https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/savcidan-emsal-iddianame-cinayet-failinin-yaninda-bulunmayi-kasten-oldurme-sucu-saydi--1107783409.html
Savcıdan 'emsal iddianame': Cinayet failinin yanında bulunmayı 'kasten öldürme' suçu saydı
Savcıdan 'emsal iddianame': Cinayet failinin yanında bulunmayı 'kasten öldürme' suçu saydı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir kişinin hayatını kaybettiği kavgada silahlı saldırganın yanında bulunan şüphelinin de suça doğrudan karıştığını belirten savcılık, 'kasten... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
i̇stanbul
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
iddianame
suça sürüklenen çocuk
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İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Umut Özaçar'ın öldürülmesiyle ilgili kavgaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, 18 yaşından küçük failin yanında bulunan şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan 'müebbet hapis cezası' ile cezalandırılmasını istedi. İddianamede, "Şüpheli Keremcan Görgün'ün yanında silah olduğunu bildiği fail A.A. ile cinayetin olduğu yere gittiği, birlikte hareket etmelerinden kaynaklanan dayanışma ve güçle maktule ateş edilmesinde maddi ve manevi destek olup suçun işlenmesinde birbirlerini araç olarak kullandıkları, 'kasten öldürme' suçuna şüpheli Keremcan Görgün'ün de doğrudan katıldığı sonucuna varılmıştır" denildi. Sosyal medya atışması kavgaya döndüBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23 Mart'ta Esenler Atışalanı 19 yaşındaki Umut Özaçar'ın öldürülmesiyle ilgili olarak detaylar yer aldı. İddianamede, "Şüpheli Keremcan Görgün'ün, darbedilen arkadaşı H.İ'ye destek olmak ve onun intikam almasını kolaylaştırmak amacıyla yanında silah olduğunu bildiği fail A.A. ile cinayetin olduğu yere gittiği, birlikte hareket etmelerinden kaynaklanan dayanışma ve güçle maktule ateş edilmesinde maddi ve manevi destek olup suçun işlenmesinde birbirlerini araç olarak kullandıkları, 'kasten öldürme' suçuna şüpheli Keremcan Görgün'ün de doğrudan katıldığı sonucuna varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.İkisi 18 yaşından küçük A.A. ve H.İ'nin 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturmanın Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapıldığı ifade edildi. İddianamede, şüpheli Keremcan Görgün hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Söz konusu iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/cinayet-isleyen-cocuklara-agirlastirilmis-muebbet-cezasi-geliyor-1107750308.html
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i̇stanbul, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, iddianame, suça sürüklenen çocuk
i̇stanbul, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, iddianame, suça sürüklenen çocuk
Savcıdan 'emsal iddianame': Cinayet failinin yanında bulunmayı 'kasten öldürme' suçu saydı
İstanbul'da bir kişinin hayatını kaybettiği kavgada silahlı saldırganın yanında bulunan şüphelinin de suça doğrudan karıştığını belirten savcılık, 'kasten öldürme' suçundan ceza verilmesini istedi.
İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Umut Özaçar'ın öldürülmesiyle ilgili kavgaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, 18 yaşından küçük failin yanında bulunan şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan 'müebbet hapis cezası' ile cezalandırılmasını istedi. İddianamede, "Şüpheli Keremcan Görgün'ün yanında silah olduğunu bildiği fail A.A. ile cinayetin olduğu yere gittiği, birlikte hareket etmelerinden kaynaklanan dayanışma ve güçle maktule ateş edilmesinde maddi ve manevi destek olup suçun işlenmesinde birbirlerini araç olarak kullandıkları, 'kasten öldürme' suçuna şüpheli Keremcan Görgün'ün de doğrudan katıldığı sonucuna varılmıştır" denildi.
Sosyal medya atışması kavgaya döndü
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23 Mart'ta Esenler Atışalanı 19 yaşındaki Umut Özaçar'ın öldürülmesiyle ilgili olarak detaylar yer aldı. İddianamede, "Şüpheli Keremcan Görgün'ün, darbedilen arkadaşı H.İ'ye destek olmak ve onun intikam almasını kolaylaştırmak amacıyla yanında silah olduğunu bildiği fail A.A. ile cinayetin olduğu yere gittiği, birlikte hareket etmelerinden kaynaklanan dayanışma ve güçle maktule ateş edilmesinde maddi ve manevi destek olup suçun işlenmesinde birbirlerini araç olarak kullandıkları, 'kasten öldürme' suçuna şüpheli Keremcan Görgün'ün de doğrudan katıldığı sonucuna varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.
A.A. ve H.İ'nin 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturmanın Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapıldığı ifade edildi. İddianamede, şüpheli Keremcan Görgün hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
Söz konusu iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.