https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/savcidan-emsal-iddianame-cinayet-failinin-yaninda-bulunmayi-kasten-oldurme-sucu-saydi--1107783409.html

Savcıdan 'emsal iddianame': Cinayet failinin yanında bulunmayı 'kasten öldürme' suçu saydı

Savcıdan 'emsal iddianame': Cinayet failinin yanında bulunmayı 'kasten öldürme' suçu saydı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bir kişinin hayatını kaybettiği kavgada silahlı saldırganın yanında bulunan şüphelinin de suça doğrudan karıştığını belirten savcılık, 'kasten... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T11:23+0300

2026-08-05T11:23+0300

2026-08-05T11:23+0300

türki̇ye

i̇stanbul

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

iddianame

suça sürüklenen çocuk

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İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Umut Özaçar'ın öldürülmesiyle ilgili kavgaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, 18 yaşından küçük failin yanında bulunan şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan 'müebbet hapis cezası' ile cezalandırılmasını istedi. İddianamede, "Şüpheli Keremcan Görgün'ün yanında silah olduğunu bildiği fail A.A. ile cinayetin olduğu yere gittiği, birlikte hareket etmelerinden kaynaklanan dayanışma ve güçle maktule ateş edilmesinde maddi ve manevi destek olup suçun işlenmesinde birbirlerini araç olarak kullandıkları, 'kasten öldürme' suçuna şüpheli Keremcan Görgün'ün de doğrudan katıldığı sonucuna varılmıştır" denildi. Sosyal medya atışması kavgaya döndüBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23 Mart'ta Esenler Atışalanı 19 yaşındaki Umut Özaçar'ın öldürülmesiyle ilgili olarak detaylar yer aldı. İddianamede, "Şüpheli Keremcan Görgün'ün, darbedilen arkadaşı H.İ'ye destek olmak ve onun intikam almasını kolaylaştırmak amacıyla yanında silah olduğunu bildiği fail A.A. ile cinayetin olduğu yere gittiği, birlikte hareket etmelerinden kaynaklanan dayanışma ve güçle maktule ateş edilmesinde maddi ve manevi destek olup suçun işlenmesinde birbirlerini araç olarak kullandıkları, 'kasten öldürme' suçuna şüpheli Keremcan Görgün'ün de doğrudan katıldığı sonucuna varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.İkisi 18 yaşından küçük A.A. ve H.İ'nin 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturmanın Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapıldığı ifade edildi. İddianamede, şüpheli Keremcan Görgün hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Söz konusu iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/cinayet-isleyen-cocuklara-agirlastirilmis-muebbet-cezasi-geliyor-1107750308.html

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i̇stanbul, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, iddianame, suça sürüklenen çocuk