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Cinayet işleyen çocuklara ağırlaştırılmış müebbet cezası geliyor
Cinayet işleyen çocuklara ağırlaştırılmış müebbet cezası geliyor
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AK Parti'nin Meclis'e sunduğu çocuk yasası teklifinde son durum! 15-18 yaş grubunda kasten öldürme suçuna müebbet cezası ve yaş indirimi esnekliği geliyor. İşte yeni yargı paketinin tüm detayları...
2026-08-04T06:47+0300
2026-08-04T06:47+0300
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Toplumda infial yaratan suça karışan çocuklarla ilgili suç işleme yaşı ve ceza indirimleri yeniden düzenleniyor. AK Parti tarafından hazırlanan ve Meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedeflenen yeni yargı paketi teklifine göre, 15-18 yaş grubundaki çocukların işlediği kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarında uygulanan otomatik yaş indirimi kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın metinde değişiklik yapılmadan Meclis'ten geçirilmesi talimatını verdiği yasa teklifinde, 15 yaşını doldurmuş çocukların ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 19 yıldan 27 yıla, müebbet gerektiren suçlarda ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.Hakime takdir yetkisi ve yönlendirme tedbirleri geliyorHazırlanan yasa teklifi ile hakimlere ceza indirimlerinde geniş bir takdir yetkisi tanınıyor. Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubundaki suça sürüklenen çocuklar için yaş indiriminin uygulanmaması kararı hakimin insafına bırakılırken; 12-15 yaş grubundaki çocuklara ise bir üst yaş grubunun ceza rejiminin uygulanabilmesinin önü açılıyor. Ayrıca, ceza sorumluluğu bulunmayan adli süreçteki çocuklar için adli sistemde "yönlendirme tedbirleri" adı altında güvenlik tedbirleri uygulanacak.Muhalefetten yasa teklifine sert i̇tirazAK Parti’nin Meclis tatile girmeden yasalaştırmak istediği düzenlemeye muhalefet partilerinden tepki yağdı. DEM Parti, 15-18 yaş grubuna getirilen cezaların geri çekilmesini ve ifadelerin kolluk birimlerince alınmaması gerektiğini savunurken; CHP, çocukların kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilmesinin ve infaz indirimlerinin kaldırılmasının BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu açıkladı. Yeni Yol Grubu ise suça sürükleyen yoksulluk, eğitimden kopuş ve ihmal gibi temel sosyal risk faktörlerinin göz ardı edildiğini belirtti.Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar yoldaÖte yandan AK Parti ve MHP’nin ortak imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan 9 maddelik kanun teklifi ile şehit yakınları ve gazilerin mali haklarında iyileştirmeye gidiliyor. Düzenlemeye göre, bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ek ödeme miktarı net asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkarılıyor. Vazife malulü erbaş, er, güvenlik korucusu ve askeri öğrencilerin aylıklarında da artış yapılması hedefleniyor.
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ak parti, meclis, mhp, mali
ak parti, meclis, mhp, mali

Cinayet işleyen çocuklara ağırlaştırılmış müebbet cezası geliyor

06:47 04.08.2026
Mahküm.Hapis cezası. Kelepçeler
Mahküm.Hapis cezası. Kelepçeler - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
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AK Parti, toplumdan gelen tepkiler doğrultusunda Çocuk Koruma Kanunu'nda devrim niteliğinde bir değişikliğe hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Meclis tatile girmeden yasalaşması beklenen düzenlemeyle, cinayet işleyen 15 yaş üstü çocuklar için müebbet hapis cezası öngörülüyor ve yaş indirimi hakimin takdirine bırakılıyor.
Toplumda infial yaratan suça karışan çocuklarla ilgili suç işleme yaşı ve ceza indirimleri yeniden düzenleniyor. AK Parti tarafından hazırlanan ve Meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedeflenen yeni yargı paketi teklifine göre, 15-18 yaş grubundaki çocukların işlediği kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarında uygulanan otomatik yaş indirimi kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın metinde değişiklik yapılmadan Meclis'ten geçirilmesi talimatını verdiği yasa teklifinde, 15 yaşını doldurmuş çocukların ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 19 yıldan 27 yıla, müebbet gerektiren suçlarda ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

Hakime takdir yetkisi ve yönlendirme tedbirleri geliyor

Hazırlanan yasa teklifi ile hakimlere ceza indirimlerinde geniş bir takdir yetkisi tanınıyor. Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubundaki suça sürüklenen çocuklar için yaş indiriminin uygulanmaması kararı hakimin insafına bırakılırken; 12-15 yaş grubundaki çocuklara ise bir üst yaş grubunun ceza rejiminin uygulanabilmesinin önü açılıyor. Ayrıca, ceza sorumluluğu bulunmayan adli süreçteki çocuklar için adli sistemde "yönlendirme tedbirleri" adı altında güvenlik tedbirleri uygulanacak.

Muhalefetten yasa teklifine sert i̇tiraz

AK Parti’nin Meclis tatile girmeden yasalaştırmak istediği düzenlemeye muhalefet partilerinden tepki yağdı. DEM Parti, 15-18 yaş grubuna getirilen cezaların geri çekilmesini ve ifadelerin kolluk birimlerince alınmaması gerektiğini savunurken; CHP, çocukların kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilmesinin ve infaz indirimlerinin kaldırılmasının BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu açıkladı. Yeni Yol Grubu ise suça sürükleyen yoksulluk, eğitimden kopuş ve ihmal gibi temel sosyal risk faktörlerinin göz ardı edildiğini belirtti.

Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar yolda

Öte yandan AK Parti ve MHP’nin ortak imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan 9 maddelik kanun teklifi ile şehit yakınları ve gazilerin mali haklarında iyileştirmeye gidiliyor. Düzenlemeye göre, bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ek ödeme miktarı net asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkarılıyor. Vazife malulü erbaş, er, güvenlik korucusu ve askeri öğrencilerin aylıklarında da artış yapılması hedefleniyor.
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