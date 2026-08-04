https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/zaharova-normal-insanlar-icin-ss-cellatlari-asla-kahraman-olmayacak-1107776049.html

Zaharova: Normal insanlar için SS cellatları asla kahraman olmayacak

Zaharova: Normal insanlar için SS cellatları asla kahraman olmayacak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Letonya’da 102 yaşındaki eski SS lejyonerinin törenle defnedilmesini “SS lejyonerlerinin yüceltilmesi”... 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T21:21+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Letonya’da Nazi Almanyası işbirlikçisi olduğu belirtilen 102 yaşındaki Laimonis Ezergaylis’in törenle defnedilmesine tepki gösterdi.Cenaze merasimi, Tukums bölgesinde yer alan ve “Leton SS lejyonerlerinin mezarlığı” olarak bilinen Lestene kardeşlik mezarlığında düzenlendi. Letonya basınında SS lejyonerleri arasında anılan Ezergaylis'in, haberlerde aynı zamanda “tanınmış bir toplum adamı” olarak nitelendirilmesi dikkat çekti.Konuya ilişkin Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, “Normal insanlar için dünyanın hiçbir yerinde bu cellatlar asla ‘kahraman’ olmayacak” ifadelerini kullandı. Rus diplomat, söz konusu kişilerin, Ruslar ve Letonlar da dahil olmak üzere Sovyet halkına yönelik soykırımdan sorumlu olduğunun altını çizdi.Eski bir SS lejyoneri için düzenlenen onur töreninin Avrupa Birliği (AB) genelindeki tehlikeli bir eğilime işaret ettiğini belirten Zaharova, “SS lejyonerlerinin yüceltilmesi, Avrupa Birliği’nde neo-Nazi ideolojisinin yeniden canlanmasının ve yasallaşmasının açık bir göstergesidir” ifadelerine yer verdi.İkinci Dünya Savaşı sırasındaki eylemleri nedeniyle SS birlikleri, savaş sonrası kurulan Nürnberg Mahkemesi'nin kararıyla “suç örgütü” olarak kabul edilmişti.

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