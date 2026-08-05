https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/rusya-disisleri-almanya-kuzey-akim-saldirisinin-azmettiricilerini-bilerek-gormezden-geliyor-1107803055.html

Rusya Dışişleri: Almanya, ‘Kuzey Akım’ saldırısının azmettiricilerini bilerek görmezden geliyor

Rusya Dışişleri: Almanya, ‘Kuzey Akım’ saldırısının azmettiricilerini bilerek görmezden geliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lyubinskiy, Almanya Federal Başsavcılığı’nın “Kuzey Akım” boru hatlarına yönelik terör saldırılarına ilişkin yürüttüğü... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T22:33+0300

2026-08-05T22:33+0300

2026-08-05T22:54+0300

kuzey akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör eylemleri

rusya dışişleri bakanlığı

almanya federal başsavcılığı

kuzey akım

ukrayna

almanya

seymour hersh

joe biden

abd

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lyubinskiy, Sputnik’e yaptığı açıklamada Almanya Federal Başsavcılığı’nın “Kuzey Akım” boru hatlarına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma versiyonunda saldırının arkasındaki “azmettiriciler” ve “fayda sağlayanlar”a ilişkin her türlü atfın bilinçli biçimde dışarıda tutulduğunu söyledi.Lyubinskiy, “Alman Federal Başsavcılığı, kendi versiyonunda bu terör eyleminin azmettiricileri ya da ondan fayda sağlayanlara dair herhangi bir atfı itinayla görmezden geliyor” dedi.Daha önce Almanya’da, “Kuzey Akım” dosyasının sanıklarından Ukrayna vatandaşı Sergey Kuznetsov’a savaş suçu isnadıyla suçlama yöneltilmiş, sanığın avukatları ise bu suçlamalara itiraz etmişti.Sabotaj sürecinde neler yaşandı?Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve o dönem inşa halindeki Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Olayın ardından Almanya, Danimarka ve İsveç, yaşananların kasıtlı bir sabotaj eylemi olabileceği ihtimalini dışlamadıklarını açıklamıştı.Boru hattı işletmecisi Nord Stream AG, altyapıdaki hasarın benzeri görülmemiş boyutta olduğunu ve onarım sürecine dair bir takvim belirlemenin imkansız olduğunu vurgulamıştı. Bunun üzerine Rusya Başsavcılığı olayla ilgili "uluslararası terör eylemi" şüphesiyle soruşturma başlatmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise patlamalara ilişkin şeffaf verileri defalarca talep etmelerine rağmen hiçbir bilgi alamadıklarını ifade etmişti.Öte yandan, ABD'li Pulitzer ödüllü araştırmacı gazeteci Seymour Hersh, 2023 yılında yayınladığı raporunda çarpıcı bilgiler paylaşmıştı. Hersh, gizli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, patlayıcıların Haziran 2022’deki 'Baltops' askeri tatbikatı kılıfı altında, Norveçli uzmanların desteğiyle ABD Donanması dalgıçları tarafından yerleştirildiğini öne sürmüştü. Gazeteciye göre, operasyonun emri bizzat dönemin ABD Başkanı Joe Biden tarafından verilmişti. Pentagon ise Sputnik’e yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları kesin bir dille reddederek, ABD’nin sabotajla hiçbir ilgisinin bulunmadığını savunmuştu.Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattına Batılı ülkelerin de desteğiyle Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıların detaylarını özel projemizde okuyabilirsiniz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/kuzey-akim-sabotajiyla-suclanan-ukraynali-sbu-icin-calisiyordum-1107443626.html

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rusya dışişleri bakanlığı, almanya federal başsavcılığı, kuzey akım, ukrayna, almanya, seymour hersh, joe biden, abd