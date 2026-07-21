https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/kuzey-akim-sabotajiyla-suclanan-ukraynali-sbu-icin-calisiyordum-1107443626.html
Kuzey Akım sabotajıyla suçlanan Ukraynalı: SBU için çalışıyordum
Kuzey Akım sabotajıyla suçlanan Ukraynalı: SBU için çalışıyordum
Sputnik Türkiye
Almanya’da 'Kuzey Akım' doğalgaz boru hatlarını patlatmakla suçlanan Ukrayna vatandaşı Sergey Kuznetsov, eylem sırasında Ukrayna ordusunda görevli olduğunu ve... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T22:14+0300
2026-07-21T22:14+0300
2026-07-21T22:14+0300
kuzey akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör eylemleri
almanya
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kuzey akım 2
stern
ntv
ukrayna
seymour hersh
joe biden
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Almanya’da 'Kuzey Akım' doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajla suçlanan Ukrayna vatandaşı Sergey Kuznetsov, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) için çalıştığını söyledi. NTV televizyonunun haberine göre Kuznetsov, suçun işlendiği dönemde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptığını ve aynı zamanda Ukrayna istihbaratına çalıştığını belirtti.Stern dergisinin ulaştığı Almanya Federal Başsavcılığı iddianamesinde yer alan bilgilere göre; soruşturma makamları bu itirafı, Kuznetsov'un İtalya’da tutuklu bulunduğu cezaevinden eşiyle yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında tespit etti. Ancak Stern'e sızan bilgilere göre, Alman müfettişlerin elinde şu ana kadar Kuznetsov’u doğrudan suçlayacak kesin deliller yerine yalnızca dolaylı kanıtlar bulunuyor.Alman ARD televizyonu da 1 Temmuz’da yayınladığı haberde, Federal Başsavcılığın Kuzey Akım soruşturması kapsamında Kuznetsov’a yönelik ilk resmi suçlamaları yönelttiğini duyurmuştu.Sabotaj sürecinde neler yaşandı?Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve o dönem inşa halindeki Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Olayın ardından Almanya, Danimarka ve İsveç, yaşananların kasıtlı bir sabotaj eylemi olabileceği ihtimalini dışlamadıklarını açıklamıştı.Boru hattı işletmecisi Nord Stream AG, altyapıdaki hasarın benzeri görülmemiş boyutta olduğunu ve onarım sürecine dair bir takvim belirlemenin imkansız olduğunu vurgulamıştı. Bunun üzerine Rusya Başsavcılığı olayla ilgili "uluslararası terör eylemi" şüphesiyle soruşturma başlatmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise patlamalara ilişkin şeffaf verileri defalarca talep etmelerine rağmen hiçbir bilgi alamadıklarını ifade etmişti.Öte yandan, ABD'li Pulitzer ödüllü araştırmacı gazeteci Seymour Hersh, 2023 yılında yayınladığı raporunda çarpıcı bilgiler paylaşmıştı. Hersh, gizli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, patlayıcıların Haziran 2022’deki 'Baltops' askeri tatbikatı kılıfı altında, Norveçli uzmanların desteğiyle ABD Donanması dalgıçları tarafından yerleştirildiğini öne sürmüştü. Gazeteciye göre, operasyonun emri bizzat dönemin ABD Başkanı Joe Biden tarafından verilmişti. Pentagon ise Sputnik’e yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları kesin bir dille reddederek, ABD’nin sabotajla hiçbir ilgisinin bulunmadığını savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rusya-ozel-temsilcisi-dmitriyev-almanyanin-ekonomik-cokusu-kuzey-akim-saldirisiyla-basladi-1106968120.html
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almanya, ukrayna güvenlik servisi, kuzey akım, kuzey akım 2, stern, ntv, ukrayna, seymour hersh, joe biden, abd, sbu, avrupa
almanya, ukrayna güvenlik servisi, kuzey akım, kuzey akım 2, stern, ntv, ukrayna, seymour hersh, joe biden, abd, sbu, avrupa
Kuzey Akım sabotajıyla suçlanan Ukraynalı: SBU için çalışıyordum
Almanya’da 'Kuzey Akım' doğalgaz boru hatlarını patlatmakla suçlanan Ukrayna vatandaşı Sergey Kuznetsov, eylem sırasında Ukrayna ordusunda görevli olduğunu ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) adına çalıştığını ifade etti. Federal Savcılık ise şüpheli aleyhinde şu an için yalnızca dolaylı deliller bulunduğunu kaydetti.
Almanya’da 'Kuzey Akım' doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajla suçlanan Ukrayna vatandaşı Sergey Kuznetsov, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) için çalıştığını söyledi. NTV televizyonunun haberine göre Kuznetsov, suçun işlendiği dönemde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptığını ve aynı zamanda Ukrayna istihbaratına çalıştığını belirtti.
Stern dergisinin ulaştığı Almanya Federal Başsavcılığı iddianamesinde yer alan bilgilere göre; soruşturma makamları bu itirafı, Kuznetsov'un İtalya’da tutuklu bulunduğu cezaevinden eşiyle yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında tespit etti. Ancak Stern'e sızan bilgilere göre, Alman müfettişlerin elinde şu ana kadar Kuznetsov’u doğrudan suçlayacak kesin deliller yerine yalnızca dolaylı kanıtlar bulunuyor.
Alman ARD televizyonu da 1 Temmuz’da yayınladığı haberde, Federal Başsavcılığın Kuzey Akım soruşturması kapsamında Kuznetsov’a yönelik ilk resmi suçlamaları yönelttiğini duyurmuştu.
Sabotaj sürecinde neler yaşandı?
Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve o dönem inşa halindeki Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti. Olayın ardından Almanya, Danimarka ve İsveç, yaşananların kasıtlı bir sabotaj eylemi olabileceği ihtimalini dışlamadıklarını açıklamıştı.
Boru hattı işletmecisi Nord Stream AG, altyapıdaki hasarın benzeri görülmemiş boyutta olduğunu ve onarım sürecine dair bir takvim belirlemenin imkansız olduğunu vurgulamıştı. Bunun üzerine Rusya Başsavcılığı olayla ilgili "uluslararası terör eylemi" şüphesiyle soruşturma başlatmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise patlamalara ilişkin şeffaf verileri defalarca talep etmelerine rağmen hiçbir bilgi alamadıklarını ifade etmişti.
Öte yandan, ABD'li Pulitzer ödüllü araştırmacı gazeteci Seymour Hersh, 2023 yılında yayınladığı raporunda çarpıcı bilgiler paylaşmıştı. Hersh, gizli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, patlayıcıların Haziran 2022’deki 'Baltops' askeri tatbikatı kılıfı altında, Norveçli uzmanların desteğiyle ABD Donanması dalgıçları tarafından yerleştirildiğini öne sürmüştü. Gazeteciye göre, operasyonun emri bizzat dönemin ABD Başkanı Joe Biden tarafından verilmişti. Pentagon ise Sputnik’e yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları kesin bir dille reddederek, ABD’nin sabotajla hiçbir ilgisinin bulunmadığını savunmuştu.