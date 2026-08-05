https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/rus-ordusu-operasyona-devam-ediyor-iki-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolunde-1107789519.html

Rus ordusu operasyona devam ediyor: İki yerleşim daha Rus askerlerin kontrolünde

Rus ordusu operasyona devam ediyor: İki yerleşim daha Rus askerlerin kontrolünde

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin kararlı eylemler sonucu Sumi ve Zaporojye bölgelerinde olmak üzere iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T14:43+0300

2026-08-05T14:43+0300

2026-08-05T13:46+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

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zaporojye

sumi bölgesi

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

himars

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus birlikleri kararlı eylemler sonucunda Sumi Bölgesi’nde Rıjevka, Zaporojye Bölgesi’nde de Zarnitsa olmak üzere iki yerleşimin daha kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.380 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan yakıt, enerji ve ulaşım altyapısı tesislerinin yanı sıra, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler ile 153 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri 10 güdümlü uçak bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 1083 uçak tipi İHA’yı engelledi.

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Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, zaporojye, sumi bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)