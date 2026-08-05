https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/rus-ordusu-operasyona-devam-ediyor-iki-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolunde-1107789519.html
Rus ordusu operasyona devam ediyor: İki yerleşim daha Rus askerlerin kontrolünde
Rus ordusu operasyona devam ediyor: İki yerleşim daha Rus askerlerin kontrolünde
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin kararlı eylemler sonucu Sumi ve Zaporojye bölgelerinde olmak üzere iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T14:43+0300
2026-08-05T14:43+0300
2026-08-05T13:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
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ukrayna
donbass
zaporojye
sumi bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus birlikleri kararlı eylemler sonucunda Sumi Bölgesi’nde Rıjevka, Zaporojye Bölgesi’nde de Zarnitsa olmak üzere iki yerleşimin daha kontrolünü ele geçirdi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.380 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan yakıt, enerji ve ulaşım altyapısı tesislerinin yanı sıra, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler ile 153 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri 10 güdümlü uçak bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 1083 uçak tipi İHA’yı engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/pentagondan-iddialara-yalanlama-fuzeler-tukenmedi-1107787749.html
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rusya, ukrayna, donbass, zaporojye, sumi bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye, sumi bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus ordusu operasyona devam ediyor: İki yerleşim daha Rus askerlerin kontrolünde
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin kararlı eylemler sonucu Sumi ve Zaporojye bölgelerinde olmak üzere iki yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus birlikleri kararlı eylemler sonucunda Sumi Bölgesi’nde Rıjevka, Zaporojye Bölgesi’nde de Zarnitsa olmak üzere iki yerleşimin daha kontrolünü ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Sumi Bölgesi'ndeki Rıjevka yerleşim merkezinin tampon bölge oluşturma operasyonu kapsamında kontrol altına alındığını vurguladı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.380 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan yakıt, enerji ve ulaşım altyapısı tesislerinin yanı sıra, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler ile 153 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri 10 güdümlü uçak bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 1083 uçak tipi İHA’yı engelledi.