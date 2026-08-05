https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/rus-artistik-yuzuculerden-pariste-altin-madalya-1107798275.html
Rus artistik yüzücülerden Paris'te altın madalya
Rus artistik yüzücülerden Paris'te altın madalya
Sputnik Türkiye
Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Rus artistik yüzme takımı, akrobatik grup programında 244,8221 puan toplayarak... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T17:20+0300
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spor
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senkronize yüzme
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paris
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2021 yılından bu yana ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren ve organizasyonda tarafsız (nötr) statüde yarışan Rus sporcular; Mayya Doroşko, Yekaterina Kossova, Yelizaveta Minayeva, Valeriya Plehanova, Yelena Şabanova, Evelina Simonova, Yelizaveta Smirnova ve Olga Tyutyunik'ten oluşan kadrosuyla sergiledikleri performans sonucunda hakemlerden en yüksek puanı alarak zirveye yerleşti.Şampiyonanın aynı kategorisinde 242,2428 puan elde eden İspanya gümüş madalyanın sahibi olurken, 219,2545 puan toplayan İtalya ekibi ise bronz madalya kazandı.Bu sonuçla birlikte Rus senkronize yüzücüler, Avrupa Şampiyonası’ndaki grup müsabakalarında dağıtılan üç altın madalyanın tamamını kazanarak turnuvayı "üçte üç" ile muhteşem bir şekilde tamamlamış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/avrupa-cimnastik-birliginden-rusya-karari-bayrak-ve-mars-yasagi-kalkti-1107613402.html
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rus sporcular, senkronize yüzme, fransa, paris, altın madalya, i̇talya, i̇spanya
rus sporcular, senkronize yüzme, fransa, paris, altın madalya, i̇talya, i̇spanya
Rus artistik yüzücülerden Paris'te altın madalya
Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Rus artistik yüzme takımı, akrobatik grup programında 244,8221 puan toplayarak altın madalyanın sahibi oldu.
2021 yılından bu yana ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren ve organizasyonda tarafsız (nötr) statüde yarışan Rus sporcular; Mayya Doroşko, Yekaterina Kossova, Yelizaveta Minayeva, Valeriya Plehanova, Yelena Şabanova, Evelina Simonova, Yelizaveta Smirnova ve Olga Tyutyunik'ten oluşan kadrosuyla sergiledikleri performans sonucunda hakemlerden en yüksek puanı alarak zirveye yerleşti.
Şampiyonanın aynı kategorisinde 242,2428 puan elde eden İspanya gümüş madalyanın sahibi olurken, 219,2545 puan toplayan İtalya ekibi ise bronz madalya kazandı.
Bu sonuçla birlikte Rus senkronize yüzücüler, Avrupa Şampiyonası’ndaki grup müsabakalarında dağıtılan üç altın madalyanın tamamını kazanarak turnuvayı "üçte üç" ile muhteşem bir şekilde tamamlamış oldu.