https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/rus-artistik-yuzuculerden-pariste-altin-madalya-1107798275.html

Rus artistik yüzücülerden Paris'te altın madalya

Rus artistik yüzücülerden Paris'te altın madalya

Sputnik Türkiye

Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Rus artistik yüzme takımı, akrobatik grup programında 244,8221 puan toplayarak... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T17:20+0300

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spor

rus sporcular

senkronize yüzme

fransa

paris

altın madalya

i̇talya

i̇spanya

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2021 yılından bu yana ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren ve organizasyonda tarafsız (nötr) statüde yarışan Rus sporcular; Mayya Doroşko, Yekaterina Kossova, Yelizaveta Minayeva, Valeriya Plehanova, Yelena Şabanova, Evelina Simonova, Yelizaveta Smirnova ve Olga Tyutyunik'ten oluşan kadrosuyla sergiledikleri performans sonucunda hakemlerden en yüksek puanı alarak zirveye yerleşti.Şampiyonanın aynı kategorisinde 242,2428 puan elde eden İspanya gümüş madalyanın sahibi olurken, 219,2545 puan toplayan İtalya ekibi ise bronz madalya kazandı.Bu sonuçla birlikte Rus senkronize yüzücüler, Avrupa Şampiyonası’ndaki grup müsabakalarında dağıtılan üç altın madalyanın tamamını kazanarak turnuvayı "üçte üç" ile muhteşem bir şekilde tamamlamış oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/avrupa-cimnastik-birliginden-rusya-karari-bayrak-ve-mars-yasagi-kalkti-1107613402.html

fransa

paris

i̇talya

i̇spanya

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rus sporcular, senkronize yüzme, fransa, paris, altın madalya, i̇talya, i̇spanya