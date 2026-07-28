https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/avrupa-cimnastik-birliginden-rusya-karari-bayrak-ve-mars-yasagi-kalkti-1107613402.html
Avrupa Cimnastik Birliği'nden Rusya kararı: Bayrak ve marş yasağı kalktı
Avrupa Cimnastik Birliği'nden Rusya kararı: Bayrak ve marş yasağı kalktı
Sputnik Türkiye
Avrupa Cimnastik Birliği (European Gymnastics) Olağanüstü Genel Kurulu, Rus sporcuların müsabakalarda yeniden kendi bayrakları ve milli marşlarıyla... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T21:08+0300
2026-07-28T21:08+0300
2026-07-28T21:08+0300
spor
cimnastik federasyonu
jimnastik
uluslararası cimnastik federasyonu
rusya
marş
bayrak
onay
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Rusya Cimnastik Federasyonu'ndan Sputnik'e yapılan açıklamaya göre alınan bu kararla birlikte, Avrupa Cimnastik Birliği'nin kuralları Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun (World Gymnastics) güncel uygulamalarıyla uyumlu hale getirildi. World Gymnastics İcra Komitesi de benzer bir adımı 17 Mayıs'ta atmıştı.Alınan karara göre, 28 Temmuz’dan önce onaylanan Avrupa organizasyonlarında bir 'geçiş dönemi' prosedürü işleyecek. Bu kapsamda Rus sporcuların müsabakalara katılımına kesin olarak izin verilecek; ancak ev sahibi ülkenin yasaları veya zorunlu mevzuatı aksini gerektiriyorsa devlet sembollerinin sergilenmesine kısıtlama getirilebilecek.Benzer şekilde, Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun 17 Mayıs'taki kararından daha önce takvime alınan bazı etkinliklerde de mevcut kısıtlamaların devam edebileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kuralsiz-oyun-siyaset-uluslararasi-sporu-nasil-alt-etmeye-calisiyor-1107144902.html
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cimnastik federasyonu, jimnastik, uluslararası cimnastik federasyonu, rusya, marş, bayrak, onay
cimnastik federasyonu, jimnastik, uluslararası cimnastik federasyonu, rusya, marş, bayrak, onay
Avrupa Cimnastik Birliği'nden Rusya kararı: Bayrak ve marş yasağı kalktı
Avrupa Cimnastik Birliği (European Gymnastics) Olağanüstü Genel Kurulu, Rus sporcuların müsabakalarda yeniden kendi bayrakları ve milli marşlarıyla yarışabilmesine resmi onayı verdi.
Rusya Cimnastik Federasyonu'ndan Sputnik'e yapılan açıklamaya göre alınan bu kararla birlikte, Avrupa Cimnastik Birliği'nin kuralları Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun (World Gymnastics) güncel uygulamalarıyla uyumlu hale getirildi. World Gymnastics İcra Komitesi de benzer bir adımı 17 Mayıs'ta atmıştı.
Alınan karara göre, 28 Temmuz’dan önce onaylanan Avrupa organizasyonlarında bir 'geçiş dönemi' prosedürü işleyecek. Bu kapsamda Rus sporcuların müsabakalara katılımına kesin olarak izin verilecek; ancak ev sahibi ülkenin yasaları veya zorunlu mevzuatı aksini gerektiriyorsa devlet sembollerinin sergilenmesine kısıtlama getirilebilecek.
Benzer şekilde, Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun 17 Mayıs'taki kararından daha önce takvime alınan bazı etkinliklerde de mevcut kısıtlamaların devam edebileceği belirtildi.