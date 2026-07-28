https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/avrupa-cimnastik-birliginden-rusya-karari-bayrak-ve-mars-yasagi-kalkti-1107613402.html

Avrupa Cimnastik Birliği'nden Rusya kararı: Bayrak ve marş yasağı kalktı

Avrupa Cimnastik Birliği'nden Rusya kararı: Bayrak ve marş yasağı kalktı

Sputnik Türkiye

Avrupa Cimnastik Birliği (European Gymnastics) Olağanüstü Genel Kurulu, Rus sporcuların müsabakalarda yeniden kendi bayrakları ve milli marşlarıyla... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T21:08+0300

2026-07-28T21:08+0300

2026-07-28T21:08+0300

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cimnastik federasyonu

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uluslararası cimnastik federasyonu

rusya

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Rusya Cimnastik Federasyonu'ndan Sputnik'e yapılan açıklamaya göre alınan bu kararla birlikte, Avrupa Cimnastik Birliği'nin kuralları Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun (World Gymnastics) güncel uygulamalarıyla uyumlu hale getirildi. World Gymnastics İcra Komitesi de benzer bir adımı 17 Mayıs'ta atmıştı.Alınan karara göre, 28 Temmuz’dan önce onaylanan Avrupa organizasyonlarında bir 'geçiş dönemi' prosedürü işleyecek. Bu kapsamda Rus sporcuların müsabakalara katılımına kesin olarak izin verilecek; ancak ev sahibi ülkenin yasaları veya zorunlu mevzuatı aksini gerektiriyorsa devlet sembollerinin sergilenmesine kısıtlama getirilebilecek.Benzer şekilde, Uluslararası Cimnastik Federasyonu'nun 17 Mayıs'taki kararından daha önce takvime alınan bazı etkinliklerde de mevcut kısıtlamaların devam edebileceği belirtildi.

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cimnastik federasyonu, jimnastik, uluslararası cimnastik federasyonu, rusya, marş, bayrak, onay