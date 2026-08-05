https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/putin-dogu-askeri-grubunun-operasyon-bolgesinde-ilerleme-hizi-takdire-sayan-1107787631.html
Putin: Doğu Askeri Grubu’nun operasyon bölgesinde ilerleme hızı takdire şayan
Putin: Doğu Askeri Grubu’nun operasyon bölgesinde ilerleme hızı takdire şayan
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda Doğu Askeri Grubu'nun operasyon bölgesindeki ilerleme hızının takdire şayan olduğunu... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T13:13+0300
2026-08-05T13:13+0300
2026-08-05T13:34+0300
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vladimir putin
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda muharebe hattındaki mevcut duruma ilişkin değerlendirme sunmalarını istedi.Putin, özel askeri operasyonun yürütüldüğü bölgede Doğu Askeri Grubu’nun ilerleme hızının takdire şayan olduğunu vurguladı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın tüm cephe arkası hizmet servislerinin tek bir çatı altında birleştirilmesi önerisine dikkat çeken Putin, mevcut koşullarda cephe arkasındaki servislerin faaliyetlerini muharebe çalışması olarak nitelendirdi.Putin, Rusya Savunma Bakanlığı yapısının geliştirilmesinin, özel askeri operasyon deneyiminden yola çıkılarak sürmekte olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/putin-ozel-harekat-devam-edecek-halkimizin-ve-rusyanin-gelecegi-soz-konusu-1107579659.html
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rusya, vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Putin: Doğu Askeri Grubu’nun operasyon bölgesinde ilerleme hızı takdire şayan
13:13 05.08.2026 (güncellendi: 13:34 05.08.2026)
Rus lider Putin, Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda Doğu Askeri Grubu'nun operasyon bölgesindeki ilerleme hızının takdire şayan olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda muharebe hattındaki mevcut duruma ilişkin değerlendirme sunmalarını istedi.
Putin, özel askeri operasyonun yürütüldüğü bölgede Doğu Askeri Grubu’nun ilerleme hızının takdire şayan olduğunu vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın tüm cephe arkası hizmet servislerinin tek bir çatı altında birleştirilmesi önerisine dikkat çeken Putin, mevcut koşullarda cephe arkasındaki servislerin faaliyetlerini muharebe çalışması olarak nitelendirdi.
Putin, Rusya Savunma Bakanlığı yapısının geliştirilmesinin, özel askeri operasyon deneyiminden yola çıkılarak sürmekte olduğunun altını çizdi.
Bildiğiniz gibi, Savunma Bakanlığının yapısını, özel askeri operasyonun ihtiyaçları ve sahada edinilen deneyimler doğrultusunda geliştirmeyi sürdürüyoruz.