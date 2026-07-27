https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/putin-ozel-harekat-devam-edecek-halkimizin-ve-rusyanin-gelecegi-soz-konusu-1107579659.html

Putin: Özel harekat devam edecek, halkımızın ve Rusya'nın geleceği söz konusu

Putin: Özel harekat devam edecek, halkımızın ve Rusya'nın geleceği söz konusu

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekat hedeflerine ulaşacaklarını söyleyen Putin, "Rus halkını kimse dize getiremez. Bu hiçbir zaman olmadı ve asla olmayacak." dedi. 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T15:45+0300

2026-07-27T15:45+0300

2026-07-27T15:00+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

rusya parlamentosu

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

duma

özel askeri harekat

batı

yaptırımlar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1a/1107558317_0:19:350:216_1920x0_80_0_0_e3f00a8748ecb4db0373c46905c98dc8.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görev süresi sona eren 8. Dönem Devlet Duması milletvekilleriyle Kremlin’de bir araya geldi. Putin; devlet, halk ve toplumun el ele vererek özel askeri harekattaki tüm hedeflere ulaşacağını ve zafer için gereken her şeyin yapılacağını vurguladı.Özel askeri harekatın, hedeflerine ulaşılıncaya kadar devam edeceğini söyleyen Rus lider, "Hedeflerimize ulaşacağız ve hep birlikte zafer için, Rusya için her şeyi yapacağız" ifadesini kullandı.‘Yeni bir dünya düzeni şekilleniyor’Sert bir küresel rekabet ortamından geçildiğini belirten Putin, "Bu mücadele içerisinde yeni bir dünya düzeninin hatları şekilleniyor. Şu an ortada halkımızın ve Rusya'nın geleceği var; bu kesinlikle bir abartı değil, durum tam olarak böyle" ifadelerini kullandı.Putin, tarihi sınamalar ve dışarıdan gelen agresif baskılar karşısında çok uluslu Rus halkının içsel bir kenetlenmeyle yanıt verdiğini, bunun tarih boyunca hep böyle olduğunu söyledi.‘Yaptırımlar işe yaramadığı gibi Batı'yı vuruyor’Batı'nın 2022'den bu yana "Rusofobik makineyi tam gaz çalıştırdığını" ifade eden Putin, uygulanan yaptırımların tam anlamıyla rekor kırdığını belirtti:‘Rakiplerimiz cephede başarısız olunca teröre sarıldı’Rus siyasi sisteminin ve iktidar kurumlarının anayasal esaslara dayanarak tamamen egemen ilkelerle şekillendiğini söyleyen Putin, her türlü düşmanca adıma kararlılıkla yanıt verecek güçte olduklarını altını çizdi.Rusya'nın rakiplerinin sahadaki başarısızlıkları yüzünden terör yöntemlerine bel bağladığını savunan Putin, "Rus halkını kimse boyunduruk altına alamaz. Bu hiçbir zaman olmadı ve asla olmayacak" dedi.Öncelikler: savunma, ekonomi ve sosyal destekSon beş yılı Rusya tarihi açısından son derece zorlu ve kritik bir dönem olarak nitelendiren Putin, devletin tüm stratejik kararlarının merkezinde vatandaşların gerçek çıkarlarının yattığını vurguladı.Önümüzdeki üç yıllık bütçenin ana önceliklerini savunmanın güçlendirilmesi, sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ekonominin desteklenmesi olarak açıklayan Putin; Rus vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltmek ve yoksullukla mücadele etmek için iddialı hedefler koymaya devam edeceklerini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/rus-ordusu-iki-yerlesim-biriminde-daha-kontrolu-sagladi-1107577048.html

rusya

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, vladimir putin, rusya parlamentosu, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, duma, özel askeri harekat, batı, yaptırımlar