https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/pezeskiyan-filistinli-liderlerin-muzakere-kararlarinin-arkasindayiz-1107795705.html
Pezeşkiyan: Filistinli liderlerin müzakere kararlarının arkasındayız
Pezeşkiyan: Filistinli liderlerin müzakere kararlarının arkasındayız
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın Gazze'ye ilişkin müzakere sürecinde... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T15:59+0300
2026-08-05T15:59+0300
2026-08-05T15:59+0300
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran'ın Filistinli liderlerin müzakere sürecinde alacağı tüm kararları destekleyeceğini ifade etti.İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanlığı görevine başlaması dolayısıyla Hayye'yi tebrik etti. Filistin meselesini İslam dünyasının en önemli gündemlerinden biri ve İran dış politikasının temel ilkelerinden biri olarak nitelendiren Pezeşkiyan, İran'ın Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ve imkanlar ölçüsünde desteğini sürdüreceğini belirtti.Pezeşkiyan, Filistinli gruplar arasında koordinasyonun sağlanmasındaki rolü nedeniyle Hayye'yi takdir ederken, Gazze'de saldırıların durdurulmasına yönelik diplomatik sürece de değindi. İran Cumhurbaşkanı, "İran, Filistinli liderlerin müzakere sürecinde alacağı her türlü önlemi, girişimi ve kararı destekleyecektir" ifadelerini kullandı.Pezeşkiyan ayrıca İslam ülkeleri arasında birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.Hayye: Diplomasiyle hedeflerine ulaşmalarına izin vermeyeceğizHamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ise İran'ın Filistin halkına verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. İsrail'i bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni olarak nitelendiren Hayye, Hamas'ın diğer Filistinli gruplarla koordinasyon içinde müzakereleri sürdürdüğünü belirtti.Hayye, "İsrail'in savaş alanında başaramadığını diplomasi yoluyla başarmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Hamas lideri ayrıca müzakere sürecinde İran'ın deneyimlerinden yararlanılması çağrısında bulunarak, siyasi ve diplomatik girişimlerle sahadaki mücadelenin birlikte Filistin halkının hedeflerine ulaşmasını sağlayacağını dile getirdi.ABD Başkanı Donald Trump, 31 Temmuz'da Gazze'de Hamas'ın silah bırakmasına ilişkin "Barış Kurulu" tarafından tarihi bir anlaşmaya varıldığını ve silahsızlanmanın tamamlanmasının ardından İsrail'in Gazze'den çekileceğini açıklamıştı.Hamas ise daha önce Filistinli gruplarla birlikte ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/netanyahu-hamas-tamamen-silahlarini-teslim-etmedigi-surece-gazzedeki-mevcut-hattimizdan-1107777586.html
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ortadoğu, mesud pezeşkiyan, i̇ran, gazze, i̇srail, halil el-hayye, hamas, hamas siyasi büro başkanlığı
ortadoğu, mesud pezeşkiyan, i̇ran, gazze, i̇srail, halil el-hayye, hamas, hamas siyasi büro başkanlığı
Pezeşkiyan: Filistinli liderlerin müzakere kararlarının arkasındayız
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın Gazze'ye ilişkin müzakere sürecinde Filistinli liderlerin alacağı tüm kararları destekleyeceğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran'ın Filistinli liderlerin müzakere sürecinde alacağı tüm kararları destekleyeceğini ifade etti.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanlığı görevine başlaması dolayısıyla Hayye'yi tebrik etti. Filistin meselesini İslam dünyasının en önemli gündemlerinden biri ve İran dış politikasının temel ilkelerinden biri olarak nitelendiren Pezeşkiyan, İran'ın Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ve imkanlar ölçüsünde desteğini sürdüreceğini belirtti.
Pezeşkiyan, Filistinli gruplar arasında koordinasyonun sağlanmasındaki rolü nedeniyle Hayye'yi takdir ederken, Gazze'de saldırıların durdurulmasına yönelik diplomatik sürece de değindi. İran Cumhurbaşkanı, "İran, Filistinli liderlerin müzakere sürecinde alacağı her türlü önlemi, girişimi ve kararı destekleyecektir" ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan ayrıca İslam ülkeleri arasında birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
Hayye: Diplomasiyle hedeflerine ulaşmalarına izin vermeyeceğiz
Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ise İran'ın Filistin halkına verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. İsrail'i bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni olarak nitelendiren Hayye, Hamas'ın diğer Filistinli gruplarla koordinasyon içinde müzakereleri sürdürdüğünü belirtti.
Hayye, "İsrail'in savaş alanında başaramadığını diplomasi yoluyla başarmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Hamas lideri ayrıca müzakere sürecinde İran'ın deneyimlerinden yararlanılması çağrısında bulunarak, siyasi ve diplomatik girişimlerle sahadaki mücadelenin birlikte Filistin halkının hedeflerine ulaşmasını sağlayacağını dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, 31 Temmuz'da Gazze'de Hamas'ın silah bırakmasına ilişkin "Barış Kurulu" tarafından tarihi bir anlaşmaya varıldığını ve silahsızlanmanın tamamlanmasının ardından İsrail'in Gazze'den çekileceğini açıklamıştı.
Hamas ise daha önce Filistinli gruplarla birlikte ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını duyurmuştu.