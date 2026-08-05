https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/pezeskiyan-filistinli-liderlerin-muzakere-kararlarinin-arkasindayiz-1107795705.html

Pezeşkiyan: Filistinli liderlerin müzakere kararlarının arkasındayız

Pezeşkiyan: Filistinli liderlerin müzakere kararlarının arkasındayız

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın Gazze'ye ilişkin müzakere sürecinde... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T15:59+0300

2026-08-05T15:59+0300

2026-08-05T15:59+0300

dünya

ortadoğu

mesud pezeşkiyan

i̇ran

gazze

i̇srail

halil el-hayye

hamas

hamas siyasi büro başkanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/15/1106671942_0:133:2550:1567_1920x0_80_0_0_abbe2b1567ed570f11824715ed17132f.jpg

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran'ın Filistinli liderlerin müzakere sürecinde alacağı tüm kararları destekleyeceğini ifade etti.İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanlığı görevine başlaması dolayısıyla Hayye'yi tebrik etti. Filistin meselesini İslam dünyasının en önemli gündemlerinden biri ve İran dış politikasının temel ilkelerinden biri olarak nitelendiren Pezeşkiyan, İran'ın Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ve imkanlar ölçüsünde desteğini sürdüreceğini belirtti.Pezeşkiyan, Filistinli gruplar arasında koordinasyonun sağlanmasındaki rolü nedeniyle Hayye'yi takdir ederken, Gazze'de saldırıların durdurulmasına yönelik diplomatik sürece de değindi. İran Cumhurbaşkanı, "İran, Filistinli liderlerin müzakere sürecinde alacağı her türlü önlemi, girişimi ve kararı destekleyecektir" ifadelerini kullandı.Pezeşkiyan ayrıca İslam ülkeleri arasında birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.Hayye: Diplomasiyle hedeflerine ulaşmalarına izin vermeyeceğizHamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ise İran'ın Filistin halkına verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. İsrail'i bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni olarak nitelendiren Hayye, Hamas'ın diğer Filistinli gruplarla koordinasyon içinde müzakereleri sürdürdüğünü belirtti.Hayye, "İsrail'in savaş alanında başaramadığını diplomasi yoluyla başarmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Hamas lideri ayrıca müzakere sürecinde İran'ın deneyimlerinden yararlanılması çağrısında bulunarak, siyasi ve diplomatik girişimlerle sahadaki mücadelenin birlikte Filistin halkının hedeflerine ulaşmasını sağlayacağını dile getirdi.ABD Başkanı Donald Trump, 31 Temmuz'da Gazze'de Hamas'ın silah bırakmasına ilişkin "Barış Kurulu" tarafından tarihi bir anlaşmaya varıldığını ve silahsızlanmanın tamamlanmasının ardından İsrail'in Gazze'den çekileceğini açıklamıştı.Hamas ise daha önce Filistinli gruplarla birlikte ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/netanyahu-hamas-tamamen-silahlarini-teslim-etmedigi-surece-gazzedeki-mevcut-hattimizdan-1107777586.html

i̇ran

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, mesud pezeşkiyan, i̇ran, gazze, i̇srail, halil el-hayye, hamas, hamas siyasi büro başkanlığı