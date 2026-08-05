https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/netanyahu-hamas-tamamen-silahlarini-teslim-etmedigi-surece-gazzedeki-mevcut-hattimizdan-1107777586.html

Netanyahu: Hamas tamamen silahlarını teslim etmediği sürece Gazze'deki mevcut hattımızdan çekilmeyeceğiz

Netanyahu: Hamas tamamen silahlarını teslim etmediği sürece Gazze'deki mevcut hattımızdan çekilmeyeceğiz

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu, Barış Kurulu'nun açıkladığı ateşkes yol haritasına rağmen Hamas tamamen silahsızlandırılana dek Gazze'deki işgal hatlarından geriye... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T01:27+0300

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i̇srail-filistin

benyamin netanyahu

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Barış Kurulu tarafından duyurulan ateşkesin ikinci aşama planına rağmen, Gazze Şeridi’nde kontrol altında tuttukları bölgelerden Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar çekilmeyeceklerini beyan etti.Görüntülü bir mesaj yayımlayan Netanyahu, bölgedeki işgalin sürdürülmesi ve ateşkesin yeni safhası hakkında şunları söyledi:Netanyahu, Barış Kurulu'nun hazırladığı yol haritasının taraflarına ulaştığını ancak taslaktaki çekincelerini ve itirazlarını ABD yönetimine ilettiklerini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/israil-lubnan-gorusmeleri-basladi-1107776639.html

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