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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/netanyahu-hamas-tamamen-silahlarini-teslim-etmedigi-surece-gazzedeki-mevcut-hattimizdan-1107777586.html
Netanyahu: Hamas tamamen silahlarını teslim etmediği sürece Gazze'deki mevcut hattımızdan çekilmeyeceğiz
Netanyahu: Hamas tamamen silahlarını teslim etmediği sürece Gazze'deki mevcut hattımızdan çekilmeyeceğiz
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, Barış Kurulu'nun açıkladığı ateşkes yol haritasına rağmen Hamas tamamen silahsızlandırılana dek Gazze'deki işgal hatlarından geriye... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
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gazze
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Barış Kurulu tarafından duyurulan ateşkesin ikinci aşama planına rağmen, Gazze Şeridi’nde kontrol altında tuttukları bölgelerden Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar çekilmeyeceklerini beyan etti.Görüntülü bir mesaj yayımlayan Netanyahu, bölgedeki işgalin sürdürülmesi ve ateşkesin yeni safhası hakkında şunları söyledi:Netanyahu, Barış Kurulu'nun hazırladığı yol haritasının taraflarına ulaştığını ancak taslaktaki çekincelerini ve itirazlarını ABD yönetimine ilettiklerini ifade etti.
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gazze, hamas, i̇srail, i̇srail-filistin, benyamin netanyahu
gazze, hamas, i̇srail, i̇srail-filistin, benyamin netanyahu

Netanyahu: Hamas tamamen silahlarını teslim etmediği sürece Gazze'deki mevcut hattımızdan çekilmeyeceğiz

01:27 05.08.2026
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisiİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisi
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Barış Kurulu'nun açıkladığı ateşkes yol haritasına rağmen Hamas tamamen silahsızlandırılana dek Gazze'deki işgal hatlarından geriye adım atmayacaklarını söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Barış Kurulu tarafından duyurulan ateşkesin ikinci aşama planına rağmen, Gazze Şeridi’nde kontrol altında tuttukları bölgelerden Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar çekilmeyeceklerini beyan etti.
Görüntülü bir mesaj yayımlayan Netanyahu, bölgedeki işgalin sürdürülmesi ve ateşkesin yeni safhası hakkında şunları söyledi:

"Güvenlik çıkarlarımızı korumayı sürdürüyorum. Hamas tamamen silahlarını teslim etmediği sürece Gazze'deki mevcut hattımızdan çekilmeyeceğiz."

Netanyahu, Barış Kurulu'nun hazırladığı yol haritasının taraflarına ulaştığını ancak taslaktaki çekincelerini ve itirazlarını ABD yönetimine ilettiklerini ifade etti.
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