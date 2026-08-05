https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/abd-iran-arasinda-hurmuz-krizi-suruyor-abd-icin-bu-savas-kendi-itibarinin-geri-kazanilmasi-gereken-1107786522.html

ABD-İran arasında Hürmüz krizi sürüyor: 'ABD için bu savaş kendi itibarının geri kazanılması gereken bir sürece girdi'

ABD-İran arasında Hürmüz krizi sürüyor: 'ABD için bu savaş kendi itibarının geri kazanılması gereken bir sürece girdi'

Sputnik Türkiye

ABD-İran hattında taraflardan gelen sert açıklamalar gerilim ihtimalini gündemde tutuyor. Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, müzakere masasının kırılgan... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T13:05+0300

2026-08-05T13:05+0300

2026-08-05T13:05+0300

görüş

i̇ran

abd

i̇srail

donald trump

abd

haberler

hürmüz boğazı

abd-i̇ran i̇lişkileri

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ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yürütülen diplomasi trafiği karşılıklı açıklamalarla yeni bir belirsizlik sürecine girdi. Washington cephesi, gemi geçişlerinin yeniden normale dönmesine yönelik anlaşmanın yakın olduğunu savunurken, Tahran doğrudan müzakere iddialarını reddederek yalnızca Umman aracılığıyla deniz güvenliğine ilişkin teknik temasların sürdüğünü açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran yönetimini çelişkili açıklamalar yapmakla suçlayarak, Tahran'ın bir yandan görüşme talep ettiğini, diğer yandan kamuoyu önünde müzakereleri inkar ettiğini öne sürdü. Konuyu Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel değerlendirdi. Yücel'e göre masada diplomasi devam etse de taraflar arasındaki güven eksikliği nedeniyle sürecin her an kırılabilecek bir zeminde ilerlediği görülüyor.'Trump'ın açıklamaları eski etkisini kaybetti, gözler artık İran'da'Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş sürecinde yaptığı sert açıklamaların uluslararası kamuoyunda eski etkisini yitirdiğini belirterek, bundan sonraki süreçte dikkat edilmesi gereken tarafın İran olduğunu söyledi. Yücel’e göre küresel kamuoyu artık Washington'ın büyük çaplı askeri operasyon söylemlerine eskisi kadar itibar etmiyor. Ayrıca ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yürüttüğü süreçte stratejik hedeflerine ulaşamadığını savunarak, İran'ın askeri caydırıcılığını koruduğunu ifade etti:‘ABD’nin İran’dan herhangi bir taviz koparacağını düşünmüyorum’Yücel, taraflar arasında bir müzakere zemininin bulunduğunu ancak bunun son derece hassas olduğunu vurguladı. İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda geri adım atmayacağı yönünde ortak bir siyasi irade oluştuğunu söyleyen Yücel, bu nedenle diplomatik temaslarda avantajlı tarafın Tahran olduğunu dile getirdi:‘ABD’nin imajı küresel manada oldukça yıprandı’Bölgedeki mevcut tabloyu değerlendiren Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, tarafların doğrudan geniş çaplı bir savaş istemediğini ancak çatışmanın tamamen sona erdiğini söylemenin de mümkün olmadığını belirtti. İsrail'in doğrudan hedef olmaktan çıktığını, buna karşın Amerikan üsleri ile Körfez ülkelerinin saldırılardan etkilendiğine dikkat çeken Yücel, bu tablonun uzun vadede sürdürülebilir olmadığını söyledi:‘ABD için bu savaş kendi itibarının kazanılması gerektiğine dönüşen bir sürece girdi’Önümüzdeki döneme ilişkin en olası senaryoyu da değerlendiren Yücel, bölgede kesin bir barıştan ziyade kontrollü gerilim döneminin yaşanacağını öngördü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/trump-iranla-cok-iyi-gorusmeler-yurutuyoruz-hurmuz-bogazi-yakinda-acilacak-1107778338.html

i̇ran

abd

i̇srail

hürmüz boğazı

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2026

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i̇ran, abd, i̇srail, donald trump, abd, haberler, hürmüz boğazı, abd-i̇ran i̇lişkileri