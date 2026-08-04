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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ozel-ozelin-dokunulmazliginin-kaldirilmasi-talep-edilen-fezleke-adalet-bakanligina-gonderildi-1107776462.html
Özel Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Özel Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Sputnik Türkiye
Özel Özel ve Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik hazırlanan fezlekenin Adalet Bakanlığı'na gönderildiği bildirildi. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
veli ağbaba
son dakika
adalet bakanlığı
dokunulmazlık
özgür özel
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Özel Özel hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet alma' suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Özel ve Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/bahceli-cerceve-yasa-icin-imza-atti-1107763560.html
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veli ağbaba, son dakika, adalet bakanlığı, dokunulmazlık, özgür özel
veli ağbaba, son dakika, adalet bakanlığı, dokunulmazlık, özgür özel

Özel Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

22:08 04.08.2026 (güncellendi: 22:13 04.08.2026)
© Ahmet Serdar EserÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
© Ahmet Serdar Eser
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Ayrıntılar geliyor
Özel Özel ve Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik hazırlanan fezlekenin Adalet Bakanlığı'na gönderildiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Özel Özel hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet alma' suçlamasıyla fezleke hazırlandı.
Özel ve Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
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