https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ozel-ozelin-dokunulmazliginin-kaldirilmasi-talep-edilen-fezleke-adalet-bakanligina-gonderildi-1107776462.html
Özel Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Özel Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Sputnik Türkiye
Özel Özel ve Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik hazırlanan fezlekenin Adalet Bakanlığı'na gönderildiği bildirildi. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T22:08+0300
2026-08-04T22:08+0300
2026-08-04T22:13+0300
türki̇ye
veli ağbaba
son dakika
adalet bakanlığı
dokunulmazlık
özgür özel
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Özel Özel hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet alma' suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Özel ve Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/bahceli-cerceve-yasa-icin-imza-atti-1107763560.html
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veli ağbaba, son dakika, adalet bakanlığı, dokunulmazlık, özgür özel
veli ağbaba, son dakika, adalet bakanlığı, dokunulmazlık, özgür özel
Özel Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
22:08 04.08.2026 (güncellendi: 22:13 04.08.2026)
Ayrıntılar geliyor
Özel Özel ve Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik hazırlanan fezlekenin Adalet Bakanlığı'na gönderildiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Özel Özel hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet alma' suçlamasıyla fezleke hazırlandı.
Özel ve Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi