https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/organ-nakli-icin-17-yil-bekledi-9uncu-nakil-girisiminde-sagligina-kavustu-1107784010.html
Organ nakli için 17 yıl bekledi: 9'uncu nakil girişiminde sağlığına kavuştu
Organ nakli için 17 yıl bekledi: 9'uncu nakil girişiminde sağlığına kavuştu
Sputnik Türkiye
Erzurum'da organ nakli için 17 yıl bekleyen hasta, 9'uncu nakil girişimiyle yıllardır beklediği böbreğine kavuştu. 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T11:53+0300
2026-08-05T11:53+0300
2026-08-05T11:53+0300
sağlik
böbrek nakli
organ bağışı
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Erzurum'da, 8 kez kadavradan böbrek bulunmasına rağmen doku uyumsuzluğu nedeniyle nakil olamayan ve 17 yıldır telefondan gelecek müjdeli haberi bekleyen diyaliz hastası Mustafa Öztürk, 9'uncu kez bulunan böbrekle sağlığına kavuştu.8 kez böbrek çıktı ama dokusu uyuşmadıBayburt'ta böbrek yetmezliği sebebiyle haftada 3 gün diyalize giren 2 çocuk babası 64 yaşındaki Öztürk, 17 yıl önce organ nakli için Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne başvurdu. Bu süre içinde 8 kez kadavradan böbrek bulunmasına rağmen doku uyumlu olmadığı için nakli yapılamayan Öztürk, 17 yıl boyunca umudunu kaybetmeyip müjdeli haberi almak için telefonunu hep açık tuttu. Merkezden kısa süre önce gelen haberle sevinen Öztürk, Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen bir donörden alınan böbreğin kendisine uygun olabileceği haberini aldı. Yapılan nakille sağlığına kavuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/dunyada-bir-ilk-cinli-bilim-insanlarindan-insana-domuzdan-coklu-organ-nakli-1106375475.html
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böbrek nakli, organ bağışı
böbrek nakli, organ bağışı
Organ nakli için 17 yıl bekledi: 9'uncu nakil girişiminde sağlığına kavuştu
Erzurum'da organ nakli için 17 yıl bekleyen hasta, 9'uncu nakil girişimiyle yıllardır beklediği böbreğine kavuştu.
Erzurum'da, 8 kez kadavradan böbrek bulunmasına rağmen doku uyumsuzluğu nedeniyle nakil olamayan ve 17 yıldır telefondan gelecek müjdeli haberi bekleyen diyaliz hastası Mustafa Öztürk, 9'uncu kez bulunan böbrekle sağlığına kavuştu.
8 kez böbrek çıktı ama dokusu uyuşmadı
Bayburt'ta böbrek yetmezliği sebebiyle haftada 3 gün diyalize giren 2 çocuk babası 64 yaşındaki Öztürk, 17 yıl önce organ nakli için Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne başvurdu.
Bu süre içinde 8 kez kadavradan böbrek bulunmasına rağmen doku uyumlu olmadığı için nakli yapılamayan Öztürk, 17 yıl boyunca umudunu kaybetmeyip müjdeli haberi almak için telefonunu hep açık tuttu. Merkezden kısa süre önce gelen haberle sevinen Öztürk, Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen bir donörden alınan böbreğin kendisine uygun olabileceği haberini aldı. Yapılan nakille sağlığına kavuştu.