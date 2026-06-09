https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/dunyada-bir-ilk-cinli-bilim-insanlarindan-insana-domuzdan-coklu-organ-nakli-1106375475.html

Dünyada bir i̇lk: Çinli bilim i̇nsanlarından i̇nsana domuzdan çoklu organ nakli

Dünyada bir i̇lk: Çinli bilim i̇nsanlarından i̇nsana domuzdan çoklu organ nakli

Sputnik Türkiye

Çinli bilim insanları, tıp tarihinde bir ilke imza atarak bir domuzun karaciğer ve böbreklerini aynı anda bir insana nakletti. Dünyanın ilk çoklu... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T16:07+0300

2026-06-09T16:07+0300

2026-06-09T16:07+0300

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Tıp dünyasında çığır açacak ve organ sırası bekleyen milyonlarca hastaya umut olacak tarihi bir gelişme yaşandı. Hong Kong merkezli ünlü South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Çinli bilim insanları dünyada ilk kez bir domuz karaciğeri ve böbrek nakli operasyonunu aynı anda bir insanda gerçekleştirdi. Bu operasyon, tıp literatürüne dünyada ilk kez bir hayvandan insana yapılan çoklu organ nakli olarak geçerek büyük bir başarıya imza attı.Tarihi operasyonu yöneten ekip ve hastanın durumu açıklandıDünya çapında büyük ses getiren ve geleceğin sağlık teknolojilerini şekillendiren bu kritik operasyon, Guangxi Tıp Üniversitesi İkinci Şubesi araştırmacılarının liderliğindeki uzman bir bilim ekibi tarafından yürütüldü. Naklin gerçekleştirildiği hastanın 53 yaşında bir erkek olduğu belirtildi. Genetik mühendisliğiyle insan vücuduna uyumlu hale getirilen domuz organları, ameliyatın ardından 53 yaşındaki hastanın vücudunda tam 5 gün boyunca fonksiyonlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirdi. Beşinci günün sonunda, hastanın ailesinin istekleri doğrultusunda organların tıbbi muayenesi ve izleme süreci başarıyla tamamlandı.Bilim dünyası umutlu: Bağışıklık ve metabolizma sırları çözülüyorAraştırmayı gerçekleştiren Çinli bilim ekibi, elde edilen verilerin tıp dünyası için altın değerinde olduğunu vurguluyor. Bu çoklu domuz organ nakli sayesinde, insan vücudunun yabancı organlara verdiği erken bağışıklık ve metabolik tepkiler ilk kez bu kadar net belirlendi. Uzmanlar, bu tarihi çalışmanın yakın gelecekteki klinik uygulamalara ışık tutacağını ve hayvandan insana organ nakli (ksenotransplantasyon) süreçlerini standart bir tedavi haline getirebileceğini belirtiyor.Çin'in ksenotransplantasyon başarısı i̇lk değil: Geçmişteki rekor da onlara aitÇin, organ nakli teknolojilerinde daha önce de küresel rekorlara imza atmıştı. Ekim 2025'te saygın Hepatoloji Dergisi (Journal of Hepatology) bünyesinde yayınlanan bir başka çalışmada, Çinli uzmanların dünyada ilk kez genetiği değiştirilmiş domuz karaciğeri naklini başarıyla gerçekleştirdiği duyurulmuştu. O dönem yapılan nakilde, domuz organı insan vücudu tarafından benzeri görülmemiş bir şekilde tam 38 gün boyunca reddedilmemiş ve büyük bir tıbbi başarı olarak kayıtlara geçmişti. Son yapılan çoklu nakil ise bu alandaki çıtayı zirveye taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/en-etkili-sivrisinek-kovucu-madde-kesfedildi-bilim-insanlari-acikladi-mum-ve-ultrasonik-cihazlar-1106365616.html

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bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, south china morning post, dünya, hong kong, çin, haberler