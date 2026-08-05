https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/nisan-2029da-devasa-bir-asteroit-dunyayi-kil-payi-iskalayacak-1107779553.html

Nisan 2029'da devasa bir asteroit Dünya'yı kıl payı ıskalayacak

Nisan 2029'da devasa bir asteroit Dünya'yı kıl payı ıskalayacak

Sputnik Türkiye

99942 Apophis asteroidi, Nisan 2029'da Dünya’nın sadece 32 bin kilometre yakınından geçerek tarihi bir ana imza atacak. The Planetary Science Journal... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T07:43+0300

2026-08-05T07:43+0300

2026-08-05T07:43+0300

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İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) bünyesindeki bilim insanları, 99942 Apophis asteroidinin geçiş rotasını ve yer eşzamanlı yörüngedeki (GEO) insan yapımı enkaz nüfusunu gelişmiş bilgisayar modelleriyle simüle etti. Yapılan detaylı analizler sonucunda gök bilimciler, dev asteroidin gezegenimiz için bir risk barındırmadığını ancak yörüngemizde biriken uzay enkazı ile temas etme olasılığının bulunduğunu saptadı.Araştırmacılar, yaşanabilecek olası bir uzay çöpü çarpışmasının Apophis'in ana yörüngesini değiştirmeyeceğini veya Dünya için yeni bir tehlike yaratmayacağını kesin bir dille vurguladı. Bununla birlikte, mikro ölçekli bir temasın dahi asteroidin yüzeyinde küçük bir krater açabileceği ve etrafa dev bir toz bulutu yayabileceği kaydedildi.Bilimsel gözlemler enkaz çarpışması yüzünden risklenebilirYaklaşan bu nadir gök olayını takip etmek isteyen Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 'RAMSES' göreviyle, NASA ise 'OSIRIS-APEX' uzay aracıyla Apophis'i yakından gözlemleyecek. Uzay ajansları, geçiş sırasında Dünya'nın kütle çekiminin asteroit üzerindeki etkilerini, yüzey kaymalarını ve olası sismik hareketleri anlık olarak incelemeyi hedefliyor.Ancak bilim insanları, yakın geçiş öncesinde yaşanabilecek beklenmedik bir enkaz çarpışmasının yüzey yapısını bozarak Dünya’nın çekim gücünün asteroit üzerindeki gerçek etkilerini ayırt etmeyi zorlaştırabileceğine dikkati çekiyor.Yüksek yörüngedeki uzay çöpleri i̇çin yeni teleskoplar devredeGerçekleştirilen çalışma, özellikle yer eşzamanlı yörünge gibi yüksek irtifalarda bulunan küçük uzay çöplerinin takibi konusundaki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi.Bu durumun önüne geçmek amacıyla Avrupa Birliği Uzay Gözetim Sistemi bünyesinde yeni gözetleme teleskoplarının devreye alınması planlanıyor. Yetkililer, Nisan 2029 tarihindeki kritik geçişe kadar yüksek yörüngedeki enkaz nüfusunu detaylı bir şekilde haritalandırmayı amaçlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/yunanistanda-kan-donduran-olay-babasinin-cesedini-emekli-maasi-icin-dondurucuda-saklayan-kisi-1107779435.html

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dünya, avrupa uzay ajansı (esa), haberler, uzay, meteor, meteor