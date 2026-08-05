https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/nisan-2029da-devasa-bir-asteroit-dunyayi-kil-payi-iskalayacak-1107779553.html
Nisan 2029'da devasa bir asteroit Dünya'yı kıl payı ıskalayacak
Nisan 2029'da devasa bir asteroit Dünya'yı kıl payı ıskalayacak
Sputnik Türkiye
99942 Apophis asteroidi, Nisan 2029'da Dünya’nın sadece 32 bin kilometre yakınından geçerek tarihi bir ana imza atacak. The Planetary Science Journal... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T07:43+0300
2026-08-05T07:43+0300
2026-08-05T07:43+0300
yaşam
dünya
avrupa uzay ajansı (esa)
haberler
uzay
meteor
meteor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099577978_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_983a7d0d4edc66439abbc8c84f44f6d8.jpg
İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) bünyesindeki bilim insanları, 99942 Apophis asteroidinin geçiş rotasını ve yer eşzamanlı yörüngedeki (GEO) insan yapımı enkaz nüfusunu gelişmiş bilgisayar modelleriyle simüle etti. Yapılan detaylı analizler sonucunda gök bilimciler, dev asteroidin gezegenimiz için bir risk barındırmadığını ancak yörüngemizde biriken uzay enkazı ile temas etme olasılığının bulunduğunu saptadı.Araştırmacılar, yaşanabilecek olası bir uzay çöpü çarpışmasının Apophis'in ana yörüngesini değiştirmeyeceğini veya Dünya için yeni bir tehlike yaratmayacağını kesin bir dille vurguladı. Bununla birlikte, mikro ölçekli bir temasın dahi asteroidin yüzeyinde küçük bir krater açabileceği ve etrafa dev bir toz bulutu yayabileceği kaydedildi.Bilimsel gözlemler enkaz çarpışması yüzünden risklenebilirYaklaşan bu nadir gök olayını takip etmek isteyen Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 'RAMSES' göreviyle, NASA ise 'OSIRIS-APEX' uzay aracıyla Apophis'i yakından gözlemleyecek. Uzay ajansları, geçiş sırasında Dünya'nın kütle çekiminin asteroit üzerindeki etkilerini, yüzey kaymalarını ve olası sismik hareketleri anlık olarak incelemeyi hedefliyor.Ancak bilim insanları, yakın geçiş öncesinde yaşanabilecek beklenmedik bir enkaz çarpışmasının yüzey yapısını bozarak Dünya’nın çekim gücünün asteroit üzerindeki gerçek etkilerini ayırt etmeyi zorlaştırabileceğine dikkati çekiyor.Yüksek yörüngedeki uzay çöpleri i̇çin yeni teleskoplar devredeGerçekleştirilen çalışma, özellikle yer eşzamanlı yörünge gibi yüksek irtifalarda bulunan küçük uzay çöplerinin takibi konusundaki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi.Bu durumun önüne geçmek amacıyla Avrupa Birliği Uzay Gözetim Sistemi bünyesinde yeni gözetleme teleskoplarının devreye alınması planlanıyor. Yetkililer, Nisan 2029 tarihindeki kritik geçişe kadar yüksek yörüngedeki enkaz nüfusunu detaylı bir şekilde haritalandırmayı amaçlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/yunanistanda-kan-donduran-olay-babasinin-cesedini-emekli-maasi-icin-dondurucuda-saklayan-kisi-1107779435.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099577978_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_f0b8a773c9bf3fdbf60c4d3b5f611c71.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünya, avrupa uzay ajansı (esa), haberler, uzay, meteor, meteor
dünya, avrupa uzay ajansı (esa), haberler, uzay, meteor, meteor
Nisan 2029'da devasa bir asteroit Dünya'yı kıl payı ıskalayacak
99942 Apophis asteroidi, Nisan 2029'da Dünya’nın sadece 32 bin kilometre yakınından geçerek tarihi bir ana imza atacak. The Planetary Science Journal dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, Dünya için bir tehdit oluşturmayan bu dev gök cisminin yörüngemizdeki uzay çöpleri ile çarpışma riski taşıdığı açıklandı.
İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) bünyesindeki bilim insanları, 99942 Apophis asteroidinin geçiş rotasını ve yer eşzamanlı yörüngedeki (GEO) insan yapımı enkaz nüfusunu gelişmiş bilgisayar modelleriyle simüle etti. Yapılan detaylı analizler sonucunda gök bilimciler, dev asteroidin gezegenimiz için bir risk barındırmadığını ancak yörüngemizde biriken uzay enkazı ile temas etme olasılığının bulunduğunu saptadı.
Araştırmacılar, yaşanabilecek olası bir uzay çöpü çarpışmasının
Apophis'in ana yörüngesini değiştirmeyeceğini veya Dünya
için yeni bir tehlike yaratmayacağını kesin bir dille vurguladı. Bununla birlikte, mikro ölçekli bir temasın dahi asteroidin yüzeyinde küçük bir krater açabileceği ve etrafa dev bir toz bulutu yayabileceği kaydedildi.
Bilimsel gözlemler enkaz çarpışması yüzünden risklenebilir
Yaklaşan bu nadir gök olayını takip etmek isteyen Avrupa Uzay Ajansı (ESA)
'RAMSES' göreviyle, NASA
ise 'OSIRIS-APEX' uzay aracıyla Apophis'i yakından gözlemleyecek. Uzay ajansları, geçiş sırasında Dünya'nın kütle çekiminin
asteroit üzerindeki etkilerini, yüzey kaymalarını ve olası sismik hareketleri anlık olarak incelemeyi hedefliyor.
Ancak bilim insanları, yakın geçiş öncesinde yaşanabilecek beklenmedik bir enkaz çarpışmasının yüzey yapısını bozarak Dünya’nın çekim gücünün asteroit üzerindeki gerçek etkilerini ayırt etmeyi zorlaştırabileceğine dikkati çekiyor.
Yüksek yörüngedeki uzay çöpleri i̇çin yeni teleskoplar devrede
Gerçekleştirilen çalışma, özellikle yer eşzamanlı yörünge gibi yüksek irtifalarda bulunan küçük uzay çöplerinin takibi konusundaki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu durumun önüne geçmek amacıyla Avrupa Birliği Uzay Gözetim Sistemi bünyesinde yeni gözetleme teleskoplarının devreye alınması planlanıyor. Yetkililer, Nisan 2029 tarihindeki kritik geçişe kadar yüksek yörüngedeki enkaz nüfusunu detaylı bir şekilde haritalandırmayı amaçlıyor.