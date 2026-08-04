İsrail-Lübnan görüşmeleri başladı

"ABD, her iki yönetimin de bu süreci her iki ülke için kalıcı bir güvenlik ortamı oluşturacak, İsrail’e yönelik güvenlik tehditlerini bertaraf edecek ve Lübnan’ın güneyinde devlet otoritesini yeniden kuracak şekilde yürütmesini tamamen desteklemektedir."