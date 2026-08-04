https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/israil-lubnan-gorusmeleri-basladi-1107776639.html
İsrail-Lübnan görüşmeleri başladı
İsrail-Lübnan görüşmeleri başladı
Sputnik Türkiye
ABD arabuluculuğunda yürütülen Lübnan ile İsrail arasındaki diplomatik görüşmeler turu Roma’da başladı. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T22:14+0300
2026-08-04T22:14+0300
2026-08-04T22:14+0300
dünya
ortadoğu
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i̇srail
lübnan
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ABD arabuluculuğunda bir araya gelen İsrail ve Lübnan heyetleri, 'bölgede kalıcı güvenliği sağlamak ve tehditleri ortadan kaldırmak' amacıyla Roma’da yeni bir müzakere turuna başladı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, sürecin Perşembe gününe kadar süreceğini bildirdi.Pigott, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/erdogan-avn-gorusmesi-lubnanin-egemenligine-kuvvetli-destegimizi-surduruyoruz-1107668063.html
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ortadoğu, abd, i̇srail, lübnan
ortadoğu, abd, i̇srail, lübnan
İsrail-Lübnan görüşmeleri başladı
ABD arabuluculuğunda yürütülen Lübnan ile İsrail arasındaki diplomatik görüşmeler turu Roma’da başladı.
ABD arabuluculuğunda bir araya gelen İsrail ve Lübnan heyetleri, 'bölgede kalıcı güvenliği sağlamak ve tehditleri ortadan kaldırmak' amacıyla Roma’da yeni bir müzakere turuna başladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, sürecin Perşembe gününe kadar süreceğini bildirdi.
Pigott, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"ABD, her iki yönetimin de bu süreci her iki ülke için kalıcı bir güvenlik ortamı oluşturacak, İsrail’e yönelik güvenlik tehditlerini bertaraf edecek ve Lübnan’ın güneyinde devlet otoritesini yeniden kuracak şekilde yürütmesini tamamen desteklemektedir."