https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/motorine-indirim-geldi-fiyatlarda-son-durum-belli-oldu-1107780204.html

Motorine i̇ndirim geldi: Fiyatlarda son durum belli oldu

Motorine i̇ndirim geldi: Fiyatlarda son durum belli oldu

Sputnik Türkiye

5 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları belli oldu! Motorinin litresi gece yarısı 1,05 TL düştü. Benzin, motorin ve LPG fiyatları kaç TL? İşte il il fiyatlar.

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2026-08-05T08:03+0300

i̇stanbul

ankara

i̇zmir

ekonomi̇

motorin

indirim

i̇ndirim

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Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt pompa fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin grubunda beklenen 1,05 liralık fiyat indirimi, 5 Ağustos 2026 gece yarısı itibarıyla pompalara yansıtıldı. Benzin ve otogaz (LPG) fiyatlarında ise bu aşamada yeni bir değişiklik yapılmadı.Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, uluslararası ham petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak önümüzdeki günlerde fiyat güncellemeleri sürebilir.5 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde listelendi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/altin-fiyatlari-ust-uste-yukseliyor-rallinin-nedeni-aciklandi-1107779994.html

i̇stanbul

ankara

i̇zmir

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i̇stanbul, ankara, i̇zmir, motorin, indirim, i̇ndirim