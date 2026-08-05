https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/motorine-indirim-geldi-fiyatlarda-son-durum-belli-oldu-1107780204.html
Motorine i̇ndirim geldi: Fiyatlarda son durum belli oldu
Motorine i̇ndirim geldi: Fiyatlarda son durum belli oldu
Sputnik Türkiye
5 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları belli oldu! Motorinin litresi gece yarısı 1,05 TL düştü. Benzin, motorin ve LPG fiyatları kaç TL? İşte il il fiyatlar.
2026-08-05T08:02+0300
2026-08-05T08:02+0300
2026-08-05T08:03+0300
i̇stanbul
ankara
i̇zmir
ekonomi̇
motorin
indirim
i̇ndirim
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Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt pompa fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin grubunda beklenen 1,05 liralık fiyat indirimi, 5 Ağustos 2026 gece yarısı itibarıyla pompalara yansıtıldı. Benzin ve otogaz (LPG) fiyatlarında ise bu aşamada yeni bir değişiklik yapılmadı.Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, uluslararası ham petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak önümüzdeki günlerde fiyat güncellemeleri sürebilir.5 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde listelendi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/altin-fiyatlari-ust-uste-yukseliyor-rallinin-nedeni-aciklandi-1107779994.html
i̇stanbul
ankara
i̇zmir
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i̇stanbul, ankara, i̇zmir, motorin, indirim, i̇ndirim
i̇stanbul, ankara, i̇zmir, motorin, indirim, i̇ndirim
Motorine i̇ndirim geldi: Fiyatlarda son durum belli oldu
08:02 05.08.2026 (güncellendi: 08:03 05.08.2026)
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamların etkisiyle güncellenmeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1,05 TL indirim yapıldı. Peki, 5 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları kaç TL oldu? İşte il il güncel fiyatlar.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt pompa fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin grubunda beklenen 1,05 liralık fiyat indirimi, 5 Ağustos 2026 gece yarısı itibarıyla pompalara yansıtıldı. Benzin ve otogaz (LPG) fiyatlarında ise bu aşamada yeni bir değişiklik yapılmadı.
Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, uluslararası ham petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak önümüzdeki günlerde fiyat güncellemeleri sürebilir.
5 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
İndirim sonrası İstanbul
, Ankara
ve İzmir
gibi büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları
şu şekilde listelendi:
İstanbul Avrupa Yakası:Benzin:
67,27 TLMotorin:
80,01 TLLPG:
33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası:Benzin:
67,12 TLMotorin:
79,87 TLLPG:
33,19 TL
Ankara:Benzin:
68,24 TLMotorin:
81,14 TLLPG:
33,89 TL
İzmir:Benzin:
68,52 TLMotorin:
81,41 TLLPG:
33,79 TL