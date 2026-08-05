https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/misir-disisleri-bakani-filistin-davasi-belki-de-tarihinin-en-tehlikeli-donum-noktasindan-geciyor-1107793376.html

Mısır Dışişleri Bakanı: Filistin davası belki de tarihinin en tehlikeli dönüm noktasından geçiyor

Mısır Dışişleri Bakanı: Filistin davası belki de tarihinin en tehlikeli dönüm noktasından geçiyor

Sputnik Türkiye

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in kutsal mekanlara yönelik ihlallerini sürdürdüğü bugünlerde Filistin davasının son derece tehlikeli, belki de tarihinin en tehlikeli dönüm noktasından geçtiğini söyledi.

2026-08-05T15:18+0300

2026-08-05T15:18+0300

2026-08-05T15:18+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

filistin

i̇srail

mescid-i aksa

ortadoğu

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Abdulati, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı'nda konuştu.İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Filistin topraklarında artırdığı saldırılara değinen Abdulati şöyle konuştu: 'Kudüs'teki kutsal mekanlar hedefleniyor'Tel Aviv yönetiminin artan ihlalleriyle Kudüs kentindeki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statülerini değiştirmeyi hedeflediğini ifade eden Abdulati, İsrail'in ayrıca Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkını topraklarından etme planları çerçevesinde saldırılarını sürdürdüğünü ekledi.İsrailli bakanların destekleriyle Mescid-i Aksa'ya yönelik günlük baskınların artırıldığı gibi Filistinlilerin ibadet özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaların dayatıldığını aktaran Abdulati, İsrail iş makinelerinin de Mescid-i Aksa'nın altındaki tünellerde kazı çalışmalarına devam ederek yıkım tehdidi oluşturduğunu belirtti.İsrail'in Kudüs kentindeki mevcut statüyü değiştirme ve Ürdün vesayetini sonlandırma yönündeki girişimlerinden sonuç alamayacağını söyleyen Abdulati, söz konusu girişimlerin İsrail'e daha fazla güvenlik getirmeyeceği gibi durumun kontrolden çıkmasına yol açacağı uyarısında bulundu.‘Daha fazla gerilime sebep olacak’Mısır'ın, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm uygulama ve politikalarını reddettiğinin altını çizen Abdulati, şunları kaydetti:Tüm dünyanın, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı barbarca katliamlara tanıklık ettiğini dile getiren Abdulati, Mısır'ın bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla birlikte Gazze'de ateşkes için çaba sarf ettiğini belirterek, İsrail'in ise her seferinde sivilleri hedef alarak bu çabaları baltaladığını söyledi.Mısır Dışişleri Bakanı, İsrail'in artık Gazze'deki ateşkese bağlı kalması gerektiğinin altını çizdi.‘Mescid-i Aksa’da bölünme planı’Öte yandan Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi ise işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da İsrail'in "zamansal ve mekansal bölünmeyi dayatmayı" planladığını söyledi.El Halil kentindeki İbrahimi Camisi'nde yaşananlara benzer şekilde Mescid-i Aksa'da da zamansal ve mekansal bölünmeyi dayatmayı hedefleyen İsrail planı olduğunu belirten Fehmi, "Mescid-i Aksa'nın kimliğinin, tarihi ve hukuki statüsünün temel savunma hattını oluşturan Ürdün İslami Vakıflar İdaresinin rolünün tekrar tekrar hedef alınmasını endişeyle takip ettiklerini" söyledi.Mescid-i Aksa tartışmaları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/israilli-bakan-ilhaka-hazirlandiklari-filistin-kentinde-el-halil-anlasmasini-feshettiklerini-1106547101.html

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