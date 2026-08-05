Mısır Dışişleri Bakanı: Filistin davası belki de tarihinin en tehlikeli dönüm noktasından geçiyor
Dünyanın pek çok ülkesinde Filistin yanlısı gösteriler yapılıyor
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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in kutsal mekanlara yönelik ihlallerini sürdürdüğü bugünlerde Filistin davasının son derece tehlikeli, belki de tarihinin en tehlikeli dönüm noktasından geçtiğini söyledi.
Abdulati, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı'nda konuştu.
İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Filistin topraklarında artırdığı saldırılara değinen Abdulati şöyle konuştu:
Filistin davası, İsrail'in kutsal mekanlara yönelik ihlallerini sürdürdüğü bugünlerde son derece tehlikeli, belki de tarihinin en tehlikeli dönüm noktasından geçiyor.
'Kudüs'teki kutsal mekanlar hedefleniyor'
Tel Aviv yönetiminin artan ihlalleriyle Kudüs kentindeki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statülerini değiştirmeyi hedeflediğini ifade eden Abdulati, İsrail'in ayrıca Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkını topraklarından etme planları çerçevesinde saldırılarını sürdürdüğünü ekledi.
© SputnikKudüs’te gerilim: 40 gündür kapalı olan Aksa’ya giriş yasağı sürüyor
Kudüs’te gerilim: 40 gündür kapalı olan Aksa’ya giriş yasağı sürüyor
© Sputnik
İsrailli bakanların destekleriyle Mescid-i Aksa'ya yönelik günlük baskınların artırıldığı gibi Filistinlilerin ibadet özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaların dayatıldığını aktaran Abdulati, İsrail iş makinelerinin de Mescid-i Aksa'nın altındaki tünellerde kazı çalışmalarına devam ederek yıkım tehdidi oluşturduğunu belirtti.
İsrail'in Kudüs kentindeki mevcut statüyü değiştirme ve Ürdün vesayetini sonlandırma yönündeki girişimlerinden sonuç alamayacağını söyleyen Abdulati, söz konusu girişimlerin İsrail'e daha fazla güvenlik getirmeyeceği gibi durumun kontrolden çıkmasına yol açacağı uyarısında bulundu.
‘Daha fazla gerilime sebep olacak’
Mısır'ın, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm uygulama ve politikalarını reddettiğinin altını çizen Abdulati, şunları kaydetti:
İsrail, mevcut politikalarıyla daha fazla gerilime sebep olacak. Güven ve istikrar ise Filistin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm getirmekle sağlanır. Filistin halkı meşru haklarından mahrum bırakıldığı sürece İsrail güvenlik içinde yaşayamaz.
Tüm dünyanın, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı barbarca katliamlara tanıklık ettiğini dile getiren Abdulati, Mısır'ın bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla birlikte Gazze'de ateşkes için çaba sarf ettiğini belirterek, İsrail'in ise her seferinde sivilleri hedef alarak bu çabaları baltaladığını söyledi.
Mısır Dışişleri Bakanı, İsrail'in artık Gazze'deki ateşkese bağlı kalması gerektiğinin altını çizdi.
‘Mescid-i Aksa’da bölünme planı’
Öte yandan Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi ise işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da İsrail'in "zamansal ve mekansal bölünmeyi dayatmayı" planladığını söyledi.
El Halil kentindeki İbrahimi Camisi'nde yaşananlara benzer şekilde Mescid-i Aksa'da da zamansal ve mekansal bölünmeyi dayatmayı hedefleyen İsrail planı olduğunu belirten Fehmi, "Mescid-i Aksa'nın kimliğinin, tarihi ve hukuki statüsünün temel savunma hattını oluşturan Ürdün İslami Vakıflar İdaresinin rolünün tekrar tekrar hedef alınmasını endişeyle takip ettiklerini" söyledi.
Mescid-i Aksa tartışmaları
Günlük dilde "Mescid-i Aksa" denildiğinde çoğu zaman tek bir bina kastedilse de, aslında bu ad yaklaşık 144 dönümlük kutsal yerleşkenin tamamını ifade ediyor.
Müslümanlar için Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra en kutsal üçüncü mekan.
Kur'an-ı Kerim'de geçen İsra ve Mi'rac olayıyla ilişkilendirilir. İslam inancına göre Hz. Muhammed, gece yolculuğunda Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya getirilmiş, ardından göğe yükselmiştir.
İslam'ın ilk döneminde Müslümanların kıblesi bir süre Mescid-i Aksa olmuş, daha sonra kıble Kabe'ye çevrilmiştir.
Burası, Yahudi geleneğinde Tapınak Tepesi olarak biliniyor ve Birinci ile İkinci Tapınak'ın burada bulunduğuna inanılıyor. Ağlama Duvarı (Batı Duvarı), Yahudilikte en kutsal ibadet noktalarından biri ve Mescid-i Aksa kompleksinin güneybatı dış sınırında bulunuyor.
İsrail, 1967'de Batı Şeria ve Gazze'yi işgal ettikten sonra İslami Vakıflar İdaresinin yönetiminde bulunan Mescid-i Aksa ile ilgili statükonun olduğu gibi kalacağını ilan etti.
Ancak İsrail, Mescid-i Aksa'nın duvarlarından biri olan Burak Duvarı'nı, Ağlama Duvarı olarak isimlendirdi. Mescid'i Aksa'nın Meğaribe (Fas) Kapısı'nın anahtarlarına el konuldu.
Mescid-i Aksa, Netanyahu hükümeti döneminde İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir öncülüğünde çeşitli baskınlara sahne oldu, Filistin yönetimi 'provokasyon ve baskınların' arttığını bilidriyor.