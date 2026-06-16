https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/israilli-bakan-ilhaka-hazirlandiklari-filistin-kentinde-el-halil-anlasmasini-feshettiklerini-1106547101.html
İsrailli Bakan, Filistin kentinde 'El-Halil Anlaşması'nı' feshettiklerini açıkladı
İsrailli Bakan, Filistin kentinde 'El-Halil Anlaşması'nı' feshettiklerini açıkladı
Sputnik Türkiye
İsrail Maliye Bakanı, Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentine kurulan 'Doren' yerleşiminin açılış töreninde yaptığı konuşmasında, kentin idari ve... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T14:55+0300
2026-06-16T14:55+0300
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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde tümüyle ilhak etmeyi amaçladıkları El-Halil kentinin idari ve güvenlik yapısına ilişkin "El-Halil Anlaşması'nı" feshettiklerini duyurdu.Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre bakan, kentin ilhakına ilişkin attıkları yeni adımı 'tarihi bir düzeltme' olarak nitelendirdi. Smotrich, "Oslo Anlaşmaları'nın en saçma protokollerinden biri yıllardır yürürlükteydi. Bu protokol uyarınca Yahudi topluluğuna ve kutsal mekanlara ilişkin yetkiler El-Halil Belediyesine bağlıydı. Dün buna bir son verdik" ifadelerini kullandı.İsrail, aldığı tek taraflı kararla kentteki inşaat izinleri ve Harem-i İbrahim Camisi dahil, kutsal mekanlar üzerindeki yetkiyi gasp ederek işgal güçlerine bağlı paralel belediyeye vermeyi amaçlıyor.El Halil AnlaşmasıFilistin ile İsrail arasında 1997'de imzalanan El Halil Anlaşması, kenti "H1" ve "H2" olmak üzere iki bölgeye ayırdı. H1 bölgesindeki güvenlik ve idare Filistin yönetimine verilirken, H2 bölgesinde yaklaşık 500 İsrailli ve 30 binden fazla Filistinli yaşamasına rağmen güvenlik İsrail ordusunun sorumluluğuna bırakıldı.İsrail basını, El Halil Anlaşmasının iptal edilmesinin Fransa'nın Smotrich ve Filistin topraklarını gasp eden İsrailli kurum ve şahıslara yaptırım uygulama kararının ardından geldiğine dikkati çekti.İsrail, 8 Şubat'ta Batı Şeria'daki statükoyu Filistinliler aleyhine değiştirecek bir dizi karar almıştı. Bu kararlar arasında yerleşimcilerin doğrudan arazi satın almasının önündeki engellerin kaldırılması, İsrail'e Filistin yönetiminin sorumluluğundaki alanları gasp etme yetkisi, Filistin kenti El Halil'de yerel yönetimin yetkilerinin elinden alınıp İsrail'e bağlı paralel bir belediye kurulması yer alıyordu.İsrail hükümeti, 15 Şubat'ta uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı arazi kayıt süreci başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasp edilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/harem-ibrahim-camisine-israil-bayragi-ve-ibranice-yazilar-yansitildi-filistin-kutsalliga-saldiri-1105887683.html
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ortadoğu, i̇srail, filistin, batı şeria, el-halil
ortadoğu, i̇srail, filistin, batı şeria, el-halil
İsrailli Bakan, Filistin kentinde 'El-Halil Anlaşması'nı' feshettiklerini açıkladı
14:55 16.06.2026 (güncellendi: 15:09 16.06.2026)
İsrail Maliye Bakanı, Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentine kurulan 'Doren' yerleşiminin açılış töreninde yaptığı konuşmasında, kentin idari ve güvenlik yapısına ilişkin 1997'de imzalanan El-Halil Anlaşmasını feshettiklerini duyurdu.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde tümüyle ilhak etmeyi amaçladıkları El-Halil kentinin idari ve güvenlik yapısına ilişkin "El-Halil Anlaşması'nı" feshettiklerini duyurdu.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre bakan, kentin ilhakına ilişkin attıkları yeni adımı 'tarihi bir düzeltme' olarak nitelendirdi. Smotrich, "Oslo Anlaşmaları'nın en saçma protokollerinden biri yıllardır yürürlükteydi. Bu protokol uyarınca Yahudi topluluğuna ve kutsal mekanlara ilişkin yetkiler El-Halil Belediyesine bağlıydı. Dün buna bir son verdik" ifadelerini kullandı.
İsrail, aldığı tek taraflı kararla kentteki inşaat izinleri ve Harem-i İbrahim Camisi dahil, kutsal mekanlar üzerindeki yetkiyi gasp ederek işgal güçlerine bağlı paralel belediyeye vermeyi amaçlıyor.
Filistin ile İsrail arasında 1997'de imzalanan El Halil Anlaşması, kenti "H1" ve "H2" olmak üzere iki bölgeye ayırdı. H1 bölgesindeki güvenlik ve idare Filistin yönetimine verilirken, H2 bölgesinde yaklaşık 500 İsrailli ve 30 binden fazla Filistinli yaşamasına rağmen güvenlik İsrail ordusunun sorumluluğuna bırakıldı.
İsrail basını, El Halil Anlaşmasının iptal edilmesinin Fransa'nın Smotrich ve Filistin topraklarını gasp eden İsrailli kurum ve şahıslara yaptırım uygulama kararının ardından geldiğine dikkati çekti.
İsrail, 8 Şubat'ta Batı Şeria'daki statükoyu Filistinliler aleyhine değiştirecek bir dizi karar almıştı. Bu kararlar arasında yerleşimcilerin doğrudan arazi satın almasının önündeki engellerin kaldırılması, İsrail'e Filistin yönetiminin sorumluluğundaki alanları gasp etme yetkisi, Filistin kenti El Halil'de yerel yönetimin yetkilerinin elinden alınıp İsrail'e bağlı paralel bir belediye kurulması yer alıyordu.
İsrail hükümeti, 15 Şubat'ta uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı arazi kayıt süreci başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasp edilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamıştı.
Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.