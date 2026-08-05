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AK Parti kapalı grup toplantısı sona erdi: Milletvekilleri 'çerçeve yasa' için toplandı
AK Parti kapalı grup toplantısı sona erdi: Milletvekilleri 'çerçeve yasa' için toplandı
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AK Parti TBMM Grubu, "Terörsüz Türkiye" kapsamında hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
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AK Parti TBMM Grubu, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni değerlendirmek üzere bir araya geldi.Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki basına kapalı toplantı saat 10.15'te başladı.Toplantıda milletvekillerine, bugün TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan kanun teklifinin içeriğine ilişkin bilgi verildi.Hüseyin Yayman: 86 milyonu memnun edecek bir düzenlemeToplantı öncesinde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yayman, devlet kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:"Bu bir devlet politikası, inşallah milletimiz için 86 milyonu memnun edecek bir düzenlemeyi TBMM yapacak, takip edecek."Kanun teklifi komisyon gündemine gelebilirTBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin 7 Ağustos Cuma günü komisyon gündemine gelebileceğini açıkladı.Efkan Ala: Grubumuzu bilgilendireceğizAK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Grubumuzu bilgilendireceğiz, tekrar değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün içerisinde verileceği kesin. Görüşme yapacağız saati bildireceğiz" dedi.
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ak parti, toplantı, terörsüz türkiye, hüseyin yayman, cüneyt yüksel, hatay, tbmm, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu
ak parti, toplantı, terörsüz türkiye, hüseyin yayman, cüneyt yüksel, hatay, tbmm, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu

AK Parti kapalı grup toplantısı sona erdi: Milletvekilleri 'çerçeve yasa' için toplandı

11:51 05.08.2026
TBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
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AK Parti TBMM Grubu, "Terörsüz Türkiye" kapsamında hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda milletvekillerine teklifin içeriği hakkında bilgi verildi.
AK Parti TBMM Grubu, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni değerlendirmek üzere bir araya geldi.
Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki basına kapalı toplantı saat 10.15'te başladı.
Toplantıda milletvekillerine, bugün TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan kanun teklifinin içeriğine ilişkin bilgi verildi.

Hüseyin Yayman: 86 milyonu memnun edecek bir düzenleme

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yayman, devlet kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu bir devlet politikası, inşallah milletimiz için 86 milyonu memnun edecek bir düzenlemeyi TBMM yapacak, takip edecek."

Kanun teklifi komisyon gündemine gelebilir

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin 7 Ağustos Cuma günü komisyon gündemine gelebileceğini açıkladı.

Efkan Ala: Grubumuzu bilgilendireceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Grubumuzu bilgilendireceğiz, tekrar değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün içerisinde verileceği kesin. Görüşme yapacağız saati bildireceğiz" dedi.
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