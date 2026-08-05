https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/ak-parti-kapali-grup-toplantisi-sona-erdi-milletvekilleri-cerceve-yasa-icin-toplandi-1107783589.html

AK Parti kapalı grup toplantısı sona erdi: Milletvekilleri 'çerçeve yasa' için toplandı

AK Parti kapalı grup toplantısı sona erdi: Milletvekilleri 'çerçeve yasa' için toplandı

Sputnik Türkiye

AK Parti TBMM Grubu, "Terörsüz Türkiye" kapsamında hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

ak parti

toplantı

terörsüz türkiye

hüseyin yayman

cüneyt yüksel

hatay

tbmm

milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu

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AK Parti TBMM Grubu, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni değerlendirmek üzere bir araya geldi.Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki basına kapalı toplantı saat 10.15'te başladı.Toplantıda milletvekillerine, bugün TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan kanun teklifinin içeriğine ilişkin bilgi verildi.Hüseyin Yayman: 86 milyonu memnun edecek bir düzenlemeToplantı öncesinde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yayman, devlet kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:"Bu bir devlet politikası, inşallah milletimiz için 86 milyonu memnun edecek bir düzenlemeyi TBMM yapacak, takip edecek."Kanun teklifi komisyon gündemine gelebilirTBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin 7 Ağustos Cuma günü komisyon gündemine gelebileceğini açıkladı.Efkan Ala: Grubumuzu bilgilendireceğizAK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Grubumuzu bilgilendireceğiz, tekrar değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün içerisinde verileceği kesin. Görüşme yapacağız saati bildireceğiz" dedi.

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ak parti, toplantı, terörsüz türkiye, hüseyin yayman, cüneyt yüksel, hatay, tbmm, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu