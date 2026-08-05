Londra'nın merkezinde bıçaklı saldırı: 3 yaralı, 1 gözaltı

Bugün (5 Ağustos) saat 12.29'da WC2H bölgesindeki Endell Street'te bir bıçaklama olayı yaşandığına dair ihbar aldık.

Olay yerine bir ambulans ekibi, hızlı müdahale aracında bir paramedik ve bir olay müdahale görevlisi gönderdik. Ayrıca Londra Hava Ambulansı'nı da sevk ettik.

Olay yerinde dört hastaya müdahale ettik ve hepsini karayoluyla öncelikli olarak bir büyük travma merkezine naklettik.