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Londra'nın merkezinde bıçaklı saldırı: 3 yaralı, 1 gözaltı
Londra'nın merkezinde bıçaklı saldırı: 3 yaralı, 1 gözaltı
Sputnik Türkiye
Covent Garden'da üç kişinin bıçaklanmasının ardından bir kadın gözaltına alındı.Metropolitan Polisi, üç kişinin bıçaklandığını doğruladı.
2026-08-05T16:38+0300
2026-08-05T16:38+0300
2026-08-05T16:38+0300
dünya
londra
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Metropolitan Polisi, Londra'nın merkezindeki Covent Garden'da üç kişinin bıçaklanmasının ardından bir kadının gözaltına alındığını açıkladı.Londra Ambulans Servisi'nden bir sözcü LBC'ye şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/turkiyenin-konustugu-palu-ailesi-davasinda-yargitay-son-noktayi-koydu-1107782811.html
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londra, metropolitan polisi
londra, metropolitan polisi
Londra'nın merkezinde bıçaklı saldırı: 3 yaralı, 1 gözaltı
Ayrıntılar geliyor
Covent Garden'da üç kişinin bıçaklanmasının ardından bir kadın gözaltına alındı. Metropolitan Polisi, üç kişinin bıçaklandığını doğruladı.
Metropolitan Polisi, Londra'nın merkezindeki Covent Garden'da üç kişinin bıçaklanmasının ardından bir kadının gözaltına alındığını açıkladı.
Londra Ambulans Servisi, bugün yerel saat ile 12.29'da (TSİ ile 14.29) Endell sokağında bir bıçaklama olayı yaşandığına dair ihbar üzerine olay yerine intikal etti.
Londra Ambulans Servisi'nden bir sözcü LBC'ye şunları söyledi:
Bugün (5 Ağustos) saat 12.29'da WC2H bölgesindeki Endell Street'te bir bıçaklama olayı yaşandığına dair ihbar aldık.
Olay yerine bir ambulans ekibi, hızlı müdahale aracında bir paramedik ve bir olay müdahale görevlisi gönderdik. Ayrıca Londra Hava Ambulansı'nı da sevk ettik.
Olay yerinde dört hastaya müdahale ettik ve hepsini karayoluyla öncelikli olarak bir büyük travma merkezine naklettik.