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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/lihacev-zaporojye-ngsde-hafta-basindan-bu-yana-4-personel-yaralandi-1107792380.html
Lihaçev: Zaporojye NGS'de hafta başından bu yana 4 personel yaralandı
Lihaçev: Zaporojye NGS'de hafta başından bu yana 4 personel yaralandı
Sputnik Türkiye
Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) hafta başından bu yana yaşanan mayın patlamaları sonucunda 4 personelin yaralandığını belirten Lihaçev, Ukrayna... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T14:53+0300
2026-08-05T14:53+0300
ukrayna kri̇zi̇
aleksey lihaçev
ukrayna
energodar
zaporojye nükleer güç santrali
ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
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Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) hafta başından bu yana yaşanan mayın patlamaları sonucunda 4 personelin yaralandığını açıkladı.Lihaçev, çalışanların Ukrayna güçleri tarafından yerleştirilen 'Lepestok' tipi antipersonel mayınların infilak etmesi sonucu yaralandığını bildirdi.Lihaçev gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'lar tarafından uzaktan döşenen mayınların patlaması neticesinde işçilerin zarar gördüğünü belirtti. Lihaçev, "Haftanın başından bu yana NGS'nin 4 çalışanı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin İHA'ları tarafından uzaktan yerleştirilen mayınların patlaması sonucu yaralandı. 2 çalışan ağır durumda hastaneye kaldırıldı, 1'inin bacağının ampute edilmesi gerekeceği anlaşıldı. 2 kişi ise hafif sıyrıklarla kurtuldu" ifadelerini kullandı.'Energodar yolları hedef alındı'Ukrayna yönetiminin şehre baskı kurmak amacıyla yolları hedef aldığını vurgulayan Rosatom Başkanı, "Kiev rejimi, ortak kullanım yollarının toplu olarak mayınlanması şeklinde şehre yönelik yeni baskı yöntemine 4 ay önce başladı. İHA'lar her gece şehre çıkan ana yolu, NGS personelinin güzergahlarını ve kritik kavşakları mayınlıyor" dedi. Lihaçev, bu provokasyonların NGS personelini ve Energodar sakinlerini hedef alan bilinçli bir baskı olduğunu ve Kiev'in sakinleri bölgeden çıkararak santralde normal işletimi imkansız hale getirmeyi amaçladığını kaydetti.
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aleksey lihaçev, ukrayna, energodar, zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı
aleksey lihaçev, ukrayna, energodar, zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı

Lihaçev: Zaporojye NGS'de hafta başından bu yana 4 personel yaralandı

14:53 05.08.2026
© Sputnik / Константин МихальчевскийZaporojye NGS
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) hafta başından bu yana yaşanan mayın patlamaları sonucunda 4 personelin yaralandığını belirten Lihaçev, Ukrayna yönetiminin şehre baskı kurmak amacıyla yolları hedef aldığını vurguladı.
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) hafta başından bu yana yaşanan mayın patlamaları sonucunda 4 personelin yaralandığını açıkladı.

Lihaçev, çalışanların Ukrayna güçleri tarafından yerleştirilen 'Lepestok' tipi antipersonel mayınların infilak etmesi sonucu yaralandığını bildirdi.
Lihaçev gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'lar tarafından uzaktan döşenen mayınların patlaması neticesinde işçilerin zarar gördüğünü belirtti.

Lihaçev, "Haftanın başından bu yana NGS'nin 4 çalışanı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin İHA'ları tarafından uzaktan yerleştirilen mayınların patlaması sonucu yaralandı. 2 çalışan ağır durumda hastaneye kaldırıldı, 1'inin bacağının ampute edilmesi gerekeceği anlaşıldı. 2 kişi ise hafif sıyrıklarla kurtuldu" ifadelerini kullandı.

'Energodar yolları hedef alındı'

Ukrayna yönetiminin şehre baskı kurmak amacıyla yolları hedef aldığını vurgulayan Rosatom Başkanı, "Kiev rejimi, ortak kullanım yollarının toplu olarak mayınlanması şeklinde şehre yönelik yeni baskı yöntemine 4 ay önce başladı. İHA'lar her gece şehre çıkan ana yolu, NGS personelinin güzergahlarını ve kritik kavşakları mayınlıyor" dedi.

Lihaçev, bu provokasyonların NGS personelini ve Energodar sakinlerini hedef alan bilinçli bir baskı olduğunu ve Kiev'in sakinleri bölgeden çıkararak santralde normal işletimi imkansız hale getirmeyi amaçladığını kaydetti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
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