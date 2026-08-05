Lihaçev: Zaporojye NGS'de hafta başından bu yana 4 personel yaralandı
© Sputnik / Константин МихальчевскийZaporojye NGS
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) hafta başından bu yana yaşanan mayın patlamaları sonucunda 4 personelin yaralandığını belirten Lihaçev, Ukrayna yönetiminin şehre baskı kurmak amacıyla yolları hedef aldığını vurguladı.
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) hafta başından bu yana yaşanan mayın patlamaları sonucunda 4 personelin yaralandığını açıkladı.
Lihaçev, çalışanların Ukrayna güçleri tarafından yerleştirilen 'Lepestok' tipi antipersonel mayınların infilak etmesi sonucu yaralandığını bildirdi.
Lihaçev, çalışanların Ukrayna güçleri tarafından yerleştirilen 'Lepestok' tipi antipersonel mayınların infilak etmesi sonucu yaralandığını bildirdi.
Lihaçev gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'lar tarafından uzaktan döşenen mayınların patlaması neticesinde işçilerin zarar gördüğünü belirtti.
Lihaçev, "Haftanın başından bu yana NGS'nin 4 çalışanı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin İHA'ları tarafından uzaktan yerleştirilen mayınların patlaması sonucu yaralandı. 2 çalışan ağır durumda hastaneye kaldırıldı, 1'inin bacağının ampute edilmesi gerekeceği anlaşıldı. 2 kişi ise hafif sıyrıklarla kurtuldu" ifadelerini kullandı.
Lihaçev, "Haftanın başından bu yana NGS'nin 4 çalışanı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin İHA'ları tarafından uzaktan yerleştirilen mayınların patlaması sonucu yaralandı. 2 çalışan ağır durumda hastaneye kaldırıldı, 1'inin bacağının ampute edilmesi gerekeceği anlaşıldı. 2 kişi ise hafif sıyrıklarla kurtuldu" ifadelerini kullandı.
'Energodar yolları hedef alındı'
Ukrayna yönetiminin şehre baskı kurmak amacıyla yolları hedef aldığını vurgulayan Rosatom Başkanı, "Kiev rejimi, ortak kullanım yollarının toplu olarak mayınlanması şeklinde şehre yönelik yeni baskı yöntemine 4 ay önce başladı. İHA'lar her gece şehre çıkan ana yolu, NGS personelinin güzergahlarını ve kritik kavşakları mayınlıyor" dedi.
Lihaçev, bu provokasyonların NGS personelini ve Energodar sakinlerini hedef alan bilinçli bir baskı olduğunu ve Kiev'in sakinleri bölgeden çıkararak santralde normal işletimi imkansız hale getirmeyi amaçladığını kaydetti.
Lihaçev, bu provokasyonların NGS personelini ve Energodar sakinlerini hedef alan bilinçli bir baskı olduğunu ve Kiev'in sakinleri bölgeden çıkararak santralde normal işletimi imkansız hale getirmeyi amaçladığını kaydetti.