https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/kucukcekmecede-iett-otobusu-ve-araba-carpisti-d-100de-trafik-kilitlendi-yaralilar-var-1107779868.html

Küçükçekmece'de İETT otobüsü ve araba çarpıştı: D-100'de trafik kilitlendi, 3 kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de İETT otobüsü ve araba çarpıştı: D-100'de trafik kilitlendi, 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece D-100 karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil, seyir halindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı. 3 kişinin hayatını... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T07:48+0300

2026-08-05T07:48+0300

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trafik kazası

d-100 kara yolu

d-100 karayolu

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Kaza, sabahın erken saatlerinde Küçükçekmece D-100 karayolu Edirne istikametinde yaşandı. İşe ve okula gitmek için yola çıkan sürücülerin yoğunluk oluşturduğu saatlerde, ana yol üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil, önünde ilerleyen İETT otobüsüne arkadan hızla çarptı.Şiddetli çarpmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, otobüs ve otomobil içerisinde bulunan bazı yolcular yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.Ana yol trafiğe kapatıldı: Araçlar yan yola yönlendirildiKaza sonrasında güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, D-100 karayolu ana yolunu geçici süreyle trafiğe kapattı. Ulaşımın tamamen durması üzerine trafik akışı kontrol biçimde yan yola yönlendirildi.Zaten yoğun olan sabah trafiğinde akışın yan yola verilmesiyle birlikte bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekiplerinin ve yol bakım araçlarının kazaya karışan otomobil ile İETT otobüsünü yoldan kaldırma çalışmaları ve yol temizliğinin ardından D-100 karayolundaki ulaşım yeniden normale döndü.

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