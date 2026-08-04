https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/bulgaristan-tum-ulkeye-uyusturucu-tedarik-eden-yeralti-laboratuvari-cokertildi-1107776776.html
Bulgaristan: Tüm ülkeye uyuşturucu tedarik eden yeraltı laboratuvarı çökertildi
Bulgaristan: Tüm ülkeye uyuşturucu tedarik eden yeraltı laboratuvarı çökertildi
Sputnik Türkiye
Bulgaristan’da, tüm ülke pazarını besleyen gelişmiş bir üretim tesisi çökertildi. Operasyonda 10 kişiyi yakalandı. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T22:59+0300
2026-08-04T22:59+0300
2026-08-04T22:59+0300
dünya
bulgaristan
sofya
bulgaristan i̇çişleri bakanlığı
fentanil
uyuşturucu
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Bulgaristan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Bulgaristan yetkililerinin, ülkenin iç pazarını tamamen karşılayan Sofya'daki yüksek teknolojili bir fentanil üretim laboratuvarını ortadan kaldırdığını bildirdi.Operasyon, başkentin Faculty bölgesindeki bir çiftlik hangarında gerçekleştirildi. Olay yerinde gerekli tüm öncül maddeler ve işlenmiş fentanil bulundu. Sofya'da üç kişi, Bulgaristan'ın diğer bölgelerinde ise yedi kişi daha gözaltına alındı.İçişleri Bakanlığı Baş Sekreteri Lyubomir Nikolov, günlük üretimin 6-10 kilogram (13,23-22,05 pound) olarak tahmin edildiğini ve bunun tüm Bulgaristan pazarını karşılamaya yeteceğini söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/israil-lubnan-gorusmeleri-basladi-1107776639.html
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bulgaristan, sofya, bulgaristan i̇çişleri bakanlığı, fentanil, uyuşturucu
bulgaristan, sofya, bulgaristan i̇çişleri bakanlığı, fentanil, uyuşturucu
Bulgaristan: Tüm ülkeye uyuşturucu tedarik eden yeraltı laboratuvarı çökertildi
Bulgaristan’da, tüm ülke pazarını besleyen gelişmiş bir üretim tesisi çökertildi. Operasyonda 10 kişiyi yakalandı.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Bulgaristan yetkililerinin, ülkenin iç pazarını tamamen karşılayan Sofya'daki yüksek teknolojili bir fentanil üretim laboratuvarını ortadan kaldırdığını bildirdi.
Operasyon, başkentin Faculty bölgesindeki bir çiftlik hangarında gerçekleştirildi. Olay yerinde gerekli tüm öncül maddeler ve işlenmiş fentanil bulundu. Sofya'da üç kişi, Bulgaristan'ın diğer bölgelerinde ise yedi kişi daha gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı Baş Sekreteri Lyubomir Nikolov, günlük üretimin 6-10 kilogram (13,23-22,05 pound) olarak tahmin edildiğini ve bunun tüm Bulgaristan pazarını karşılamaya yeteceğini söyledi:
Umarım, hesaplamalarımız doğruysa, yarından itibaren piyasada fentanil kıtlığı yaşanır