https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/bulgaristan-tum-ulkeye-uyusturucu-tedarik-eden-yeralti-laboratuvari-cokertildi-1107776776.html

Bulgaristan: Tüm ülkeye uyuşturucu tedarik eden yeraltı laboratuvarı çökertildi

Bulgaristan: Tüm ülkeye uyuşturucu tedarik eden yeraltı laboratuvarı çökertildi

Sputnik Türkiye

Bulgaristan’da, tüm ülke pazarını besleyen gelişmiş bir üretim tesisi çökertildi. Operasyonda 10 kişiyi yakalandı. 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T22:59+0300

2026-08-04T22:59+0300

2026-08-04T22:59+0300

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bulgaristan i̇çişleri bakanlığı

fentanil

uyuşturucu

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Bulgaristan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Bulgaristan yetkililerinin, ülkenin iç pazarını tamamen karşılayan Sofya'daki yüksek teknolojili bir fentanil üretim laboratuvarını ortadan kaldırdığını bildirdi.Operasyon, başkentin Faculty bölgesindeki bir çiftlik hangarında gerçekleştirildi. Olay yerinde gerekli tüm öncül maddeler ve işlenmiş fentanil bulundu. Sofya'da üç kişi, Bulgaristan'ın diğer bölgelerinde ise yedi kişi daha gözaltına alındı.İçişleri Bakanlığı Baş Sekreteri Lyubomir Nikolov, günlük üretimin 6-10 kilogram (13,23-22,05 pound) olarak tahmin edildiğini ve bunun tüm Bulgaristan pazarını karşılamaya yeteceğini söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/israil-lubnan-gorusmeleri-basladi-1107776639.html

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bulgaristan, sofya, bulgaristan i̇çişleri bakanlığı, fentanil, uyuşturucu