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Kim Jong-un'un kız kardeşi: ABD, Asya-Pasifik'i dünyanın en sıcak noktası haline getiriyor
Kim Jong-un'un kız kardeşi: ABD, Asya-Pasifik'i dünyanın en sıcak noktası haline getiriyor
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Washington yönetiminin müttefikleriyle birlikte Asya-Pasifik bölgesini küresel çapta en riskli... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T09:27+0300
2026-08-05T09:27+0300
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kuzey kore
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Kore Merkezî Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Başkan Yardımcısı Kim Yo-jong, ABD'nin izlediği saldırgan politikalar nedeniyle bölgesel güvenliğin tehlikede olduğunu vurguladı. Kim, "ABD, Avrupa'da NATO aracılığıyla Rusya'nın stratejik alanını tehdit ediyor ve Ortadoğu'da barışı bozuyor, Asya-Pasifik'te ise başta Japonya ve Güney Kore olmak üzere uşaklarını vurucu güç olarak kullanarak bağımsız ülkelerin güvenlik çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.Japonya'nın askeri genişlemesine tepkiTokyo'nun füze kapasitesini artırmasından doğrudan Washington'ın sorumlu olduğunu belirten Kim, Japonya'ya uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerinin teslim edilmesini, gemilerin bu silahlara göre yeniden donatılmasını ve deneme atışlarına zemin hazırlanmasını eleştirdi. Japonya'nın karada, denizde, su altında ve havada uzun menzilli unsurlar konuşlandırarak önleyici vuruş kabiliyetlerini genişlettiğine dikkati çeken Kim, bu askeri güçlenmenin sadece bireysel ülkelerin sınırlarını aşan tehlikeli bir yönelim olduğunu kaydetti.Kim, ABD'nin küresel tahakkümünü sürdürmeyi amaçlayan saldırgan dış politikası yüzünden bölgenin 'dünyanın en sıcak noktası' haline geldiğini ve Tokyo'nun askeri genişlemesinin küresel barış ile istikrarı tehdit ettiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/trump-iranla-cok-iyi-gorusmeler-yurutuyoruz-hurmuz-bogazi-yakinda-acilacak-1107778338.html
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abd, kim yo-jong, kuzey kore, kim yo jong, kim jong-un, asya-pasifik, japonya
abd, kim yo-jong, kuzey kore, kim yo jong, kim jong-un, asya-pasifik, japonya

Kim Jong-un'un kız kardeşi: ABD, Asya-Pasifik'i dünyanın en sıcak noktası haline getiriyor

09:27 05.08.2026
© AP Photo / Lee Jin-manKim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên (2018)
Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên (2018) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Washington yönetiminin müttefikleriyle birlikte Asya-Pasifik bölgesini küresel çapta en riskli alanlardan birine dönüştürdüğünü belirtti.
Kore Merkezî Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Başkan Yardımcısı Kim Yo-jong, ABD'nin izlediği saldırgan politikalar nedeniyle bölgesel güvenliğin tehlikede olduğunu vurguladı.

Kim, "ABD, Avrupa'da NATO aracılığıyla Rusya'nın stratejik alanını tehdit ediyor ve Ortadoğu'da barışı bozuyor, Asya-Pasifik'te ise başta Japonya ve Güney Kore olmak üzere uşaklarını vurucu güç olarak kullanarak bağımsız ülkelerin güvenlik çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.

Japonya'nın askeri genişlemesine tepki

Tokyo'nun füze kapasitesini artırmasından doğrudan Washington'ın sorumlu olduğunu belirten Kim, Japonya'ya uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerinin teslim edilmesini, gemilerin bu silahlara göre yeniden donatılmasını ve deneme atışlarına zemin hazırlanmasını eleştirdi.

Japonya'nın karada, denizde, su altında ve havada uzun menzilli unsurlar konuşlandırarak önleyici vuruş kabiliyetlerini genişlettiğine dikkati çeken Kim, bu askeri güçlenmenin sadece bireysel ülkelerin sınırlarını aşan tehlikeli bir yönelim olduğunu kaydetti.

Kim, ABD'nin küresel tahakkümünü sürdürmeyi amaçlayan saldırgan dış politikası yüzünden bölgenin 'dünyanın en sıcak noktası' haline geldiğini ve Tokyo'nun askeri genişlemesinin küresel barış ile istikrarı tehdit ettiğini ifade etti.
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