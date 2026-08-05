Kim Jong-un'un kız kardeşi: ABD, Asya-Pasifik'i dünyanın en sıcak noktası haline getiriyor
© AP Photo / Lee Jin-manKim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên (2018)
© AP Photo / Lee Jin-man
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Washington yönetiminin müttefikleriyle birlikte Asya-Pasifik bölgesini küresel çapta en riskli alanlardan birine dönüştürdüğünü belirtti.
Kore Merkezî Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Başkan Yardımcısı Kim Yo-jong, ABD'nin izlediği saldırgan politikalar nedeniyle bölgesel güvenliğin tehlikede olduğunu vurguladı.
Kim, "ABD, Avrupa'da NATO aracılığıyla Rusya'nın stratejik alanını tehdit ediyor ve Ortadoğu'da barışı bozuyor, Asya-Pasifik'te ise başta Japonya ve Güney Kore olmak üzere uşaklarını vurucu güç olarak kullanarak bağımsız ülkelerin güvenlik çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.
Kim, "ABD, Avrupa'da NATO aracılığıyla Rusya'nın stratejik alanını tehdit ediyor ve Ortadoğu'da barışı bozuyor, Asya-Pasifik'te ise başta Japonya ve Güney Kore olmak üzere uşaklarını vurucu güç olarak kullanarak bağımsız ülkelerin güvenlik çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.
Japonya'nın askeri genişlemesine tepki
Tokyo'nun füze kapasitesini artırmasından doğrudan Washington'ın sorumlu olduğunu belirten Kim, Japonya'ya uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerinin teslim edilmesini, gemilerin bu silahlara göre yeniden donatılmasını ve deneme atışlarına zemin hazırlanmasını eleştirdi.
Japonya'nın karada, denizde, su altında ve havada uzun menzilli unsurlar konuşlandırarak önleyici vuruş kabiliyetlerini genişlettiğine dikkati çeken Kim, bu askeri güçlenmenin sadece bireysel ülkelerin sınırlarını aşan tehlikeli bir yönelim olduğunu kaydetti.
Kim, ABD'nin küresel tahakkümünü sürdürmeyi amaçlayan saldırgan dış politikası yüzünden bölgenin 'dünyanın en sıcak noktası' haline geldiğini ve Tokyo'nun askeri genişlemesinin küresel barış ile istikrarı tehdit ettiğini ifade etti.
Japonya'nın karada, denizde, su altında ve havada uzun menzilli unsurlar konuşlandırarak önleyici vuruş kabiliyetlerini genişlettiğine dikkati çeken Kim, bu askeri güçlenmenin sadece bireysel ülkelerin sınırlarını aşan tehlikeli bir yönelim olduğunu kaydetti.
Kim, ABD'nin küresel tahakkümünü sürdürmeyi amaçlayan saldırgan dış politikası yüzünden bölgenin 'dünyanın en sıcak noktası' haline geldiğini ve Tokyo'nun askeri genişlemesinin küresel barış ile istikrarı tehdit ettiğini ifade etti.