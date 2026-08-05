https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/izmir-buyuksehir-belediyesinde-yolsuzluk-sorusturmasi-veli-agbabanin-agabeyi-hur-agbaba-gozaltina-1107780699.html

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltına alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sürdürülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında Yeni Parti Malatya... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T08:15+0300

2026-08-05T08:15+0300

2026-08-05T08:15+0300

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İzmir Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen adli soruşturma çerçevesinde düğmeye basıldı. Ekipler, Diyarbakır ve Malatya illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın öz ağabeyi Hür Ağbaba ile birlikte toplam 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli adli işlemler ve sorgulama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü.Tutuklanan genel müdürle i̇rtibatlı oldukları saptandıSoruşturma dosyasından edinilen bilgilere göre, yakalanan şüphelilerin daha önceki operasyonlarda tutuklanarak cezaevine gönderilen Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantılı çalıştıkları belirlendi.Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin Ekinci ile ortak ve irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında yürütülen soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği ve yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.

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