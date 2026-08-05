https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/izmir-buyuksehir-belediyesinde-yolsuzluk-sorusturmasi-veli-agbabanin-agabeyi-hur-agbaba-gozaltina-1107780699.html
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltına alındı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sürdürülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında Yeni Parti Malatya... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T08:15+0300
2026-08-05T08:15+0300
2026-08-05T08:15+0300
poli̇ti̇ka
diyarbakır
malatya
i̇zmir emniyet müdürlüğü
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/04/1044660220_0:76:1200:751_1920x0_80_0_0_a6116502ce0549d02c5b6261c636fc69.jpg
İzmir Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen adli soruşturma çerçevesinde düğmeye basıldı. Ekipler, Diyarbakır ve Malatya illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın öz ağabeyi Hür Ağbaba ile birlikte toplam 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli adli işlemler ve sorgulama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü.Tutuklanan genel müdürle i̇rtibatlı oldukları saptandıSoruşturma dosyasından edinilen bilgilere göre, yakalanan şüphelilerin daha önceki operasyonlarda tutuklanarak cezaevine gönderilen Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantılı çalıştıkları belirlendi.Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin Ekinci ile ortak ve irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında yürütülen soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği ve yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/ozgur-ozel-fezleke-olayi-nedir-fezleke-ne-anlama-geliyor-1107779133.html
diyarbakır
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/04/1044660220_50:0:1151:826_1920x0_80_0_0_599f17ee92478ddbf0bf16d242731953.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
diyarbakır, malatya, i̇zmir emniyet müdürlüğü, türkiye, haberler
diyarbakır, malatya, i̇zmir emniyet müdürlüğü, türkiye, haberler
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltına alındı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sürdürülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba'nın da bulunduğu 2 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen adli soruşturma çerçevesinde düğmeye basıldı. Ekipler, Diyarbakır ve Malatya illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın öz ağabeyi Hür Ağbaba ile birlikte toplam 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli adli işlemler ve sorgulama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Tutuklanan genel müdürle i̇rtibatlı oldukları saptandı
Soruşturma dosyasından edinilen bilgilere göre, yakalanan şüphelilerin daha önceki operasyonlarda tutuklanarak cezaevine gönderilen Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantılı çalıştıkları belirlendi.
Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin Ekinci ile ortak ve irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında yürütülen soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği ve yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.