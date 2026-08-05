https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/izlanda-abye-katilmayi-yeniden-oyluyor-anketler-ne-diyor-1107788793.html

İzlanda AB'ye katılmayı yeniden oyluyor: Anketler ne diyor?

İzlanda AB'ye katılmayı yeniden oyluyor: Anketler ne diyor?

Sputnik Türkiye

Kuzey Atlantik'te stratejik konumu nedeniyle son dönemde jeopolitik gerilimlerin odağında yer alan İzlanda, AB üyeliği tartışmasını yeniden sandığa taşıyor. İşte son durum...

2026-08-05T13:31+0300

2026-08-05T13:31+0300

2026-08-05T13:31+0300

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Referandum, Batı basınına göre yalnızca İzlanda'nın Avrupa ile ilişkilerini değil, aynı zamanda Donald Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarının ardından değişen 'güvenlik dengelerini de test edecek.'2009'da başvurdu, 2013'te vazgeçtiİzlanda, 2008 küresel mali krizinin ardından ekonomik çıkış yolu arayışıyla 2009 yılında Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunda bulunmuştu. Ancak ekonominin toparlanması ve hükümet değişikliğinin ardından 2013 yılında üyelik müzakereleri durdurulmuştu.İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir liderliğindeki hükümet, göreve geldiğinde referandumu 2027'de yapmayı planlıyordu. Ancak hükümet yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin açıklamalarının Kuzey Atlantik'teki güvenlik endişelerini artırması nedeniyle referandumun bir yıl öne çekildiğini belirtiyor.Hükümet neden istiyor, muhalifler neden karşı?Referandumda "Evet" kampanyasını destekleyen hükümet, giderek daha rekabetçi hale gelen Arktik bölgesinde Avrupa Birliği'nin İzlanda'ya "siyasi istikrar ve güvenlik sağlayacağını" savunuyor.İzlanda'nın dünyanın büyük güçleri arasında stratejik önem kazandığını belirten hükümet, Avrupa ile daha güçlü entegrasyonun ülkenin ulusal çıkarlarına hizmet edeceğini öne sürüyor.Muhalefet: Balıkçılık ve egemenlik tehlikedeMuhalefet partileri ise AB üyeliğine karşı çıkıyor. En önemli gerekçeleri ise ülke ekonomisinin temel taşlarından biri olan balıkçılık sektörü.AB'nin Ortak Balıkçılık Politikası'nın İzlanda'nın kendi karasularındaki kontrolünü zayıflatabileceğini savunan muhalefet, üyeliğin ulusal egemenliği de Avrupa kurumlarına devredeceğini ileri sürüyor.Anketler ne diyor?Devlet yayın kuruluşu RUV'un anketine göre seçmenlerin yüzde 54'ü AB üyeliğine karşı çıkarken, yüzde 46'sı üyeliği destekliyor.Buna karşılık ülkenin önde gelen gazetelerinden Morgunblaðið için yapılan ankette ise yüzde 52'lik kesim üyelik müzakerelerinin yeniden başlamasını desteklerken, yüzde 48'i buna karşı çıkıyor.Üyelik hemen gerçekleşmeyecekReferandumdan "evet" sonucu çıkması halinde İzlanda doğrudan Avrupa Birliği'ne katılmayacak. Öncelikle Brüksel ile üyelik müzakereleri yeniden başlayacak.Hükümet ayrıca müzakerelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak nihai üyelik anlaşmasının yürürlüğe girebilmesi için ikinci bir referandum düzenleneceği taahhüdünde bulundu. Böylece son söz yine İzlanda halkına ait olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/izlanda-balina-avciligini-5-yil-uzatti-her-yil-400den-fazla-balina-avlanacak-1091232730.html

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