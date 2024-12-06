https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/izlanda-balina-avciligini-5-yil-uzatti-her-yil-400den-fazla-balina-avlanacak-1091232730.html
İzlanda, balina avcılığını 5 yıl uzattı: Her yıl 400'den fazla balina avlanacak
İzlanda, balina avcılığını 5 yıl uzattı: Her yıl 400'den fazla balina avlanacak
Sputnik Türkiye
İzlanda Gıda ve Tarım Bakanlığı, dün yayımladığı izinle balina avcılığını 5 yıl uzattı. Her yıl Haziran-Eylül arası avcılar, 400'den fazla balina avlayacak... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T11:56+0300
2024-12-06T11:56+0300
2024-12-06T11:56+0300
dünya
japonya
norveç
izlanda
balina avcılığı
yüzgeçli balina
minke balinası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091235023_101:0:867:431_1920x0_80_0_0_998f4ac7c73a15371895f93152d925f6.jpg
Balina avcılığı birçok ülkede yasak ve 1986 yılında dünya genelinde ticari balina avcılığı yasaklandı. Ancak Japonya, Norveç ve İzlanda hali hazırda balina avcılığının yasal lisanslarla yapılmasına izin veriyor. Hayvan yemi, ilaç ve gıda takviyesi gibi alanlarda kullanılan balinalar, İzlanda kıyılarında 2029'a kadar avlanabilecek. İzlanda Gıda ve Tarım Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada 5 yıl boyunca Haziran'dan Eylül'e kadar süren av sezonunda 209 yüzgeçli balina ve 217 minke balinasına yıllık olarak avlanacak. Hayvan ve çevre refahı konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çeken kararda, avlanma lisanslarının sadece yüzgeçli ve minke balina türleri için geçerli olduğu belirtildi. İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Balina ve Yunus Koruma (WDC), kararla ilgili yaptığı açıklamada "Yıkılmış ve öfkeliyiz. İlerici idealleri nedeniyle birçok kişi tarafından hayranlık duyulan İzlanda, muazzam bir geri adım attı. Başbakan Bjarni Benediktsson, önümüzdeki beş yıl içinde 209 yüzgeçli balina ve 217 minke balinasının katledilmesi için lisans verdi" dedi.Balinalar neden avlanıyor?Balinaların eti ve yağı ham madde olarak evcil hayvan yemi, ilaç ve gıda takviyeleri yapımında kullanılıyor. Geçmiş çağlarda yağ lambalarında aydınlatma için kullanılan balina yağı, modern zamanlarda kullanımı giderek daralmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/akvaryuma-hapsedilen-balina-diskisini-yapip-seyircilerin-ustunefirlatti-1091106067.html
japonya
norveç
izlanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091235023_197:0:772:431_1920x0_80_0_0_3c86fd640a11c3d0dfbeb8ee29c3467d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
japonya, norveç, izlanda, balina avcılığı, yüzgeçli balina, minke balinası
japonya, norveç, izlanda, balina avcılığı, yüzgeçli balina, minke balinası
İzlanda, balina avcılığını 5 yıl uzattı: Her yıl 400'den fazla balina avlanacak
İzlanda Gıda ve Tarım Bakanlığı, dün yayımladığı izinle balina avcılığını 5 yıl uzattı. Her yıl Haziran-Eylül arası avcılar, 400'den fazla balina avlayacak. İzlanda, Japonya ve Norveç ile birlikte balina avcılığına izin veren dünyadaki üç ülkeden biri.
Balina avcılığı birçok ülkede yasak ve 1986 yılında dünya genelinde ticari balina avcılığı yasaklandı. Ancak Japonya, Norveç ve İzlanda hali hazırda balina avcılığının yasal lisanslarla yapılmasına izin veriyor. Hayvan yemi, ilaç ve gıda takviyesi gibi alanlarda kullanılan balinalar, İzlanda kıyılarında 2029'a kadar avlanabilecek.
İzlanda Gıda ve Tarım Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada 5 yıl boyunca Haziran'dan Eylül'e kadar süren av sezonunda 209 yüzgeçli balina ve 217 minke balinasına yıllık olarak avlanacak. Hayvan ve çevre refahı konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çeken kararda, avlanma lisanslarının sadece yüzgeçli ve minke balina türleri için geçerli olduğu belirtildi.
İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Balina ve Yunus Koruma (WDC), kararla ilgili yaptığı açıklamada "Yıkılmış ve öfkeliyiz. İlerici idealleri nedeniyle birçok kişi tarafından hayranlık duyulan İzlanda, muazzam bir geri adım attı. Başbakan Bjarni Benediktsson, önümüzdeki beş yıl içinde 209 yüzgeçli balina ve 217 minke balinasının katledilmesi için lisans verdi" dedi.
Balinalar neden avlanıyor?
Balinaların eti ve yağı ham madde olarak evcil hayvan yemi, ilaç ve gıda takviyeleri yapımında kullanılıyor. Geçmiş çağlarda yağ lambalarında aydınlatma için kullanılan balina yağı, modern zamanlarda kullanımı giderek daralmış durumda.