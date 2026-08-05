https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/italyada-27-kentte-asiri-sicak-alarmi-tum-buyuk-sehirler-kirmizi-seviyeye-gecti-1107786318.html

İtalya'da 27 kentte aşırı sıcak alarmı: Tüm büyük şehirler kırmızı seviyeye geçti

İtalya'da 27 kentte aşırı sıcak alarmı: Tüm büyük şehirler kırmızı seviyeye geçti

Sputnik Türkiye

İtalya'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle 27 büyük kentin tamamı için en yüksek seviyedeki 'kırmızı alarm' ilan edildi. Bazı bölgelerde... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T12:49+0300

2026-08-05T12:49+0300

2026-08-05T12:49+0300

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orman yangını

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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkede etkisini sürdüren aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor.İtalya Sağlık Bakanlığının yayımladığı bültene göre, 25 kentte uygulanan 3. seviye 'kırmızı alarm' sistemine iki kent daha eklendi.Kırmızı alarm verilen kentlerde bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkması beklenirken, sıcak hava dalgasının ise en az bir hafta daha etkisini sürdüreceği öngörülüyor.Sağlık Bakanlığı, '3. seviye' olarak tanımlanan kırmızı alarmın, uzun süreli aşırı sıcakların toplumun tamamı için sağlık riski oluşturduğu anlamına geldiğini bildirdi. Bakanlık, uyarının yalnızca yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanları değil, sağlıklı kişileri de kapsadığını kaydetti.İtalya, bu yıl 4. kez şiddetli sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken, önceki sıcak hava dalgalarında aşırı sıcaklara bağlı ölümler olmuştu.Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini genişletiyorİtalya'nın yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinde de aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Kuzey Afrika üzerinden Akdeniz'e yayılan sıcak hava sistemi nedeniyle özellikle Güney ve Orta Avrupa'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı.Fransa, tarihinin en sıcak temmuz ayını geride bırakırken, sıcak hava dalgası ülkede orman yangınlarını da artırdı. Yunanistan ve İspanya ise yüksek sıcaklıkların etkisiyle yangın riskiyle mücadele etmeyi sürdürüyor.Öte yandan Macaristan'da Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin rekor düzeyde düşmesi nedeniyle nükleer santralin faaliyetleri risk altına girerken, Avusturya'da sıcaklık 41 dereceyle yeni ulusal rekor seviyeye ulaştı. Uzmanlar, Avrupa genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/fasta-yuzlerce-kisi-sebte-sinirinda-kayip-yakinlarindan-haber-bekliyor-1107785447.html

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avrupa, i̇talya, fransa, yunanistan, i̇spanya, aşırı sıcaklar, yangın, orman yangını