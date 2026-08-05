https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/fasta-yuzlerce-kisi-sebte-sinirinda-kayip-yakinlarindan-haber-bekliyor-1107785447.html
Fas'ta yüzlerce kişi Sebte sınırında kayıp yakınlarından haber bekliyor
Fas'ta yüzlerce kişi Sebte sınırında kayıp yakınlarından haber bekliyor
Sputnik Türkiye
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yönelik kitlesel sınır geçişinin ardından Fas'ın Fenidek kentinde yüzlerce kişi, kayıp yakınlarından haber... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T12:27+0300
2026-08-05T12:27+0300
2026-08-05T12:27+0300
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avrupa
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fas
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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Sebte'ye (Ceuta) geçen hafta düzenlenen kitlesel geçişin ardından Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinde yüzlerce kişi, kaybolan yakınlarına ulaşabilmek umuduyla sınır bölgesinde bekliyor.Yakınlarının fotoğraflarını taşıyan aileler, Ceuta'dan Fas'a dönenler arasında sevdiklerini görebilmek için günlerdir sınır kapısında bekleyişini sürdürüyor.Yerel yetkililere göre, Ceuta'da yaşanan kitlesel geçiş sırasında en az 88 kişi hayatını kaybetti. Fas tarafında ise 11 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanırken, çok sayıda kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.İspanya İçişleri Bakanlığı, geçen hafta Ceuta'ya ulaşan yaklaşık 70 bin kişinin büyük bölümünün son günlerde Fas'a geri gönderildiğini açıkladı. İspanyol yetkililer, yaklaşık 2 bin kişinin ise halen Ceuta'da bulunduğunu belirtti.Bu kişiler arasında refakatsiz olduğu tespit edilen en az 862 çocuğun yer aldığı kaydedildi. UNICEF İspanya ise daha fazla çocuğun kentte korumasız şekilde bulunabileceği uyarısında bulundu. İspanyol polisi, kayıp kişilere ilişkin ihbarların toplanması amacıyla Ceuta'da özel bir birim kurdu.Olayın ardından hem Fas hem de İspanya'da kitlesel geçişin nedenlerine ilişkin tartışmalar sürüyor. Faslı yetkililer, sosyal medya üzerinden yayılan yanlış bilgilerin binlerce kişiyi sınıra yönlendirdiğini savunurken, İspanyol istihbarat kaynakları da sosyal medyada hızla yayılan yanlış yönlendirmelerin göç dalgasını tetiklemiş olabileceğini öne sürdü.Fas yönetimi, kitlesel geçişten "dijital ortamda yayılan dezenformasyonu" sorumlu tutarken, İspanya hükümeti ise olayın bu boyuta ulaşacağı yönünde önceden kendilerine herhangi bir uyarı yapılmadığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/sebte-krizi-60-binden-fazla-gocmen-neden-bir-anda-ispanya-sinirina-akin-etti-1107709891.html
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avrupa, ceuta, fas, i̇spanya i̇çişleri bakanlığı
avrupa, ceuta, fas, i̇spanya i̇çişleri bakanlığı
Fas'ta yüzlerce kişi Sebte sınırında kayıp yakınlarından haber bekliyor
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yönelik kitlesel sınır geçişinin ardından Fas'ın Fenidek kentinde yüzlerce kişi, kayıp yakınlarından haber alabilmek için sınır bölgesinde beklemeyi sürdürüyor. Olaylarda şimdiye kadar onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Sebte'ye (Ceuta) geçen hafta düzenlenen kitlesel geçişin ardından Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinde yüzlerce kişi, kaybolan yakınlarına ulaşabilmek umuduyla sınır bölgesinde bekliyor.
Yakınlarının fotoğraflarını taşıyan aileler, Ceuta'dan Fas'a dönenler arasında sevdiklerini görebilmek için günlerdir sınır kapısında bekleyişini sürdürüyor.
Yerel yetkililere göre, Ceuta'da yaşanan kitlesel geçiş sırasında en az 88 kişi hayatını kaybetti. Fas tarafında ise 11 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanırken, çok sayıda kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.
İspanya İçişleri Bakanlığı, geçen hafta Ceuta'ya ulaşan yaklaşık 70 bin kişinin büyük bölümünün son günlerde Fas'a geri gönderildiğini açıkladı. İspanyol yetkililer, yaklaşık 2 bin kişinin ise halen Ceuta'da bulunduğunu belirtti.
Bu kişiler arasında refakatsiz olduğu tespit edilen en az 862 çocuğun yer aldığı kaydedildi. UNICEF İspanya ise daha fazla çocuğun kentte korumasız şekilde bulunabileceği uyarısında bulundu. İspanyol polisi, kayıp kişilere ilişkin ihbarların toplanması amacıyla Ceuta'da özel bir birim kurdu.
Olayın ardından hem Fas hem de İspanya'da kitlesel geçişin nedenlerine ilişkin tartışmalar sürüyor. Faslı yetkililer, sosyal medya üzerinden yayılan yanlış bilgilerin binlerce kişiyi sınıra yönlendirdiğini savunurken, İspanyol istihbarat kaynakları da sosyal medyada hızla yayılan yanlış yönlendirmelerin göç dalgasını tetiklemiş olabileceğini öne sürdü.
Fas yönetimi, kitlesel geçişten "dijital ortamda yayılan dezenformasyonu" sorumlu tutarken, İspanya hükümeti ise olayın bu boyuta ulaşacağı yönünde önceden kendilerine herhangi bir uyarı yapılmadığını açıkladı.