https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/ispanyadaki-goc-dalgasinin-perde-arkasi-bu-dogal-bir-goc-hareketi-degil-organize-bir-operasyon-1107793881.html

İspanya’daki göç dalgasının perde arkası: “Bu doğal bir göç hareketi değil, organize bir operasyon”

İspanya’daki göç dalgasının perde arkası: “Bu doğal bir göç hareketi değil, organize bir operasyon”

Sputnik Türkiye

İspanya'nın Sebte (Ceuta) sınırında yaşanan kitlesel düzensiz göç hareketi Avrupa'yı yeniden alarma geçirirken, Doç. Dr. Ali Zafer Sağıroğlu, yaşananların... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T16:10+0300

2026-08-05T16:10+0300

2026-08-05T16:44+0300

görüş

ali zafer sağıroğlu

i̇spanya başbakanı pedro sanchez

donald trump

fas

ceuta

sebte

göçmen

mülteci

mülteci krizi

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Temmuz ayının son günlerinde Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki kenti Sebte'ye (Ceuta) ulaşmaya çalışan yüzlerce düzensiz göçmen, Avrupa'da göç tartışmalarını alevlendirdi. Kısa sürede yaşanan kitlesel geçiş girişimleri, bunun sıradan bir düzensiz göç hareketi mi yoksa organize edilmiş bir operasyon mu olduğu yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi. İspanya'nın Birleşmiş Milletler'in de “soykırım” kabul ettiği Gazze'deki saldırılar karşısında İsrail'e yönelik eleştirel tutumu nedeniyle bu göç hareketliliğinin siyasi bir mesaj taşıdığı iddiaları gündeme gelirken, konu karşılıklı açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. İspanya Ulaştırma Bakanı Óscar Puente'nin, "Görünüşe göre her şey giderek daha net hale geliyor." sözleri de Ceuta'da yaşanan ani göç dalgasının arkasında, İspanya'nın Filistin politikasına tepki duyan aktörlerin rolü olabileceği yönündeki iddiaların güçlenmesine neden oldu. Sputnik Türkiye'ye değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Zafer Sağıroğlu, yaşananların klasik düzensiz göç hareketlerinden farklı olduğuna dikkat çekerek, "Bu tabloyu yalnızca ekonomik nedenlerle açıklamak mümkün değil. Karşımızda organize edilmiş bir süreç var." ifadelerini kullandı.'Akdeniz'de üç ana göç rotası bulunuyor'Doç. Dr. Ali Zafer Sağıroğlu, Avrupa'ya yönelik düzensiz göçün uzun yıllardır üç ana güzergâh üzerinden gerçekleştiğini belirtti.Bunların Türkiye üzerinden Yunanistan ve Bulgaristan'a uzanan Doğu Akdeniz rotası, Libya, Tunus ve Mısır'dan İtalya'ya yönelen Orta Akdeniz rotası ile Fas ve Cezayir üzerinden İspanya'ya uzanan Batı Akdeniz rotası olduğunu anlatan Sağıroğlu, son olayların Batı Akdeniz hattında yaşandığını söyledi:'Bu hareketlilik doğal bir hareketlilik değil, insanlar bölgeye taşındı, yönlendirildi'Sağıroğlu, sosyal medyaya yansıyan görüntülerin olağan bir göç akışına işaret etmediğini belirterek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Videolarda çok sayıda kişinin kamyonlarla bölgeye getirildiğini, güvenlik güçlerinin gözetiminde hareket ettiklerini ve belirli güzergâhlara yönlendirildiklerini söyleyen Sağıroğlu, bunun spontane bir göç hareketinden ziyade organize edilmiş bir sevkiyat izlenimi verdiğini dile getirdi:'Göç artık siyasi baskı aracı olarak kullanılıyor'Doç. Dr. Ali Zafer Sağıroğlu’na göre olayın en dikkat çekici yönlerinden biri ise uluslararası literatürde "weaponization of migration" olarak tanımlanan, göçün siyasi baskı aracı haline getirilmesi:'Sanchez hükümeti siyasi baskıyla karşı karşıya kalabilir'İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in uzun süredir göçmenlere yönelik daha kapsayıcı politikalar izlediğini hatırlatan Sağıroğlu, yaşanan kitlesel geçişlerin özellikle yaklaşan seçim sürecinde hükümet açısından ciddi siyasi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti:‘İspanya’nın Gazze tutumu ve Trump politikalarına mesafeli duruşu da farklı değerlendirmelere neden oldu’Doç. Dr. Ali Zafer Sağıroğlu, ayrıca İspanya'nın Gazze konusunda İsrail'e yönelik eleştirel tutumu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına mesafeli yaklaşımının da uluslararası denklemde farklı değerlendirmelere neden olduğunu söyledi:‘Bu kadar büyük çaplı bir hareketliliğin devlet iradesi dışında gerçekleştiğini düşünmek oldukça güç’Sağıroğlu, olayın perde arkasında Fas yönetiminin rolünün dikkatle incelenmesi gerektiğini söyledi. Fas'ın son yıllarda İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiğini ve ABD eksenli politikalar izlediğini hatırlatan Sağıroğlu, "Bu kadar büyük çaplı bir hareketliliğin devlet iradesi dışında gerçekleştiğini düşünmek oldukça güç." değerlendirmesinde bulundu:'Videolar bile profesyonel biçimde hazırlanmış'Sosyal medyada yayılan görüntülerin de dikkat çekici olduğunu belirten Doç. Dr. Ali Zafer Sağıroğlu,birçok videonun profesyonel kamera açıları ve planlamayla hazırlandığını söyledi. Trump ve Elon Musk gibi isimlerin de görüntüleri kendi siyasi söylemlerini desteklemek amacıyla kullandığını hatırlatan Sağıroğlu, göç krizinin küresel popülist siyasetin önemli propaganda araçlarından biri haline geldiğini söyledi:'Bu tabloyu doğal göç hareketi olarak okumak naif olur'Sağıroğlu, Sebte'de yaşananların yalnızca ekonomik nedenlerle açıklanamayacağını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/sebte-krizi-60-binden-fazla-gocmen-neden-bir-anda-ispanya-sinirina-akin-etti-1107709891.html

fas

ceuta

sebte

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