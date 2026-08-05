https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/irandan-hurmuz-bogazi-mesaji-tehditler-altinda-anlasma-yok-1107781369.html
İran'dan Hürmüz Boğazı mesajı: Tehditler altında anlaşma yok
İran'dan Hürmüz Boğazı mesajı: Tehditler altında anlaşma yok
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusunun yayın organı, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile yürütülen görüşmelerde anlaşmanın gecikmesinin temelinde ABD'nin müdahalesi... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T09:26+0300
2026-08-05T09:26+0300
2026-08-05T09:26+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İran Devrim Muhafızları Ordusunun yayın organı Sepahnews, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile yürütülen görüşmelerde henüz anlaşmaya varılamamasının temel nedeninin ABD'nin müdahalesi ve Washington yönetiminin İran'a yönelik tehditleri olduğunu açıkladı.Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve İran'a yönelik askeri saldırı tehdidinin müzakereleri olumsuz etkilediği ifade edildi.Haberde yer verilen yetkili şu değerlendirmede bulundu:İran ile ABD arasında 14 Haziran'da Pakistan'ın arabuluculuğunda varılan mutabakatın ilk aşamasında, ABD'nin İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın bu stratejik su yolundan 60 gün boyunca geçiş ücreti almaması kararlaştırılmıştı.Ancak ABD'nin mutabakat sonrasında İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmadığı ve Hürmüz Boğazı geçişleri için Umman karasularını kapsayan alternatif bir rota oluşturduğu belirtildi. İran ise bu adımları mutabakatın ihlali olarak değerlendirerek boğazdaki geçişleri kısıtladı ve "izinsiz geçiş yapmaya çalışan" bazı gemileri hedef aldı.Mutabakata rağmen iki ülke arasındaki gerilim 8 Temmuz'da yeniden tırmanarak yaklaşık iki hafta süren çatışmalara dönüştü.İran, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Umman ile gemiler için güvenli geçiş koridorlarının belirlenmesi amacıyla önceki gün yeniden teknik ve siyasi görüşmelere başladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/trump-iranla-cok-iyi-gorusmeler-yurutuyoruz-hurmuz-bogazi-yakinda-acilacak-1107778338.html
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abd, donald trump, i̇smail bekayi, hürmüz boğazı, i̇ran, umman
abd, donald trump, i̇smail bekayi, hürmüz boğazı, i̇ran, umman
İran'dan Hürmüz Boğazı mesajı: Tehditler altında anlaşma yok
İran Devrim Muhafızları Ordusunun yayın organı, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile yürütülen görüşmelerde anlaşmanın gecikmesinin temelinde ABD'nin müdahalesi ve askeri tehditleri olduğunu belirtti. İran'a yönelik saldırı tehditleri devam ettikçe herhangi bir anlaşma gerçekleşmeyeceği aktarıldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusunun yayın organı Sepahnews, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile yürütülen görüşmelerde henüz anlaşmaya varılamamasının temel nedeninin ABD'nin müdahalesi ve Washington yönetiminin İran'a yönelik tehditleri olduğunu açıkladı.
Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve İran'a yönelik askeri saldırı tehdidinin müzakereleri olumsuz etkilediği ifade edildi.
Haberde yer verilen yetkili şu değerlendirmede bulundu:
ABD'nin müdahalesi ve İran'a yönelik askeri saldırı tehdidi devam ettiği sürece anlaşma gecikecektir. İran, tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacaktır.
İran ile ABD arasında 14 Haziran'da Pakistan'ın arabuluculuğunda varılan mutabakatın ilk aşamasında, ABD'nin İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın bu stratejik su yolundan 60 gün boyunca geçiş ücreti almaması kararlaştırılmıştı.
Ancak ABD'nin mutabakat sonrasında İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmadığı ve Hürmüz Boğazı geçişleri için Umman karasularını kapsayan alternatif bir rota oluşturduğu belirtildi. İran ise bu adımları mutabakatın ihlali olarak değerlendirerek boğazdaki geçişleri kısıtladı ve "izinsiz geçiş yapmaya çalışan" bazı gemileri hedef aldı.
Mutabakata rağmen iki ülke arasındaki gerilim 8 Temmuz'da yeniden tırmanarak yaklaşık iki hafta süren çatışmalara dönüştü.
İran, Hürmüz Boğazı'
na kıyısı bulunan Umman ile gemiler için güvenli geçiş koridorlarının belirlenmesi amacıyla önceki gün yeniden teknik ve siyasi görüşmelere başladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini
açıklamıştı.