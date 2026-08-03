https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/iran-abd-tum-bolgeye-karsi-savas-yurutuyor-su-an-bir-gorusme-yok-1107733475.html
İran: ABD tüm bölgeye karşı savaş yürütüyor, şu an bir görüşme yok
İran: ABD tüm bölgeye karşı savaş yürütüyor, şu an bir görüşme yok
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD’nin tüm bölgeye savaş yürüttüğünü söyledi. Şu an İran ile ABD arasında herhangi bir görüşme olmadığını söyleyen sözcünün açıklamaları Trump’ın dünkü açıklamalarıyla çelişti.
2026-08-03T12:07+0300
2026-08-03T12:07+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında, İran'ın şu anda ABD ile herhangi bir görüşme yürütmediğini söyledi. Reuters'ın aktardığına göre Bekayi'nin açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar gecesi İran ile görüşmelerin ertesi gün başlayacağını söylemesiyle çelişti.Bekayi, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik savaşının yalnızca İran'a karşı olmadığını savundu.Basın toplantısında konuşan Bekayi, "Bu, tüm bölgeye ve bölgedeki bütün ülkelerin güvenliğine karşı yürütülen bir savaştır" ifadelerini kullandı.Bekayi, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu nedenle bölge ülkelerinin gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için çaba göstermesinin doğal olduğunu söyledi.Bekayi, ne yabancı bir heyeti kabul etme ne de İran'dan bir heyet gönderme planlarının bulunduğunu belirterek, İran'ın şu anki önceliğinin Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen müzakereler olduğunu ifade etti.İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, şu ifadeleri kullandı:Trump ne demişti?Trump ise pazar günü Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki müttefiklerinin çağrıları üzerine İran'a yönelik yeni Amerikan saldırıları emri vermeyi ertelediğini söylemişti. Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de telefon görüşmesi yaptığını belirtmişti.Trump şunları söylemişti:'Yemen İran'a karşı savaşla bağlantılı değil'Öte yandan Bekayi, yine bugünkü toplantısında Yemen konusunun "Yemen'in kendi meselesi" olduğunu söyledi.İran Dışişleri Sözcüsü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yemen meselesinin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini daha önce de söyledik" dedi.Bekayi, "Herhangi bir konuyu İran'a karşı yürütülen savaşla ilişkilendirmek sorumluluktan kaçma girişimidir" ifadelerini kullandı.İranlı yetkili, bölgedeki mevcut sorunlardan ABD ile onun "iş birlikçilerinin" sorumlu olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:Bölgede ve ötesinde yaşanan her şeyden öncelikle ABD, ardından da saldırganın iş birlikçileri sorumludur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/pentagonun-gizli-raporu-sizdi-orduda-savas-kapasitesi-alarm-veriyor-ya-israili-ya-da-abdyi-1107729856.html
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i̇smail bekayi, haberler, donald trump, i̇ran, yemen, abd
i̇smail bekayi, haberler, donald trump, i̇ran, yemen, abd
İran: ABD tüm bölgeye karşı savaş yürütüyor, şu an bir görüşme yok
12:07 03.08.2026 (güncellendi: 12:22 03.08.2026)
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD’nin tüm bölgeye savaş yürüttüğünü söyledi. Şu an İran ile ABD arasında herhangi bir görüşme olmadığını söyleyen sözcü, “İran'ın şu anki önceliğinin Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen müzakereler” ifadelerini kullandı. Bekayi’nin açıklamaları ABD Başkanı Trump’ın dünkü açıklamalarıyla çelişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında, İran'ın şu anda ABD ile herhangi bir görüşme yürütmediğini söyledi. Reuters'ın aktardığına göre Bekayi'nin açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar gecesi İran ile görüşmelerin ertesi gün başlayacağını söylemesiyle çelişti.
Bekayi, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik savaşının yalnızca İran'a karşı olmadığını savundu.
Basın toplantısında konuşan Bekayi, "Bu, tüm bölgeye ve bölgedeki bütün ülkelerin güvenliğine karşı yürütülen bir savaştır" ifadelerini kullandı.
Bekayi, sözlerini şöyle sürdürdü:
Son beş ayda ABD'nin bölgedeki askeri varlığının ve Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki ülkelerin toprakları ile tesislerinin kullanılmasının, bölgedeki tüm ülkeler açısından güvensizlik ve istikrarsızlığı artırdığını bizzat gördük.
Bu nedenle bölge ülkelerinin gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için çaba göstermesinin doğal olduğunu söyledi.
Bekayi, ne yabancı bir heyeti kabul etme ne de İran'dan bir heyet gönderme planlarının bulunduğunu belirterek, İran'ın şu anki önceliğinin Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen müzakereler olduğunu ifade etti.
İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, şu ifadeleri kullandı:
Şu anda her iki tarafın da kabul edebileceği bir güzergah üzerinde uzlaşmaya varmaya çalışıyoruz. Ne kuzey rotası ne de güney rotası, her iki tarafın egemenlik haklarına saygı gösteren, ulusal çıkarlarımızı ve güvenliğimizi koruyan bir güzergah.
Trump ise pazar günü Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki müttefiklerinin çağrıları üzerine İran'a yönelik yeni Amerikan saldırıları emri vermeyi ertelediğini söylemişti. Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de telefon görüşmesi yaptığını belirtmişti.
Trump şunları söylemişti:
Veliaht Prense, 'Sizce ne yapmalıyız? Bunu yapmamızı mı istersiniz, yapmamamızı mı?' diye sordum. Onlar da 'Bir saldırı yerine anlaşmayı çok daha fazla tercih ederiz. Çünkü bu saldırıların nereye varacağını bilemezsiniz' dediler.
'Yemen İran'a karşı savaşla bağlantılı değil'
Öte yandan Bekayi, yine bugünkü toplantısında Yemen konusunun "Yemen'in kendi meselesi" olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Sözcüsü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yemen meselesinin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini daha önce de söyledik" dedi.
Bekayi, "Herhangi bir konuyu İran'a karşı yürütülen savaşla ilişkilendirmek sorumluluktan kaçma girişimidir" ifadelerini kullandı.
İranlı yetkili, bölgedeki mevcut sorunlardan ABD ile onun "iş birlikçilerinin" sorumlu olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:
Bölgede ve ötesinde yaşanan her şeyden öncelikle ABD, ardından da saldırganın iş birlikçileri sorumludur.