https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/iran-abd-tum-bolgeye-karsi-savas-yurutuyor-su-an-bir-gorusme-yok-1107733475.html

İran: ABD tüm bölgeye karşı savaş yürütüyor, şu an bir görüşme yok

İran: ABD tüm bölgeye karşı savaş yürütüyor, şu an bir görüşme yok

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD’nin tüm bölgeye savaş yürüttüğünü söyledi. Şu an İran ile ABD arasında herhangi bir görüşme olmadığını söyleyen sözcünün açıklamaları Trump’ın dünkü açıklamalarıyla çelişti.

2026-08-03T12:07+0300

2026-08-03T12:07+0300

2026-08-03T12:22+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇smail bekayi

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında, İran'ın şu anda ABD ile herhangi bir görüşme yürütmediğini söyledi. Reuters'ın aktardığına göre Bekayi'nin açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar gecesi İran ile görüşmelerin ertesi gün başlayacağını söylemesiyle çelişti.Bekayi, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik savaşının yalnızca İran'a karşı olmadığını savundu.Basın toplantısında konuşan Bekayi, "Bu, tüm bölgeye ve bölgedeki bütün ülkelerin güvenliğine karşı yürütülen bir savaştır" ifadelerini kullandı.Bekayi, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu nedenle bölge ülkelerinin gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için çaba göstermesinin doğal olduğunu söyledi.Bekayi, ne yabancı bir heyeti kabul etme ne de İran'dan bir heyet gönderme planlarının bulunduğunu belirterek, İran'ın şu anki önceliğinin Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen müzakereler olduğunu ifade etti.İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, şu ifadeleri kullandı:Trump ne demişti?Trump ise pazar günü Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki müttefiklerinin çağrıları üzerine İran'a yönelik yeni Amerikan saldırıları emri vermeyi ertelediğini söylemişti. Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de telefon görüşmesi yaptığını belirtmişti.Trump şunları söylemişti:'Yemen İran'a karşı savaşla bağlantılı değil'Öte yandan Bekayi, yine bugünkü toplantısında Yemen konusunun "Yemen'in kendi meselesi" olduğunu söyledi.İran Dışişleri Sözcüsü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yemen meselesinin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini daha önce de söyledik" dedi.Bekayi, "Herhangi bir konuyu İran'a karşı yürütülen savaşla ilişkilendirmek sorumluluktan kaçma girişimidir" ifadelerini kullandı.İranlı yetkili, bölgedeki mevcut sorunlardan ABD ile onun "iş birlikçilerinin" sorumlu olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:Bölgede ve ötesinde yaşanan her şeyden öncelikle ABD, ardından da saldırganın iş birlikçileri sorumludur.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/pentagonun-gizli-raporu-sizdi-orduda-savas-kapasitesi-alarm-veriyor-ya-israili-ya-da-abdyi-1107729856.html

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