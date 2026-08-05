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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/husiler-kizildenizde-suudi-arabistana-ait--petrol-tankeri-balistik-fuzelerle-hedef-alindi-1107782550.html
Husiler: Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait petrol tankeri balistik füzelerle hedef alındı
Husiler: Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait petrol tankeri balistik füzelerle hedef alındı
Sputnik Türkiye
Husiler, Kızıldeniz'in kuzeyinde Suudi Arabistan'ın Yenbu Limanı açıklarında bir petrol tankerini çok sayıda balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T10:27+0300
2026-08-05T10:27+0300
dünya
ortadoğu
kızıldeniz
suudi arabistan
husiler
yahya seri
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Husiler, Kızıldeniz'in kuzeyinde Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankerine balistik füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı.Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu Limanı açıklarında bulunan 'Vefa' isimli bir petrol tankerinin çok sayıda balistik füzeyle hedef alındığını bildirdi.Seri, bu saldırının "ablukaya ablukayla karşılık verme" anlayışı çerçevesinde gerçekleştirildiğini savundu.Husiler, 20 Temmuz'da, Suudi Arabistan'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını iddia ederek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.Husiler, 22 Temmuz akşamı da Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını, saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını açıkladı.Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerinde kontrolü elinde bulunduruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/husiler-duyurdu-suudi-arabistanda-havalimanina-iha-saldirisi-1107762718.html
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ortadoğu, kızıldeniz, suudi arabistan, husiler, yahya seri
ortadoğu, kızıldeniz, suudi arabistan, husiler, yahya seri

Husiler: Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait petrol tankeri balistik füzelerle hedef alındı

10:27 05.08.2026
© Mohammed HamoudHusi destekçileri, geçit düzenledi
Husi destekçileri, geçit düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© Mohammed Hamoud
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Husiler, Kızıldeniz'in kuzeyinde Suudi Arabistan'ın Yenbu Limanı açıklarında bir petrol tankerini çok sayıda balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.
Husiler, Kızıldeniz'in kuzeyinde Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankerine balistik füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu Limanı açıklarında bulunan 'Vefa' isimli bir petrol tankerinin çok sayıda balistik füzeyle hedef alındığını bildirdi.
Seri, bu saldırının "ablukaya ablukayla karşılık verme" anlayışı çerçevesinde gerçekleştirildiğini savundu.
Husiler, 20 Temmuz'da, Suudi Arabistan'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını iddia ederek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.
Husiler, 22 Temmuz akşamı da Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını, saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını açıkladı.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerinde kontrolü elinde bulunduruyor.
Husiler Hareketi destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2026
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