https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/husiler-duyurdu-suudi-arabistanda-havalimanina-iha-saldirisi-1107762718.html
Husiler duyurdu: Suudi Arabistan'da havalimanına İHA saldırısı
Husiler duyurdu: Suudi Arabistan'da havalimanına İHA saldırısı
Sputnik Türkiye
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran kentinde bulunan uluslararası havalimanını kamikaze İHA ile hedef aldıklarını açıkladı. 04.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-04T13:24+0300
2026-08-04T13:24+0300
2026-08-04T13:24+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
husiler
koalisyon
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
necran
i̇ran
suudi arabistan
ortadoğu
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan sınırında yer alan Necran Havalimanı’na yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu. Husi askeri sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, havalimanının kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile tam isabetle vurulduğu öne sürüldü.Saldırının ardından Suudi Arabistan makamlarından hava trafiğinin durdurulması veya oluşan hasara ilişkin henüz resmi bir detay verilmezken, bölgedeki güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarıldı. Saldırının, Husilerin bölgedeki stratejik tesislere yönelik son dönemdeki en dikkat çekici eylemlerinden biri olduğu belirtiliyor.Kamikaze İHA'larla stratejik hedefler baskı altındaSaldırıyı üstlenen Husiler, Suudi Arabistan topraklarındaki askeri ve sivil altyapıları hedef almaya devam edeceklerini belirten bir mesaj yayımladı. Uzun menzilli kamikaze İHA sistemleriyle gerçekleştirildiği ifade edilen bu eylem, Orta Doğu'daki bölgesel çatışma riskini ve hava sahası güvenliği endişelerini yeniden tırmandırdı.Koalisyon güçleri ile Suudi hava savunma sistemlerinin saldırıya karşı koyma derecesine ilişkin detaylı teknik incelemelerin sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/fetih-gazze-anlasmasinin-gelecegi-netanjahuya-baski-yapilmasina-bagli-1107760553.html
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husiler, koalisyon, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), necran, i̇ran, suudi arabistan, ortadoğu
husiler, koalisyon, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), necran, i̇ran, suudi arabistan, ortadoğu
Husiler duyurdu: Suudi Arabistan'da havalimanına İHA saldırısı
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran kentinde bulunan uluslararası havalimanını kamikaze İHA ile hedef aldıklarını açıkladı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan sınırında yer alan Necran Havalimanı’na yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu. Husi askeri sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, havalimanının kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile tam isabetle vurulduğu öne sürüldü.
Saldırının ardından Suudi Arabistan
makamlarından hava trafiğinin durdurulması veya oluşan hasara ilişkin henüz resmi bir detay verilmezken, bölgedeki güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarıldı. Saldırının, Husilerin bölgedeki stratejik tesislere yönelik son dönemdeki en dikkat çekici eylemlerinden biri olduğu belirtiliyor.
Kamikaze İHA'larla stratejik hedefler baskı altında
Saldırıyı üstlenen Husiler, Suudi Arabistan topraklarındaki askeri ve sivil altyapıları hedef almaya devam edeceklerini belirten bir mesaj yayımladı. Uzun menzilli kamikaze İHA sistemleriyle gerçekleştirildiği ifade edilen bu eylem, Orta Doğu'daki bölgesel çatışma riskini ve hava sahası güvenliği endişelerini yeniden tırmandırdı.
Koalisyon
güçleri ile Suudi hava savunma sistemlerinin saldırıya karşı koyma derecesine ilişkin detaylı teknik incelemelerin sürdüğü bildirildi.