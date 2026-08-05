https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/hindistanda-muson-felaketi-can-kaybi-100u-asti-1107788589.html
Hindistan'da muson felaketi: Can kaybı 100'ü aştı
Hindistan'da muson felaketi: Can kaybı 100'ü aştı
Sputnik Türkiye
Hindistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel, heyelan ve yıldırım düşmeleri nedeniyle temmuz ayından bu yana 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Binlerce... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T13:45+0300
2026-08-05T13:45+0300
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dünya
hindistan
muson yağmurları
sel
yıldırım
can kaybı
toprak kayması
sri lanka
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Muson yağmurları, Hindistan'ın birçok eyaletinde yaşamı durma noktasına getirdi. Sel suları yerleşim yerlerini basarken, heyelanlar yolları kapattı ve yıldırım düşmeleri can kayıplarına yol açtı. Yetkililer, çok sayıda kişinin tahliye edildiğini ve yardım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.Assam en ağır darbeyi aldıEn büyük yıkımın yaşandığı Assam eyaletinde en az 87 kişi hayatını kaybetti. En fazla can kaybı 47 kişinin öldüğü Sivasagar bölgesinde kaydedildi.Yetkililer, afetzedeler için halktan maddi destek çağrısı yaparken, kurtarma ekipleri botlar ve sallarla mahsur kalanlara ulaşmayı sürdürüyor.Ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise kayboldu. Bölgede 300'den fazla geçici barınma merkezi kurulurken, 10 binden fazla kişi bu merkezlere yerleştirildi.Cammu ve Keşmir bölgesinde ise kısa sürede etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi.Yıldırımlar da can aldıMuson yağmurlarına eşlik eden yıldırım düşmeleri de ölümlere neden oldu. Jharkhand eyaletinde yıldırım isabet etmesi sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.Yetkililer, ölenlerin büyük bölümünün açık arazilerde çalışan tarım işçileri olduğunu belirtirken, meteoroloji kurumu önümüzdeki günlerde bölgede yaygın yağışların devam edeceği uyarısında bulundu.Komşu Sri Lanka da muson yağışlarından etkilendi. Ülkede ani seller ve toprak kaymalarında en az 8 kişi hayatını kaybederken, 12 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/italyada-27-kentte-asiri-sicak-alarmi-tum-buyuk-sehirler-kirmizi-seviyeye-gecti-1107786318.html
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hindistan, muson yağmurları, sel, yıldırım, can kaybı, toprak kayması, sri lanka
hindistan, muson yağmurları, sel, yıldırım, can kaybı, toprak kayması, sri lanka
Hindistan'da muson felaketi: Can kaybı 100'ü aştı
Hindistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel, heyelan ve yıldırım düşmeleri nedeniyle temmuz ayından bu yana 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi evlerini terk ederken, en ağır bilanço Assam eyaletinden geldi.
Muson yağmurları, Hindistan'ın birçok eyaletinde yaşamı durma noktasına getirdi. Sel suları yerleşim yerlerini basarken, heyelanlar yolları kapattı ve yıldırım düşmeleri can kayıplarına yol açtı. Yetkililer, çok sayıda kişinin tahliye edildiğini ve yardım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Assam en ağır darbeyi aldı
En büyük yıkımın yaşandığı Assam eyaletinde en az 87 kişi hayatını kaybetti. En fazla can kaybı 47 kişinin öldüğü Sivasagar bölgesinde kaydedildi.
Assam Başbakanı Himanta Biswa Sarma
, "Buradaki yıkım, bu bölgelerin daha önce tanık olduğu hiçbir şeye benzemiyor. Maddi kayıplar telafi edilebilir ancak hiçbir tazminat sevilen bir insanın yerini dolduramaz."
ifadelerini kullandı.
Yetkililer, afetzedeler için halktan maddi destek çağrısı yaparken, kurtarma ekipleri botlar ve sallarla mahsur kalanlara ulaşmayı sürdürüyor.
Ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise kayboldu. Bölgede 300'den fazla geçici barınma merkezi kurulurken, 10 binden fazla kişi bu merkezlere yerleştirildi.
Cammu ve Keşmir bölgesinde ise kısa sürede etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi.
Muson yağmurlarına eşlik eden yıldırım düşmeleri de ölümlere neden oldu. Jharkhand eyaletinde yıldırım isabet etmesi sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Yetkililer, ölenlerin büyük bölümünün açık arazilerde çalışan tarım işçileri olduğunu belirtirken, meteoroloji kurumu önümüzdeki günlerde bölgede yaygın yağışların devam edeceği uyarısında bulundu.
Komşu Sri Lanka da muson yağışlarından etkilendi. Ülkede ani seller ve toprak kaymalarında en az 8 kişi hayatını kaybederken, 12 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.