https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/hindistanda-muson-felaketi-can-kaybi-100u-asti-1107788589.html

Hindistan'da muson felaketi: Can kaybı 100'ü aştı

Hindistan'da muson felaketi: Can kaybı 100'ü aştı

Sputnik Türkiye

Hindistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel, heyelan ve yıldırım düşmeleri nedeniyle temmuz ayından bu yana 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Binlerce... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T13:45+0300

2026-08-05T13:45+0300

2026-08-05T13:45+0300

dünya

hindistan

muson yağmurları

sel

yıldırım

can kaybı

toprak kayması

sri lanka

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Muson yağmurları, Hindistan'ın birçok eyaletinde yaşamı durma noktasına getirdi. Sel suları yerleşim yerlerini basarken, heyelanlar yolları kapattı ve yıldırım düşmeleri can kayıplarına yol açtı. Yetkililer, çok sayıda kişinin tahliye edildiğini ve yardım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.Assam en ağır darbeyi aldıEn büyük yıkımın yaşandığı Assam eyaletinde en az 87 kişi hayatını kaybetti. En fazla can kaybı 47 kişinin öldüğü Sivasagar bölgesinde kaydedildi.Yetkililer, afetzedeler için halktan maddi destek çağrısı yaparken, kurtarma ekipleri botlar ve sallarla mahsur kalanlara ulaşmayı sürdürüyor.Ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise kayboldu. Bölgede 300'den fazla geçici barınma merkezi kurulurken, 10 binden fazla kişi bu merkezlere yerleştirildi.Cammu ve Keşmir bölgesinde ise kısa sürede etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi.Yıldırımlar da can aldıMuson yağmurlarına eşlik eden yıldırım düşmeleri de ölümlere neden oldu. Jharkhand eyaletinde yıldırım isabet etmesi sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.Yetkililer, ölenlerin büyük bölümünün açık arazilerde çalışan tarım işçileri olduğunu belirtirken, meteoroloji kurumu önümüzdeki günlerde bölgede yaygın yağışların devam edeceği uyarısında bulundu.Komşu Sri Lanka da muson yağışlarından etkilendi. Ülkede ani seller ve toprak kaymalarında en az 8 kişi hayatını kaybederken, 12 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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hindistan, muson yağmurları, sel, yıldırım, can kaybı, toprak kayması, sri lanka