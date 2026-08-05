https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/guatemalada-fuego-yanardagi-alarmi-patlamanin-siddeti-azaldi-ancak-tehlike-suruyor-1107801107.html

Guatemala'da Fuego Yanardağı alarmı: Patlamanın şiddeti azaldı ancak tehlike sürüyor

Guatemala'da Fuego Yanardağı alarmı: Patlamanın şiddeti azaldı ancak tehlike sürüyor

Sputnik Türkiye

Guatemala'da günlerdir faaliyetini sürdüren Fuego Yanardağında patlamaların şiddeti azalmaya başlasa da yetkililer tehlikenin henüz geçmediği uyarısında bulundu.

2026-08-05T19:18+0300

2026-08-05T19:18+0300

2026-08-05T19:18+0300

dünya

fuego yanardağı

guatemala

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/04/1107762919_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_c294ae437a865e8bb114f44553263566.jpg

Guatemala Ulusal Afet Azaltma Koordinasyon Kurumu (Conred), çarşamba günü yaptığı açıklamada volkanik faaliyetlerde "kademeli bir azalma" görüldüğünü ancak zirvede biriken malzemenin çökmeye devam ettiğini bildirdi.Yetkililer, bu durumun piroklastik akıntılar olarak bilinen, yüksek sıcaklıktaki gaz, kül ve kaya parçalarından oluşan ölümcül akıntıların yeniden oluşmasına neden olabileceğini belirtti.Ayrıca bölgede beklenen yağışların, volkanik kül ve kaya parçalarının suyla karışması sonucu meydana gelen lahar adı verilen çamur akıntılarını tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.Küller 120 kilometre uzağa ulaştıBaşkent Guatemala City'nin yaklaşık 50 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı pazartesi gününden bu yana lav ve yoğun kül püskürtüyor.Guatemala Ulusal Sismoloji, Volkanoloji, Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü Müdürü Edwin Rojas, kül bulutlarının deniz seviyesinden 5 bin metreyi aşan yüksekliğe ulaştığını ve yaklaşık 120 kilometrelik bir alana yayıldığını söyledi.Rojas, salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Fuego Yanardağı'ndaki faaliyet kritik patlama evresinde devam ediyor" ifadelerini kullandı.En az bin 699 kişi tahliye edildiYetkililere göre yanardağın çevresindeki vadilerden aşağı ilerleyen piroklastik akıntılar nedeniyle en az bin 699 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.Conred, kül yağışından ise 29 binden fazla kişinin etkilendiğini açıkladı.Üç bölgede en yüksek alarm seviyesi olan kırmızı alarm ilan edilirken, yetkililer bölge sakinlerini tahliye merkezlerine gitmeleri konusunda ikna etmeye çalışıyor.Conred Genel Sekreteri Claudinne Ogaldes, mevcut yasal düzenlemeler nedeniyle tahliyenin zorunlu olmadığını belirterek ekiplerin ev ev dolaşıp vatandaşları güvenli bölgelere gitmeye ikna ettiğini söyledi.Bölgenin en aktif yanardağlarından biriOrta Amerika'nın en aktif volkanlarından biri olan Fuego Yanardağı, 2018 yılında meydana gelen büyük patlamada yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine veya kaybolmasına neden olmuştu.Yetkililer, volkanik faaliyetleri en az 72 saat daha yakından izlemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/kuba-ulke-genelindeki-elektrik-kesintileri-abdnin-kubaya-uyguladigi-soykirim-niteligindeki-1107777708.html

fuego yanardağı

guatemala

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fuego yanardağı, guatemala, haberler