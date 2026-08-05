https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/fransa-basbakanligi-personeli-arasindaki-intihar-vakalari-yargiya-tasindi-1107791429.html

Fransa Başbakanlığı personeli arasındaki intihar vakaları yargıya taşındı

Fransa Başbakanlığı personeli arasındaki intihar vakaları yargıya taşındı

Sputnik Türkiye

Fransa'da Başbakanlık bünyesinde çalışan personel arasında son aylarda yaşanan intihar ve intihar girişimlerinin ardından Paris Savcılığı 3 öne soruşturma... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T14:15+0300

2026-08-05T14:15+0300

2026-08-05T14:15+0300

yaşam

avrupa

paris savcılığı

başbakanlık

soruşturma

fransa

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Fransa'da Başbakanlık bünyesinde görev yapan personel arasında son aylarda yaşanan intihar ve intihar girişimlerinin ardından Paris Savcılığı soruşturma başlattı.Savcılık, Başbakanlık hizmetlerinde çalışan bir kadına psikolojik şiddet ve mobbing uygulandığı yönündeki ihbar üzerine, ikisi daha önce yaşanan intihar vakalarına ilişkin olmak üzere toplam üç ön soruşturma açıldığını açıkladı.France Inter'in haberine göre, ismi açıklanmayan ve intihar girişiminde bulunduğu belirtilen kadının avukatı Christelle Mazza, müvekkilinin iş yerinde psikolojik şiddete maruz kaldığını ve 25 Temmuz'da bu nedenle suç duyurusunda bulunduklarını doğruladı.Mazza, müvekkilinin iş yerinde dışlandığını ve sistematik mobbinge maruz kaldığını öne sürerek, 2024'ten bu yana yaşanan hükümet krizlerinin çalışma koşullarını daha da ağırlaştırdığını ifade etti.İntihar vakaları araştırılıyorYaklaşık bin 200 idari personelin görev yaptığı Başbakanlık hizmetlerinde mart ayında iki çalışanın intihar ettiği, geçen yıldan bu yana ise iki kişinin intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.Yerel basında dosyaya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, diğer intihar girişimlerinden birinin işle bağlantılı olmadığı değerlendirilirken, söz konusu vakaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.Daha önce meydana gelen iki intihar vakasına ilişkin ise resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

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avrupa, paris savcılığı, başbakanlık, soruşturma, fransa