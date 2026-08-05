https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/fransa-basbakanligi-personeli-arasindaki-intihar-vakalari-yargiya-tasindi-1107791429.html
Fransa Başbakanlığı personeli arasındaki intihar vakaları yargıya taşındı
Fransa Başbakanlığı personeli arasındaki intihar vakaları yargıya taşındı
Sputnik Türkiye
Fransa'da Başbakanlık bünyesinde çalışan personel arasında son aylarda yaşanan intihar ve intihar girişimlerinin ardından Paris Savcılığı 3 öne soruşturma... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T14:15+0300
2026-08-05T14:15+0300
2026-08-05T14:15+0300
yaşam
avrupa
paris savcılığı
başbakanlık
soruşturma
fransa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105724654_0:140:1536:1004_1920x0_80_0_0_64efabc31f8c87da55da20152adeea50.png
Fransa'da Başbakanlık bünyesinde görev yapan personel arasında son aylarda yaşanan intihar ve intihar girişimlerinin ardından Paris Savcılığı soruşturma başlattı.Savcılık, Başbakanlık hizmetlerinde çalışan bir kadına psikolojik şiddet ve mobbing uygulandığı yönündeki ihbar üzerine, ikisi daha önce yaşanan intihar vakalarına ilişkin olmak üzere toplam üç ön soruşturma açıldığını açıkladı.France Inter'in haberine göre, ismi açıklanmayan ve intihar girişiminde bulunduğu belirtilen kadının avukatı Christelle Mazza, müvekkilinin iş yerinde psikolojik şiddete maruz kaldığını ve 25 Temmuz'da bu nedenle suç duyurusunda bulunduklarını doğruladı.Mazza, müvekkilinin iş yerinde dışlandığını ve sistematik mobbinge maruz kaldığını öne sürerek, 2024'ten bu yana yaşanan hükümet krizlerinin çalışma koşullarını daha da ağırlaştırdığını ifade etti.İntihar vakaları araştırılıyorYaklaşık bin 200 idari personelin görev yaptığı Başbakanlık hizmetlerinde mart ayında iki çalışanın intihar ettiği, geçen yıldan bu yana ise iki kişinin intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.Yerel basında dosyaya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, diğer intihar girişimlerinden birinin işle bağlantılı olmadığı değerlendirilirken, söz konusu vakaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.Daha önce meydana gelen iki intihar vakasına ilişkin ise resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/sohbet-robotu-intihara-surukledi-dedi-anne-sirkete-dava-acti-1106449753.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105724654_0:0:1366:1024_1920x0_80_0_0_8fd6691e5122428b488a24aef1013fa0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, paris savcılığı, başbakanlık, soruşturma, fransa
avrupa, paris savcılığı, başbakanlık, soruşturma, fransa
Fransa Başbakanlığı personeli arasındaki intihar vakaları yargıya taşındı
Fransa'da Başbakanlık bünyesinde çalışan personel arasında son aylarda yaşanan intihar ve intihar girişimlerinin ardından Paris Savcılığı 3 öne soruşturma başlattı. Soruşturmaların, bir çalışana psikolojik şiddet ve mobbing uygulandığı iddiasıyla önceki intihar vakalarını kapsadığı bildirildi.
Fransa'da Başbakanlık bünyesinde görev yapan personel arasında son aylarda yaşanan intihar ve intihar girişimlerinin ardından Paris Savcılığı soruşturma başlattı.
Savcılık, Başbakanlık hizmetlerinde çalışan bir kadına psikolojik şiddet ve mobbing uygulandığı yönündeki ihbar üzerine, ikisi daha önce yaşanan intihar vakalarına ilişkin olmak üzere toplam üç ön soruşturma açıldığını açıkladı.
France Inter'in haberine göre, ismi açıklanmayan ve intihar girişiminde bulunduğu belirtilen kadının avukatı Christelle Mazza, müvekkilinin iş yerinde psikolojik şiddete maruz kaldığını ve 25 Temmuz'da bu nedenle suç duyurusunda bulunduklarını doğruladı.
Mazza, müvekkilinin iş yerinde dışlandığını ve sistematik mobbinge maruz kaldığını öne sürerek, 2024'ten bu yana yaşanan hükümet krizlerinin çalışma koşullarını daha da ağırlaştırdığını ifade etti.
İntihar vakaları araştırılıyor
Yaklaşık bin 200 idari personelin görev yaptığı Başbakanlık hizmetlerinde mart ayında iki çalışanın intihar ettiği, geçen yıldan bu yana ise iki kişinin intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.
Yerel basında dosyaya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, diğer intihar girişimlerinden birinin işle bağlantılı olmadığı değerlendirilirken, söz konusu vakaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
Daha önce meydana gelen iki intihar vakasına ilişkin ise resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.