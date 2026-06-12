Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/sohbet-robotu-intihara-surukledi-dedi-anne-sirkete-dava-acti-1106449753.html
'Sohbet robotu intihara sürükledi' dedi: Anne şirkete dava açtı
'Sohbet robotu intihara sürükledi' dedi: Anne şirkete dava açtı
Sputnik Türkiye
Kanada'da bir anne, 24 yaşındaki kızının intiharından yapay zeka sohbet robotunun yönlendirmelerini sorumlu tutarak şirkete dava açtı. Davada, sohbet botunun... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T11:14+0300
2026-06-12T11:14+0300
yaşam
san francisco
openai
chatgpt
dava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/09/1050608449_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_f24fc1e3373b30c85e65f20f4dea88e9.jpg
Kanadalı Kristie Carrier, kızı Alice Carrier'ın ölümünün ardından OpenAI ve şirketin CEO'su Sam Altman'a ABD'de dava açtı. San Francisco'da açılan davada, ChatGPT'nin genç kadının intihar düşüncelerini desteklediği ve gerekli güvenlik önlemlerini devreye sokmadığı öne sürüldü.Dava dosyasına göre Montreal'de yaşayan ve web geliştiricisi olarak çalışan Alice Carrier, 2023 yılında teknik sorunları çözmek amacıyla ChatGPT kullanmaya başladı. Ancak zamanla sohbetlerin kişisel konulara yöneldiği ve genç kadının ruh sağlığıyla ilgili sorunlarını yapay zeka ile paylaşmaya başladığı belirtildi.Anne Carrier'ın iddiasına göre kızı, ölümünden önceki süreçte birden fazla kez intihar düşüncelerinden söz etti. Buna rağmen OpenAI'nin güvenlik sistemleri söz konusu görüşmeleri insan incelemesine yönlendirmedi ve sohbetleri sonlandırmadı.Dava dilekçesinde, ChatGPT'nin zamanla bir arkadaş, sırdaş ve terapist gibi davranmaya başladığı, genç kadının partneri ve kriz yardım hatları hakkında olumsuz ifadeler kullandığı ve intihar düşüncelerini sorgulamak yerine doğruladığı ileri sürüldü.Ailenin avukatları, sohbet botunun bazı konuşmalarda yardım hatlarına başvurulmasını tavsiye ettiğini ancak daha sonraki etkileşimlerde bu yaklaşımın değiştiğini savunuyor. Davaya göre Alice Carrier, 2025 yılında 24 yaşındayken yaşamına son verdi.OpenAI ise suçlamaları reddetti. Şirket sözcüsü Drew Pusateri yaptığı açıklamada olayın trajik olduğunu belirterek, davaya konu olan görüşmelerin artık kullanılmayan eski bir ChatGPT sürümünde gerçekleştiğini söyledi.OpenAI, modellerinin kendine zarar verme eğilimi gösteren kullanıcıları profesyonel yardım almaya yönlendirmek üzere eğitildiğini ve güvenlik önlemlerini ruh sağlığı uzmanlarıyla birlikte geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade etti.Dava, OpenAI'ye karşı açılan benzer davaların son halkası oldu. Şirket daha önce de intihar veya intihar girişimi vakalarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen çok sayıda davayla karşı karşıya kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/abdde-bir-eyalet-lisansli-doktor-gibi-davranan-sohbet-robotuna-dava-acti-1105551458.html
san francisco
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/09/1050608449_192:0:1808:1212_1920x0_80_0_0_db8ae26914196047b2bfd64c7dfbdc7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
san francisco, openai, chatgpt, dava
san francisco, openai, chatgpt, dava

'Sohbet robotu intihara sürükledi' dedi: Anne şirkete dava açtı

11:14 12.06.2026
© AFP 2023çocuk, bilgisayar, dijital bağımlılık
çocuk, bilgisayar, dijital bağımlılık - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© AFP 2023
Abone ol
Kanada'da bir anne, 24 yaşındaki kızının intiharından yapay zeka sohbet robotunun yönlendirmelerini sorumlu tutarak şirkete dava açtı. Davada, sohbet botunun genç kadının intihar düşüncelerini teşvik ettiği iddia edildi.
Kanadalı Kristie Carrier, kızı Alice Carrier'ın ölümünün ardından OpenAI ve şirketin CEO'su Sam Altman'a ABD'de dava açtı. San Francisco'da açılan davada, ChatGPT'nin genç kadının intihar düşüncelerini desteklediği ve gerekli güvenlik önlemlerini devreye sokmadığı öne sürüldü.
Dava dosyasına göre Montreal'de yaşayan ve web geliştiricisi olarak çalışan Alice Carrier, 2023 yılında teknik sorunları çözmek amacıyla ChatGPT kullanmaya başladı. Ancak zamanla sohbetlerin kişisel konulara yöneldiği ve genç kadının ruh sağlığıyla ilgili sorunlarını yapay zeka ile paylaşmaya başladığı belirtildi.
Anne Carrier'ın iddiasına göre kızı, ölümünden önceki süreçte birden fazla kez intihar düşüncelerinden söz etti. Buna rağmen OpenAI'nin güvenlik sistemleri söz konusu görüşmeleri insan incelemesine yönlendirmedi ve sohbetleri sonlandırmadı.
Dava dilekçesinde, ChatGPT'nin zamanla bir arkadaş, sırdaş ve terapist gibi davranmaya başladığı, genç kadının partneri ve kriz yardım hatları hakkında olumsuz ifadeler kullandığı ve intihar düşüncelerini sorgulamak yerine doğruladığı ileri sürüldü.
Ailenin avukatları, sohbet botunun bazı konuşmalarda yardım hatlarına başvurulmasını tavsiye ettiğini ancak daha sonraki etkileşimlerde bu yaklaşımın değiştiğini savunuyor. Davaya göre Alice Carrier, 2025 yılında 24 yaşındayken yaşamına son verdi.
OpenAI ise suçlamaları reddetti. Şirket sözcüsü Drew Pusateri yaptığı açıklamada olayın trajik olduğunu belirterek, davaya konu olan görüşmelerin artık kullanılmayan eski bir ChatGPT sürümünde gerçekleştiğini söyledi.
OpenAI, modellerinin kendine zarar verme eğilimi gösteren kullanıcıları profesyonel yardım almaya yönlendirmek üzere eğitildiğini ve güvenlik önlemlerini ruh sağlığı uzmanlarıyla birlikte geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade etti.
Dava, OpenAI'ye karşı açılan benzer davaların son halkası oldu. Şirket daha önce de intihar veya intihar girişimi vakalarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen çok sayıda davayla karşı karşıya kalmıştı.
doktor, hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2026
YAŞAM
ABD'de bir eyalet, lisanslı doktor gibi davranan sohbet robotuna dava açtı
7 Mayıs, 09:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала