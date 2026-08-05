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Mohamed Salah Trabzon'da: 'Daha önce böyle bir şey gördüğümü inanın hatırlamıyorum'
Mohamed Salah Trabzon'da: 'Daha önce böyle bir şey gördüğümü inanın hatırlamıyorum'
Sputnik Türkiye
Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah Trabzon'a geldi. Çok sayıda taraftarın coşkuyla karşıladığı Salah, bu ortamda bulunmaktan dolayı inanılmaz mutlu olduğunu... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T22:56+0300
2026-08-05T22:57+0300
mohamed salah
spor
trabzonspor
trabzon havalimanı
salah
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Özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Mohamed Salah'ı çok sayıda taraftar tezahüratlar eşliğinde coşkuyla karşılarken, sevgi gösterilerinde bulundu.Havalimanında meşalelerle karşılanan Salah, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile taraftarlara üçlü çektirdi.Salah, burada yaptığı konuşmada, gördüğü ilgi karşısında büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Öncelikle bu ortamda bulunmaktan dolayı inanılmaz mutlu olduğumu ifade edeyim. Aslında ne kadar şaşırdığımı, ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte dahi zorlanıyorum. Çünkü burada 25 bin kişi var. Daha önce böyle bir şey gördüğümü inanın hatırlamıyorum" dedi.Salah, ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için çok çalışacağına dikkati çekerek, "Gittiğim her kulüpte başarılar kazandım. Her zaman başarılı bir futbolcu oldum. Yine burada da yapmam gereken bu olacak" diye konuştu.'Taraftarımız da dünya yıldızının nasıl karşılanacağını burada gösterdi'Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da taraftarlara teşekkür ederek "Muhammed Salah bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızının nasıl karşılanacağını burada gösterdi. Hepsinin gözlerinden öpüyorum" dedi.Konuşmaların ardından Mısırlı futbolcu Salah kulüp başkanı Doğan'ın arabasına binerek havalimanından ayrıldı.Bordo-mavili kulüp, Mohamed Salah için taraftarların da katılımıyla Papara Park'ta yarın saat 19.30'da imza töreni düzenleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/besiktas-baskani-adalidan-salah-aciklamasi-bu-transferi-biz-istemedik-bu-oyuncuyu-biz-almadik-1107796656.html
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mohamed salah, trabzonspor, trabzon havalimanı, salah
mohamed salah, trabzonspor, trabzon havalimanı, salah

Mohamed Salah Trabzon'da: 'Daha önce böyle bir şey gördüğümü inanın hatırlamıyorum'

22:56 05.08.2026 (güncellendi: 22:57 05.08.2026)
© AA / Seyit Ahmet EksikTrabzonspor taraftarı, Mısırlı futbolcu Muhamed Salah'ı (ortada) Trabzon Havalimanı'nda meşale ve tezahüratlarla karşıladı
Trabzonspor taraftarı, Mısırlı futbolcu Muhamed Salah'ı (ortada) Trabzon Havalimanı'nda meşale ve tezahüratlarla karşıladı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© AA / Seyit Ahmet Eksik
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Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah Trabzon'a geldi. Çok sayıda taraftarın coşkuyla karşıladığı Salah, bu ortamda bulunmaktan dolayı inanılmaz mutlu olduğunu ve daha önce böyle bir şey gördüğünü hatırlamadığını söyledi. Bordo-mavili kulüp Salah için imza töreninin Papara Park'ta yarın saat 19.30'da düzenleneceğini duyurdu.
Özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Mohamed Salah'ı çok sayıda taraftar tezahüratlar eşliğinde coşkuyla karşılarken, sevgi gösterilerinde bulundu.
Havalimanında meşalelerle karşılanan Salah, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile taraftarlara üçlü çektirdi.
Salah, burada yaptığı konuşmada, gördüğü ilgi karşısında büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Öncelikle bu ortamda bulunmaktan dolayı inanılmaz mutlu olduğumu ifade edeyim. Aslında ne kadar şaşırdığımı, ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte dahi zorlanıyorum. Çünkü burada 25 bin kişi var. Daha önce böyle bir şey gördüğümü inanın hatırlamıyorum" dedi.
Salah, ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için çok çalışacağına dikkati çekerek, "Gittiğim her kulüpte başarılar kazandım. Her zaman başarılı bir futbolcu oldum. Yine burada da yapmam gereken bu olacak" diye konuştu.

'Taraftarımız da dünya yıldızının nasıl karşılanacağını burada gösterdi'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da taraftarlara teşekkür ederek "Muhammed Salah bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızının nasıl karşılanacağını burada gösterdi. Hepsinin gözlerinden öpüyorum" dedi.
Konuşmaların ardından Mısırlı futbolcu Salah kulüp başkanı Doğan'ın arabasına binerek havalimanından ayrıldı.
Bordo-mavili kulüp, Mohamed Salah için taraftarların da katılımıyla Papara Park'ta yarın saat 19.30'da imza töreni düzenleyecek.
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