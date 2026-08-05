https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/mohamed-salah-trabzonda-daha-once-boyle-bir-sey-gordugumu-inanin-hatirlamiyorum-1107803204.html

Mohamed Salah Trabzon'da: 'Daha önce böyle bir şey gördüğümü inanın hatırlamıyorum'

Mohamed Salah Trabzon'da: 'Daha önce böyle bir şey gördüğümü inanın hatırlamıyorum'

Sputnik Türkiye

Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah Trabzon'a geldi. Çok sayıda taraftarın coşkuyla karşıladığı Salah, bu ortamda bulunmaktan dolayı inanılmaz mutlu olduğunu... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T22:56+0300

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mohamed salah

spor

trabzonspor

trabzon havalimanı

salah

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Özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Mohamed Salah'ı çok sayıda taraftar tezahüratlar eşliğinde coşkuyla karşılarken, sevgi gösterilerinde bulundu.Havalimanında meşalelerle karşılanan Salah, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile taraftarlara üçlü çektirdi.Salah, burada yaptığı konuşmada, gördüğü ilgi karşısında büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Öncelikle bu ortamda bulunmaktan dolayı inanılmaz mutlu olduğumu ifade edeyim. Aslında ne kadar şaşırdığımı, ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte dahi zorlanıyorum. Çünkü burada 25 bin kişi var. Daha önce böyle bir şey gördüğümü inanın hatırlamıyorum" dedi.Salah, ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için çok çalışacağına dikkati çekerek, "Gittiğim her kulüpte başarılar kazandım. Her zaman başarılı bir futbolcu oldum. Yine burada da yapmam gereken bu olacak" diye konuştu.'Taraftarımız da dünya yıldızının nasıl karşılanacağını burada gösterdi'Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da taraftarlara teşekkür ederek "Muhammed Salah bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızının nasıl karşılanacağını burada gösterdi. Hepsinin gözlerinden öpüyorum" dedi.Konuşmaların ardından Mısırlı futbolcu Salah kulüp başkanı Doğan'ın arabasına binerek havalimanından ayrıldı.Bordo-mavili kulüp, Mohamed Salah için taraftarların da katılımıyla Papara Park'ta yarın saat 19.30'da imza töreni düzenleyecek.

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mohamed salah, trabzonspor, trabzon havalimanı, salah