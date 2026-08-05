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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/cumhurbaskani-erdogan-fetonun-suikast-timindeki-karatepeden-sikayetci-oldu-sikayet-dilekcesi-1107799730.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ'nün suikast timindeki Karatepe'den şikayetçi oldu: Şikayet dilekçesi başsavcılığa sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ'nün suikast timindeki Karatepe'den şikayetçi oldu: Şikayet dilekçesi başsavcılığa sunuldu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Marmaris'te Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 15 Temmuz darbe girişiminde Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe ve kendisine yardım eden kişiler hakkındaki şikayet dilekçesini Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.Dilekçede, Karatepe ile firari olduğu dönemde kendisine yardım eden kişiler hakkında "Cumhurbaşkanına suikast", "Anayasayı ihlal", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "terör örgütüne üye olmak" ve "suçluyu kayırma" suçlarından soruşturma yapılarak kamu davası açılması istendi.Şikayet dilekçesinde, FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin bir parçası olarak, suç tarihinde Marmaris'te bulunan Erdoğan'a yönelik olarak Karatepe'nin de içinde bulunduğu bir grup tarafından askeri operasyon yapıldığı hatırlatıldı.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/10-yildir-kirmizi-bultenle-araniyordu-cumhurbaskanina-suikast-girisiminden-aranan-karatepe-adliyeye-1107787335.html
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karatepe
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burkay karatepe, karatepe, hüseyin aydın, marmaris, fetö
burkay karatepe, karatepe, hüseyin aydın, marmaris, fetö

Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ'nün suikast timindeki Karatepe'den şikayetçi oldu: Şikayet dilekçesi başsavcılığa sunuldu

18:44 05.08.2026
© Osman AkçaFETÖ Burkay Karatepe
FETÖ Burkay Karatepe - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© Osman Akça
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Marmaris'te Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan Karatepe hakkındaki şikayet dilekçesini Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 15 Temmuz darbe girişiminde Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe ve kendisine yardım eden kişiler hakkındaki şikayet dilekçesini Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.
Dilekçede, Karatepe ile firari olduğu dönemde kendisine yardım eden kişiler hakkında "Cumhurbaşkanına suikast", "Anayasayı ihlal", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "terör örgütüne üye olmak" ve "suçluyu kayırma" suçlarından soruşturma yapılarak kamu davası açılması istendi.
Şikayet dilekçesinde, FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin bir parçası olarak, suç tarihinde Marmaris'te bulunan Erdoğan'a yönelik olarak Karatepe'nin de içinde bulunduğu bir grup tarafından askeri operasyon yapıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Şüphelinin bu şekilde sadece cumhurbaşkanına suikast ve anayasayı ihlal suçunu değil, aynı zamanda iştirak ettiği eylemler nedeniyle ülkenin genelinde bir kaos ve karışıklık çıkarmak suretiyle devletin bağımsızlığını zayıflatmayı ve devletin birliğini bozmayı hedeflediği de açıktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız, hem şahsına yönelen eylemleri nedeniyle hem de Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin birliğine yönelen eylemleri nedeniyle şüpheliden şikayetçi olduğu gibi eylem tarihinden bugüne kadar geçen 10 yıllık süre zarfında şüphelinin yakalanmasına mani olmak için yer temin eden ve yardım eden kişilerden de şikayetçidir.

FETÖ Burkay Karatepe - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
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