https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/emekliye-yeni-zam-hesabi-masadaki-3-senaryo-belli-oldu-1107780993.html

Emekliye yeni zam hesabı: Masadaki 3 senaryo belli oldu

Emekliye yeni zam hesabı: Masadaki 3 senaryo belli oldu

Sputnik Türkiye

TÜİK temmuz enflasyonunu açıkladı, emekli zammı için ilk veri geldi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 farklı zam senaryosu.

2026-08-05T08:20+0300

2026-08-05T08:20+0300

2026-08-05T08:20+0300

emekli

emekli

emekli maaşı

en düşük emekli maaşı

emekli maaş zam oranı

ekonomi̇

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Temmuz ayı zam döneminin geride kalmasıyla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklileri yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 17,76 oranında artış almıştı. Yapılan son yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL’ye yükseltilmişti.Hazine desteğiyle 23 bin 552 TL’ye tamamlanan ve hak sahiplerine 3 bin 552 TL'ye kadar ek ödeme sağlayan aylık fark ödemeleri, 7 Ağustos 2026 tarihinde emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Düzenlemenin bütçeye yıllık maliyeti ise yaklaşık 79 milyar TL olarak hesaplandı.TÜİK enflasyon verisi sonrası masadaki 3 zam senaryosuTemmuz ayında son 6 yılın en düşük temmuz enflasyonunun gerçekleşmesiyle Ocak 2027 zammı için altı aylık dönemin ilk tablosu çizildi. Piyasa tahminlerine dayanan üç farklı zam oranı şu şekilde şekillendi:En düşük emekli maaşı ocakta 26 bin TL sınırını aşabilirMasadaki zam oranlarına göre yapılan ilk hesaplamalarda mevcut taban aylık rakamlarında da belirgin bir artış öngörülüyor.Halen 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşının; yüzde 7 zamla 25 bin 201 TL'ye, yüzde 9,72 zamla 25 bin 841 TL'ye, yüzde 10,67'lik en yüksek zam senaryosunda ise 26 bin 65 TL seviyesine tırmanması bekleniyor.

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