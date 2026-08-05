https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/emekliye-yeni-zam-hesabi-masadaki-3-senaryo-belli-oldu-1107780993.html
Emekliye yeni zam hesabı: Masadaki 3 senaryo belli oldu
Emekliye yeni zam hesabı: Masadaki 3 senaryo belli oldu
Sputnik Türkiye
TÜİK temmuz enflasyonunu açıkladı, emekli zammı için ilk veri geldi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 farklı zam senaryosu.
2026-08-05T08:20+0300
2026-08-05T08:20+0300
2026-08-05T08:20+0300
emekli
emekli
emekli maaşı
en düşük emekli maaşı
emekli maaş zam oranı
ekonomi̇
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Temmuz ayı zam döneminin geride kalmasıyla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklileri yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 17,76 oranında artış almıştı. Yapılan son yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL’ye yükseltilmişti.Hazine desteğiyle 23 bin 552 TL’ye tamamlanan ve hak sahiplerine 3 bin 552 TL'ye kadar ek ödeme sağlayan aylık fark ödemeleri, 7 Ağustos 2026 tarihinde emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Düzenlemenin bütçeye yıllık maliyeti ise yaklaşık 79 milyar TL olarak hesaplandı.TÜİK enflasyon verisi sonrası masadaki 3 zam senaryosuTemmuz ayında son 6 yılın en düşük temmuz enflasyonunun gerçekleşmesiyle Ocak 2027 zammı için altı aylık dönemin ilk tablosu çizildi. Piyasa tahminlerine dayanan üç farklı zam oranı şu şekilde şekillendi:En düşük emekli maaşı ocakta 26 bin TL sınırını aşabilirMasadaki zam oranlarına göre yapılan ilk hesaplamalarda mevcut taban aylık rakamlarında da belirgin bir artış öngörülüyor.Halen 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşının; yüzde 7 zamla 25 bin 201 TL'ye, yüzde 9,72 zamla 25 bin 841 TL'ye, yüzde 10,67'lik en yüksek zam senaryosunda ise 26 bin 65 TL seviyesine tırmanması bekleniyor.
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emekli, emekli, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı, emekli maaş zam oranı
emekli, emekli, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı, emekli maaş zam oranı
Emekliye yeni zam hesabı: Masadaki 3 senaryo belli oldu
TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni zam hesaplama dönemi resmen başladı. Temmuzda aylık enflasyonun yüzde 1,78 olarak gerçekleşmesiyle 6 aylık zam maratonunun ilk verisi netleşirken, yıl sonu tahminlerine göre emekli maaşları için masadaki üç farklı zam senaryosu da ortaya çıktı.
Temmuz ayı zam döneminin geride kalmasıyla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklileri yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 17,76 oranında artış almıştı. Yapılan son yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL’ye yükseltilmişti.
Hazine desteğiyle 23 bin 552 TL’ye
tamamlanan ve hak sahiplerine 3 bin 552 TL'ye kadar ek ödeme
sağlayan aylık fark ödemeleri
, 7 Ağustos 2026 tarihinde emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Düzenlemenin bütçeye yıllık maliyeti ise yaklaşık 79 milyar TL olarak hesaplandı.
TÜİK enflasyon verisi sonrası masadaki 3 zam senaryosu
Temmuz ayında son 6 yılın en düşük temmuz enflasyonunun gerçekleşmesiyle Ocak 2027 zammı için altı aylık dönemin ilk tablosu çizildi. Piyasa tahminlerine dayanan üç farklı zam oranı şu şekilde şekillendi:
1. Senaryo (Merkez Bankası Hedefi): TCMB’nin
yüzde 26'lık yıl sonu enflasyon tahmini
gerçekleşirse, ocak zammı yüzde 7
olacak.
2. Senaryo (Piyasa Katılımcıları Anketi):
Anketteki yüzde 29,21'lik yıl sonu TÜFE beklentisi doğrultusunda zam oranı yüzde 9,72
seviyesine ulaşacak.
3. Senaryo (FKB ve İstanbul Üniversitesi):
Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30,32 çıkması halinde emeklilerin alacağı zam yüzde 10,67
olarak uygulanacak.
En düşük emekli maaşı ocakta 26 bin TL sınırını aşabilir
Masadaki zam oranlarına göre yapılan ilk hesaplamalarda mevcut taban aylık rakamlarında da belirgin bir artış öngörülüyor.
Halen 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşının; yüzde 7 zamla 25 bin 201 TL'ye, yüzde 9,72 zamla 25 bin 841 TL'ye, yüzde 10,67'lik en yüksek zam senaryosunda ise 26 bin 65 TL seviyesine tırmanması bekleniyor.