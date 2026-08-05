https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/danimarka-prensesi-isabella-askerlik-gorevine-basladi-1107785650.html

Danimarka Prensesi Isabella askerlik görevine başladı

Danimarka Prensesi Isabella askerlik görevine başladı

Sputnik Türkiye

Danimarka Prensesi Isabella, ülkesinde genişletilen zorunlu askerlik uygulaması kapsamında Slagelse kentindeki kışlaya teslim olarak 11 aylık askerlik hizmeti... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T12:27+0300

2026-08-05T12:27+0300

2026-08-05T12:27+0300

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Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary'nin en büyük kızı olan 19 yaşındaki Prenses Isabella, Slagelse kentinde yer alan askeri kışlada 5 aylık temel askeri eğitim alacak. Prenses, bu sürecin ardından 6 ay boyunca operasyonel görevlerde bulunarak toplam 11 aylık hizmet süresini tamamlayacak.Danimarka Kraliyet Ailesi tarafından yapılan resmi açıklamada, Prenses Isabella’nın askerlik görevi boyunca diğer askerlere sağlanan maaş ve ödenek imkanlarından yararlanmayacağı bildirildi. Hizmet süresince prensesin tüm kişisel ve operasyonel masrafları doğrudan ailesi tarafından karşılanacak.Kadınlara zorunlu askerlik geldi: Süre 11 aya çıkarıldıDanimarka hükümeti, 2024 yılında hayata geçirdiği yeni yasal düzenlemeyle kadınları zorunlu askerlik sistemine dahil etmiş ve 4 ay olan standart hizmet süresini 11 aya çıkarmıştı. Ukrayna’daki savaş ve Kuzey Kutbu bölgesinde artan güvenlik endişeleri nedeniyle alınan karar doğrultusunda, ülkede yıllık asker sayısının 2033 yılına kadar 5 binden 7 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.Yeni askerlik dönemi kapsamında, zorunlu askerlerden oluşan yüzden fazla kişilik bir birliğin Grönland bölgesinde bir ay boyunca operasyonel görev yürüteceği açıklandı. Ayrıca Danimarka Silahlı Kuvvetleri, Özel Harekât Komutanlığı bünyesinde yeni bir dron birliği kurarak askerleri bu alanda eğiteceğini duyurdu.

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