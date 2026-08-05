https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/danimarka-prensesi-isabella-askerlik-gorevine-basladi-1107785650.html
Danimarka Prensesi Isabella askerlik görevine başladı
Danimarka Prensesi Isabella askerlik görevine başladı
Sputnik Türkiye
Danimarka Prensesi Isabella, ülkesinde genişletilen zorunlu askerlik uygulaması kapsamında Slagelse kentindeki kışlaya teslim olarak 11 aylık askerlik hizmeti... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T12:27+0300
2026-08-05T12:27+0300
2026-08-05T12:27+0300
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Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary'nin en büyük kızı olan 19 yaşındaki Prenses Isabella, Slagelse kentinde yer alan askeri kışlada 5 aylık temel askeri eğitim alacak. Prenses, bu sürecin ardından 6 ay boyunca operasyonel görevlerde bulunarak toplam 11 aylık hizmet süresini tamamlayacak.Danimarka Kraliyet Ailesi tarafından yapılan resmi açıklamada, Prenses Isabella’nın askerlik görevi boyunca diğer askerlere sağlanan maaş ve ödenek imkanlarından yararlanmayacağı bildirildi. Hizmet süresince prensesin tüm kişisel ve operasyonel masrafları doğrudan ailesi tarafından karşılanacak.Kadınlara zorunlu askerlik geldi: Süre 11 aya çıkarıldıDanimarka hükümeti, 2024 yılında hayata geçirdiği yeni yasal düzenlemeyle kadınları zorunlu askerlik sistemine dahil etmiş ve 4 ay olan standart hizmet süresini 11 aya çıkarmıştı. Ukrayna’daki savaş ve Kuzey Kutbu bölgesinde artan güvenlik endişeleri nedeniyle alınan karar doğrultusunda, ülkede yıllık asker sayısının 2033 yılına kadar 5 binden 7 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.Yeni askerlik dönemi kapsamında, zorunlu askerlerden oluşan yüzden fazla kişilik bir birliğin Grönland bölgesinde bir ay boyunca operasyonel görev yürüteceği açıklandı. Ayrıca Danimarka Silahlı Kuvvetleri, Özel Harekât Komutanlığı bünyesinde yeni bir dron birliği kurarak askerleri bu alanda eğiteceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/zaharova-batinin-yardimlariyla-ukraynada-modern-bir-dubai-kurulabilirdi-1107784165.html
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kuzey kutbu, grönland, avrupa
kuzey kutbu, grönland, avrupa
Danimarka Prensesi Isabella askerlik görevine başladı
Danimarka Prensesi Isabella, ülkesinde genişletilen zorunlu askerlik uygulaması kapsamında Slagelse kentindeki kışlaya teslim olarak 11 aylık askerlik hizmeti sürecine resmen başladı. Danimarka Kralı Frederik ile Kraliçe Mary’nin 19 yaşındaki kızı Isabella, kışlaya adım atan yaklaşık 1600 yeni askerle birlikte eğitim görecek.
Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary'nin en büyük kızı olan 19 yaşındaki Prenses Isabella, Slagelse kentinde yer alan askeri kışlada 5 aylık temel askeri eğitim alacak. Prenses, bu sürecin ardından 6 ay boyunca operasyonel görevlerde bulunarak toplam 11 aylık hizmet süresini tamamlayacak.
Danimarka Kraliyet Ailesi tarafından yapılan resmi açıklamada, Prenses Isabella’nın askerlik görevi boyunca diğer askerlere sağlanan maaş ve ödenek imkanlarından yararlanmayacağı bildirildi. Hizmet süresince prensesin tüm kişisel ve operasyonel masrafları doğrudan ailesi tarafından karşılanacak.
Kadınlara zorunlu askerlik geldi: Süre 11 aya çıkarıldı
Danimarka hükümeti, 2024 yılında hayata geçirdiği yeni yasal düzenlemeyle kadınları zorunlu askerlik
sistemine dahil etmiş ve 4 ay olan standart hizmet süresini 11 aya çıkarmıştı. Ukrayna’daki savaş ve Kuzey Kutbu
bölgesinde artan güvenlik endişeleri
nedeniyle alınan karar doğrultusunda, ülkede yıllık asker sayısının 2033 yılına kadar 5 binden 7 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.
Yeni askerlik dönemi kapsamında, zorunlu askerlerden oluşan yüzden fazla kişilik bir birliğin Grönland
bölgesinde bir ay boyunca operasyonel görev yürüteceği açıklandı. Ayrıca Danimarka Silahlı Kuvvetleri
, Özel Harekât Komutanlığı bünyesinde yeni bir dron birliği
kurarak askerleri bu alanda eğiteceğini duyurdu.