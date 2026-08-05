https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/cinden-abdye-yaptirim-ve-iha-ihracati-kisitlamasi-1107792676.html

Çin'den ABD'ye yaptırım ve İHA ihracatı kısıtlaması

Çin'den ABD'ye yaptırım ve İHA ihracatı kısıtlaması

Sputnik Türkiye

Çin, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik son yaptırım ve ithalat kısıtlamalarına karşılık bazı ABD'li şirkete yaptırım uyguladığını, ABD'ye yönelik İHA ve ilgili... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T14:53+0300

2026-08-05T14:53+0300

2026-08-05T14:53+0300

ekonomi̇

çin

abd

çin devlet başkanı şi cinping

donald trump

ticaret bakanlığı

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Çin, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik yaptırım ve ticaret kısıtlamalarına karşılık yeni önlemler açıkladı.Çin Ticaret Bakanlığı, aralarında biyoteknoloji ve kaynak analitiği alanında faaliyet gösteren şirketlerin de bulunduğu çok sayıda ABD'li kuruluşa yaptırım uygulanacağını, ayrıca ABD'ye yönelik drone ile bunlara ait parça ve teknolojilerin ihracat kontrollerinin sıkılaştırıldığını duyurdu.Bakanlık, 6 ABD'li şirketin, Washington yönetiminin geçen hafta 43 Çinli şirketten ithalatı yasaklamasına karşılık hazırlanan "karşı önlemler listesine" eklendiğini bildirdi.Yedinci şirketin ise ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC), büyük bölümü Çin'de üretilen yeni insansı ve dört ayaklı robotlar ile güç dönüştürücülerinin ithalatını yasaklama kararına karşılık listeye alındığı belirtildi.Çin'deki kişi ve kuruluşların yaptırım listesine alınan şirketlerle ticari faaliyet yürütmesi ve iş birliği yapması yasaklandı.Dron ihracatına yeni kısıtlamaPekin yönetimi ayrıca ABD'ye yönelik dron ve ilgili bileşenler ile teknolojilerin ihracatına yönelik kontrolleri sıkılaştırırken, yabancı sistem yazılımlarına sahip ithal ofis ekipmanları hakkında ulusal güvenlik soruşturması başlattı. ABD ile bazı fabrika denetim iş birliklerinin de askıya alındığı açıklandı.Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Çinli şirketleri hedef alan son adımlarına karşı "gerekli karşı tedbirleri almak dışında seçeneklerinin kalmadığını" belirterek Washington'a söz konusu önlemleri geri çekme çağrısı yaptı.Sözcü, ABD'nin yeni kısıtlayıcı tedbirler uygulaması halinde Çin'in ilave karşı adımlar atacağını da ifade etti.Zirve öncesi gerilimKarşılıklı yaptırımlar, gelecek ay ABD'de düzenlenmesi beklenen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirve öncesinde geldi.Son haftalarda Trump yönetimi, Çinli denizcilik şirketlerine İran yakıtı taşıdıkları gerekçesiyle yaptırım uygulamış, iki büyük sivil üniversiteyi Pentagon'un kara listesine eklemiş ve Çinli yapay zeka şirketlerine yönelik yeni yaptırım sinyalleri vermişti.Buna karşın iki ülkenin üst düzey ekonomi yetkilileri geçen hafta video konferans yöntemiyle ticaret görüşmeleri gerçekleştirirken, temmuz ayında Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı da zirve hazırlıkları kapsamında ABD'yi ziyaret etmişti.

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çin, abd, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, ticaret bakanlığı