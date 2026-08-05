https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/abdden-cine-dev-yapay-zeka-yasagi-piyasalar-karisti-1107780552.html

ABD’den Çin’e dev yapay zeka yasağı: Piyasalar karıştı

ABD’den Çin’e dev yapay zeka yasağı: Piyasalar karıştı

Sputnik Türkiye

ABD, yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan Çin yapımı optik alıcı-vericilerin ithalatını engellemeye hazırlanıyor. Washington'ın hazırladığı yeni kısıtlama... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T08:12+0300

2026-08-05T08:12+0300

2026-08-05T08:12+0300

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ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC), Çin’de üretilen yeni model optik alıcı-verici parçalarının ülkeye girişini yasaklayacak bir düzenleme üzerinde çalıştığı öğrenildi. Elektrik sinyallerini ışık sinyaline dönüştürerek yüksek hızlı veri aktarımı sağlayan bu kritik bileşenler, binlerce yapay zekâ çipinin aynı anda çalıştığı dev veri merkezleri için hayati önem taşıyor.Washington yönetimi; veri hırsızlığı, kötü amaçlı yazılım riski ve altyapı güvenliğini gerekçe göstererek Çin teknolojisinin Amerikan pazarına girişini engellemeyi amaçlıyor. Kısıtlama hamlesinin doğrudan çipleri değil, sistemler arasındaki yüksek hızlı bağlantı noktalarını hedef alması küresel pazarda kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı.Çin hisseleri çöktü, ABD şirketleri çift haneli yükseldiYasak hazırlığı haberinin ardından Çin'de donanım üreten şirketlerde sert satışlar yaşandı. Hisselerinin çoğunu ABD pazarına satan ve küresel pazarın yüzde 27'sini elinde tutan Zhongji Innolight, Hong Kong piyasasında yüzde 8 değer kaybetti. Eoptolink Technology ve Suzhou TFC Optical Communications gibi devler de sert düşüşlerden payını aldı.Buna karşın ABD merkezli optik üreticilerinden Applied Optoelectronics yüzde 18, Coherent yüzde 11 ve Lumentum hisseleri yüzde 7 yükseldi. Ancak uzmanlar, Çinli üreticilerin üretim kapasitesinin kısa sürede ikame edilmesinin zor olduğunu, bu durumun Amazon Web Services gibi dev bulut sağlayıcılarının donanım maliyetleri üzerinde ciddi artış baskısı yaratacağını vurguluyor.Pekin'den karşılık mesajı: Karar 2026 bitmeden çıkabilirDüzenlemenin sızması üzerine açıklama yapan Çin’in Washington Büyükelçiliği, Pekin'in ticari çıkarlarının korunması adına misilleme sinyali verdi. Çin'in elinde bulundurduğu nadir toprak elementleri ve kritik minerallerdeki üstünlük, Washington'ın kararı kesinleştirirken değerlendirdiği en büyük riskler arasında yer alıyor.Henüz taslak aşamasında olan düzenlemenin Federal İletişim Komisyonu tarafından 2026 yılı sona ermeden yayımlanarak yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/motorine-indirim-geldi-fiyatlarda-son-durum-belli-oldu-1107780204.html

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çin, washington, abd, federal i̇letişim komisyonu (fcc), washington büyükelçiliği, haberler, abd