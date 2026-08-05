Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/borsa-istanbulda-50-yillik-koklu-sirket-dubaililere-satiliyor-1107781173.html
Borsa İstanbul'da 50 yıllık köklü şirket Dubaililere satılıyor
Borsa İstanbul'da 50 yıllık köklü şirket Dubaililere satılıyor
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'un köklü şirketlerinden Kervansaray Yatırım Holding'de yönetim kontrolünün değişebileceği tarihi bir satış süreci resmen başladı. Şirkette yüzde... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T08:23+0300
2026-08-05T08:23+0300
ekonomi̇
dubai
birleşik arap emirlikleri (bae)
borsa i̇stanbul
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
oasis
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099184494_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_345a7f4b1d512c2e1aec955b38586dd4.jpg
1976 yılında kurulan ve yarım asırlık geçmişiyle Türk iş dünyasının tanınan markaları arasında yer alan Kervansaray Yatırım Holding, el değiştirmeye hazırlanıyor. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi açıklamada, sermayenin yüzde 62,06'sını temsil eden 365 milyon 207 bin 860 adet payın sahibi Zeynep Tümer'in hisselerinin kısmen veya tamamen devrine yönelik görüşmelere başlandığı duyuruldu.Borsadaki son kapanışını 9,50 lira seviyesinden gerçekleştiren şirket hisselerinin mevcut fiyat üzerinden iskontosuz devredilmesi halinde devir işleminin büyüklüğü yaklaşık 3,5 milyar lirayı bulacak. Hisselerin devrinin tamamlanması durumında şirketin yönetim kontrolü Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yeni yatırımcıya geçecek.6 ayda yüzde 375 değer kazandı: Borsa performansı göze çarpıyorBorsa İstanbul'da işlem gören Kervansaray Yatırım Holding hisseleri, satış sürecine girilirken gösterdiği borsa performansı ile dikkatleri üzerine çekti.Şubat 2026 döneminde 2 lira seviyelerinde seyreden şirket hissesi, son işlem gününü yüzde 9,29 primle 9,50 liradan tamamladı. Böylece Kervansaray hisseleri yaklaşık altı aylık kısa süre içerisinde yatırımcısına yüzde 375 oranında devasa getiri sağladı.Alıcı tarafı Oasis Prime-FZCO ne i̇ş yapıyor?Kervansaray'ı bünyesine katmak için masaya oturan Dubai merkezli OASIS PRIME-FZCO, küresel pazarda sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı faaliyet gösteren bir yatırım şirketi olarak biliniyor. Şirket, özellikle enerji ve tarım sektörlerinde çevre dostu yaklaşımlar ve yenilikçi çözümlerle büyümeyi hedeflediğini beyan ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/motorine-indirim-geldi-fiyatlarda-son-durum-belli-oldu-1107780204.html
dubai
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099184494_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d6656599425a18a04cfd8ad88c16405.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dubai, birleşik arap emirlikleri (bae), borsa i̇stanbul, kamuyu aydınlatma platformu (kap), oasis, haberler
dubai, birleşik arap emirlikleri (bae), borsa i̇stanbul, kamuyu aydınlatma platformu (kap), oasis, haberler

Borsa İstanbul'da 50 yıllık köklü şirket Dubaililere satılıyor

08:23 05.08.2026
© AA / Arif Hüdaverdi YamanBorsa istanbul
Borsa istanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
Borsa İstanbul'un köklü şirketlerinden Kervansaray Yatırım Holding'de yönetim kontrolünün değişebileceği tarihi bir satış süreci resmen başladı. Şirkette yüzde 62,06'lık çoğunluk payına sahip hakim ortak Zeynep Tümer, hisselerinin devri için Dubai merkezli Oasis Prime - FZCO ile resmi görüşmelere başladı.
1976 yılında kurulan ve yarım asırlık geçmişiyle Türk iş dünyasının tanınan markaları arasında yer alan Kervansaray Yatırım Holding, el değiştirmeye hazırlanıyor. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi açıklamada, sermayenin yüzde 62,06'sını temsil eden 365 milyon 207 bin 860 adet payın sahibi Zeynep Tümer'in hisselerinin kısmen veya tamamen devrine yönelik görüşmelere başlandığı duyuruldu.
Borsadaki son kapanışını 9,50 lira seviyesinden gerçekleştiren şirket hisselerinin mevcut fiyat üzerinden iskontosuz devredilmesi halinde devir işleminin büyüklüğü yaklaşık 3,5 milyar lirayı bulacak. Hisselerin devrinin tamamlanması durumında şirketin yönetim kontrolü Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yeni yatırımcıya geçecek.

6 ayda yüzde 375 değer kazandı: Borsa performansı göze çarpıyor

Borsa İstanbul'da işlem gören Kervansaray Yatırım Holding hisseleri, satış sürecine girilirken gösterdiği borsa performansı ile dikkatleri üzerine çekti.
Şubat 2026 döneminde 2 lira seviyelerinde seyreden şirket hissesi, son işlem gününü yüzde 9,29 primle 9,50 liradan tamamladı. Böylece Kervansaray hisseleri yaklaşık altı aylık kısa süre içerisinde yatırımcısına yüzde 375 oranında devasa getiri sağladı.

Alıcı tarafı Oasis Prime-FZCO ne i̇ş yapıyor?

Kervansaray'ı bünyesine katmak için masaya oturan Dubai merkezli OASIS PRIME-FZCO, küresel pazarda sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı faaliyet gösteren bir yatırım şirketi olarak biliniyor. Şirket, özellikle enerji ve tarım sektörlerinde çevre dostu yaklaşımlar ve yenilikçi çözümlerle büyümeyi hedeflediğini beyan ediyor.
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
EKONOMİ
Motorine i̇ndirim geldi: Fiyatlarda son durum belli oldu
08:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала