https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/borsa-istanbulda-50-yillik-koklu-sirket-dubaililere-satiliyor-1107781173.html
Borsa İstanbul'da 50 yıllık köklü şirket Dubaililere satılıyor
Borsa İstanbul'da 50 yıllık köklü şirket Dubaililere satılıyor
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'un köklü şirketlerinden Kervansaray Yatırım Holding'de yönetim kontrolünün değişebileceği tarihi bir satış süreci resmen başladı. Şirkette yüzde... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T08:23+0300
2026-08-05T08:23+0300
2026-08-05T08:23+0300
ekonomi̇
dubai
birleşik arap emirlikleri (bae)
borsa i̇stanbul
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
oasis
haberler
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1976 yılında kurulan ve yarım asırlık geçmişiyle Türk iş dünyasının tanınan markaları arasında yer alan Kervansaray Yatırım Holding, el değiştirmeye hazırlanıyor. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi açıklamada, sermayenin yüzde 62,06'sını temsil eden 365 milyon 207 bin 860 adet payın sahibi Zeynep Tümer'in hisselerinin kısmen veya tamamen devrine yönelik görüşmelere başlandığı duyuruldu.Borsadaki son kapanışını 9,50 lira seviyesinden gerçekleştiren şirket hisselerinin mevcut fiyat üzerinden iskontosuz devredilmesi halinde devir işleminin büyüklüğü yaklaşık 3,5 milyar lirayı bulacak. Hisselerin devrinin tamamlanması durumında şirketin yönetim kontrolü Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yeni yatırımcıya geçecek.6 ayda yüzde 375 değer kazandı: Borsa performansı göze çarpıyorBorsa İstanbul'da işlem gören Kervansaray Yatırım Holding hisseleri, satış sürecine girilirken gösterdiği borsa performansı ile dikkatleri üzerine çekti.Şubat 2026 döneminde 2 lira seviyelerinde seyreden şirket hissesi, son işlem gününü yüzde 9,29 primle 9,50 liradan tamamladı. Böylece Kervansaray hisseleri yaklaşık altı aylık kısa süre içerisinde yatırımcısına yüzde 375 oranında devasa getiri sağladı.Alıcı tarafı Oasis Prime-FZCO ne i̇ş yapıyor?Kervansaray'ı bünyesine katmak için masaya oturan Dubai merkezli OASIS PRIME-FZCO, küresel pazarda sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı faaliyet gösteren bir yatırım şirketi olarak biliniyor. Şirket, özellikle enerji ve tarım sektörlerinde çevre dostu yaklaşımlar ve yenilikçi çözümlerle büyümeyi hedeflediğini beyan ediyor.
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dubai, birleşik arap emirlikleri (bae), borsa i̇stanbul, kamuyu aydınlatma platformu (kap), oasis, haberler
dubai, birleşik arap emirlikleri (bae), borsa i̇stanbul, kamuyu aydınlatma platformu (kap), oasis, haberler
Borsa İstanbul'da 50 yıllık köklü şirket Dubaililere satılıyor
Borsa İstanbul'un köklü şirketlerinden Kervansaray Yatırım Holding'de yönetim kontrolünün değişebileceği tarihi bir satış süreci resmen başladı. Şirkette yüzde 62,06'lık çoğunluk payına sahip hakim ortak Zeynep Tümer, hisselerinin devri için Dubai merkezli Oasis Prime - FZCO ile resmi görüşmelere başladı.
1976 yılında kurulan ve yarım asırlık geçmişiyle Türk iş dünyasının tanınan markaları arasında yer alan Kervansaray Yatırım Holding, el değiştirmeye hazırlanıyor. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi açıklamada, sermayenin yüzde 62,06'sını temsil eden 365 milyon 207 bin 860 adet payın sahibi Zeynep Tümer'in hisselerinin kısmen veya tamamen devrine yönelik görüşmelere başlandığı duyuruldu.
Borsadaki son kapanışını 9,50 lira seviyesinden gerçekleştiren şirket hisselerinin mevcut fiyat üzerinden iskontosuz devredilmesi halinde devir işleminin büyüklüğü
yaklaşık 3,5 milyar lirayı
bulacak. Hisselerin devrinin tamamlanması durumında şirketin yönetim kontrolü Birleşik Arap Emirlikleri
merkezli yeni yatırımcıya geçecek.
6 ayda yüzde 375 değer kazandı: Borsa performansı göze çarpıyor
Borsa İstanbul'da
işlem gören Kervansaray Yatırım Holding hisseleri, satış sürecine girilirken gösterdiği borsa performansı
ile dikkatleri üzerine çekti.
Şubat 2026 döneminde 2 lira seviyelerinde seyreden şirket hissesi, son işlem gününü yüzde 9,29 primle 9,50 liradan tamamladı. Böylece Kervansaray hisseleri yaklaşık altı aylık kısa süre içerisinde yatırımcısına yüzde 375 oranında devasa getiri sağladı.
Alıcı tarafı Oasis Prime-FZCO ne i̇ş yapıyor?
Kervansaray'ı bünyesine katmak için masaya oturan Dubai
merkezli OASIS PRIME-FZCO
, küresel pazarda sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı faaliyet gösteren bir yatırım şirketi olarak biliniyor. Şirket, özellikle enerji ve tarım
sektörlerinde çevre dostu yaklaşımlar ve yenilikçi çözümlerle büyümeyi hedeflediğini beyan ediyor.