https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/bm-uyardi-el-nino-50-milyon-kisiyi-daha-aclikla-karsi-karsiya-birakabilir-1107797911.html

BM uyardı: El Nino 50 milyon kişiyi daha açlıkla karşı karşıya bırakabilir

BM uyardı: El Nino 50 milyon kişiyi daha açlıkla karşı karşıya bırakabilir

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), hızla güçlenen El Nino hava olayının 2027 sonuna kadar 50 milyon kişiyi daha akut açlıkla karşı karşıya... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T17:02+0300

2026-08-05T17:02+0300

2026-08-05T17:02+0300

dünya

güney afrika

karayipler

güneydoğu asya

bm dünya gıda programı (wfp)

gıda

kıtlık

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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından hazırlanan analiz, El Nino'nun mevcut küresel gıda krizini daha da ağırlaştırabileceğine işaret etti. Rapora göre, halihazırda ciddi gıda güvensizliği yaşayan milyonlarca kişiye ek olarak 50 milyon kişi daha akut açlık riskiyle karşı karşıya kalabilir.En büyük risk Latin Amerika ve Afrika'daWFP, 45 ülkede şu anda 225 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığını, El Nino'nun bu sayıyı yüzde 20'den fazla artırabileceğini bildirdi.Rapora göre en ağır etkinin Orta ve Güney Amerika, Karayipler ve Güney Afrika'da hissedilmesi bekleniyor. Güney ve Güneydoğu Asya'da ise yağışların azalmasının tarımsal üretimi olumsuz etkileyerek çiftçileri zor durumda bırakabileceği değerlendirildi.WFP, aşırı hava koşullarının etkisini azaltmak amacıyla erken uyarı sistemleri ve önleyici yardım programları için en az 80 milyon dolar bütçe ayırmayı planladığını açıkladı.Gıda fiyatları da yükselebilirWFP Gıda Güvenliği Direktörü Jean-Martin Bauer ise gıda fiyatlarının yalnızca risk altındaki ülkelerde değil, küresel ölçekte de baskı altında kalabileceğini belirterek, "Büyük ihracatçı ülkelerin gıda ihracatını durdurduğu bir durumdan kaçınmak çok önemli." ifadelerini kullandı.Raporda ayrıca İngiltere ve Avrupa'da aşırı sıcaklar ile yağış yetersizliğinin hasadı olumsuz etkilediği, bunun da önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarını daha da artırabileceği uyarısına yer verildi.

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güney afrika, karayipler, güneydoğu asya, bm dünya gıda programı (wfp), gıda, kıtlık