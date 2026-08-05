https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/belcikada-acemi-suruculere-yuksek-performansli-otomobil-yasagi-gundemde-1107799400.html
Belçika'da acemi sürücülere yüksek performanslı otomobil yasağı gündemde
Belçika'da acemi sürücülere yüksek performanslı otomobil yasağı gündemde
Sputnik Türkiye
Belçika federal hükümetinin, acemi sürücülerin yüksek performanslı arabalara erişimini yasaklamayı değerlendirdiği bildirildi. İşte detaylar...
2026-08-05T18:34+0300
2026-08-05T18:34+0300
2026-08-05T18:34+0300
dünya
belçika
ehliyet
otomobil
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Belçika Federal Ulaştırma Bakanı Jean-Luc Crucke, ehliyetini yeni alan sürücülerin belirli bir süre yüksek beygir gücüne sahip araçları kullanmasının yasaklanmasını değerlendirdiklerini açıkladı.Fransa ve İtalya örnek gösteriliyorFransa Parlamentosu, temmuz ayının sonunda kabul ettiği yasayla yeni sürücülerin ehliyet aldıktan sonra üç yıla kadar yüksek performanslı otomobil kullanmasını yasakladı. Ancak yasa kapsamında hangi beygir gücünün sınır kabul edileceği henüz netleştirilmedi.İtalya'da ise benzer bir uygulama halihazırda yürürlükte bulunuyor.Belçika hükümeti de iki ülkedeki düzenlemeleri örnek alarak benzer bir sistemi hayata geçirmenin mümkün olup olmadığını inceliyor.Kaza verileri beklentilerin altında kaldıTrafik güvenliği enstitüsü Vias, 18-24 yaş arasındaki sürücülerin karıştığı kazalara ilişkin ilk analizini yayımladı.Araştırmaya göre, bu yaş grubunun karıştığı trafik kazalarının yalnızca yüzde 3'ünde 200 beygir gücünün üzerindeki araçlar yer aldı.Genel nüfusta ise bu oran yüzde 6 olarak kaydedildi.Veriler, genç sürücü kazalarının büyük bölümünün yüksek performanslı araçlarla gerçekleşmediğini ortaya koydu.Çözüm teknoloji olabilirBelçika Otomobil Birliği VAB, gelecekte teknolojik çözümlerin daha etkili olabileceğini savunuyor.VAB Sözcüsü Gert Verhoeven, bazı yeni araçlarda farklı kullanıcı profillerine göre programlanabilen anahtar sistemlerinin bulunduğunu belirterek, örneğin yeni Volvo modellerindeki ikinci anahtarın aracın azami hızını sınırlandıracak şekilde ayarlanabildiğini söyledi.Bu tür sistemlerin genç sürücüler için daha esnek bir çözüm sunabileceği değerlendiriliyor.Ehliyet sistemi değişebilirVAB, sürücü eğitim sisteminde de değişiklik yapılabileceğini belirtiyor.Kuruluş, motosiklet ehliyeti uygulamasının örnek alınmasını öneriyor. Mevcut sistemde 18 yaşındaki sürücüler ilk etapta yalnızca daha düşük güçlü motosikletleri kullanabiliyor, daha yüksek performanslı modellere ise belirli bir yaşa ulaştıktan sonra geçebiliyor.Ayrıca sigorta primlerinin de genç sürücüler için doğal bir caydırıcı unsur oluşturduğu ifade ediliyor. Sigorta şirketleri, hem sürücünün yaşını hem de aracın motor gücünü dikkate alarak prim belirlediği için yüksek performanslı otomobiller genç sürücüler açısından zaten daha yüksek maliyet anlamına geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/arac-sahiplerini-ilgilendiren-karar-port-bagaj-ve-cadir-aparatlarina-ceza-uygulanmayacak-1107653772.html
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belçika, ehliyet, otomobil
belçika, ehliyet, otomobil
Belçika'da acemi sürücülere yüksek performanslı otomobil yasağı gündemde
Belçika'da hükümet, acemi sürücülerin yüksek hız performanslı otomobilleri kullanmasını yasaklamayı değerlendiriyor. Fransa'nın benzer bir düzenlemeyi kabul etmesinin ardından gündeme gelen öneri, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.
Belçika Federal Ulaştırma Bakanı Jean-Luc Crucke, ehliyetini yeni alan sürücülerin belirli bir süre yüksek beygir gücüne sahip araçları kullanmasının yasaklanmasını değerlendirdiklerini açıkladı.
Fransa ve İtalya örnek gösteriliyor
Fransa Parlamentosu, temmuz ayının sonunda kabul ettiği yasayla yeni sürücülerin ehliyet aldıktan sonra üç yıla kadar yüksek performanslı otomobil kullanmasını yasakladı. Ancak yasa kapsamında hangi beygir gücünün sınır kabul edileceği henüz netleştirilmedi.
İtalya'da ise benzer bir uygulama halihazırda yürürlükte bulunuyor.
Belçika hükümeti de iki ülkedeki düzenlemeleri örnek alarak benzer bir sistemi hayata geçirmenin mümkün olup olmadığını inceliyor.
Kaza verileri beklentilerin altında kaldı
Trafik güvenliği enstitüsü Vias, 18-24 yaş arasındaki sürücülerin karıştığı kazalara ilişkin ilk analizini yayımladı.
Araştırmaya göre, bu yaş grubunun karıştığı trafik kazalarının yalnızca yüzde 3'ünde 200 beygir gücünün üzerindeki araçlar yer aldı.
Genel nüfusta ise bu oran yüzde 6 olarak kaydedildi.
Veriler, genç sürücü kazalarının büyük bölümünün yüksek performanslı araçlarla gerçekleşmediğini ortaya koydu.
Belçika Otomobil Birliği VAB, gelecekte teknolojik çözümlerin daha etkili olabileceğini savunuyor.
VAB Sözcüsü Gert Verhoeven, bazı yeni araçlarda farklı kullanıcı profillerine göre programlanabilen anahtar sistemlerinin bulunduğunu belirterek, örneğin yeni Volvo modellerindeki ikinci anahtarın aracın azami hızını sınırlandıracak şekilde ayarlanabildiğini söyledi.
Bu tür sistemlerin genç sürücüler için daha esnek bir çözüm sunabileceği değerlendiriliyor.
Ehliyet sistemi değişebilir
VAB, sürücü eğitim sisteminde de değişiklik yapılabileceğini belirtiyor.
Kuruluş, motosiklet ehliyeti uygulamasının örnek alınmasını öneriyor. Mevcut sistemde 18 yaşındaki sürücüler ilk etapta yalnızca daha düşük güçlü motosikletleri kullanabiliyor, daha yüksek performanslı modellere ise belirli bir yaşa ulaştıktan sonra geçebiliyor.
Ayrıca sigorta primlerinin de genç sürücüler için doğal bir caydırıcı unsur oluşturduğu ifade ediliyor. Sigorta şirketleri, hem sürücünün yaşını hem de aracın motor gücünü dikkate alarak prim belirlediği için yüksek performanslı otomobiller genç sürücüler açısından zaten daha yüksek maliyet anlamına geliyor.